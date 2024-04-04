За неделю сахар подорожал в Казахстане

С 26 марта по 2 апреля цены на сахар взлетели на 1,4%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на DataHub

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В последний раз такие же высокие темпы были в начале августа 2022 года.

«Вряд ли кто-то мог забыть, что 2022 год в целом выдался дефицитным. Весной Россия запретила экспорт сахара на 6 месяцев. В Казахстане, который критически зависит от российского импорта, цены пошли вверх. В последнее время запретов на экспорт российского сахара в Казахстан не вводилось. Исходя из этого, нынешние причины роста цен могут быть связаны со снижением местного производства», – отметили аналитики.

Сахар, по наблюдениям экспертов, дорожает уже 7 недель подряд (средние темпы – 0,7%). Тогда как перед этим он дешевел почти 70 недель.

В DataHub напомнили, что о возможном росте цен на сахар сообщалось еще в прошлом году. В 2022 году производители получили льготные кредиты от государства на покупку сырья и обязались держать цену на одном уровне. Однако, в связи с ростом цен на сырье, соблюдать договоренности впоследствии оказалось сложно.