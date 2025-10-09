Лювак для бодрости

Если вы не знаете, куда поехать на отдых, отправляйтесь во Вьетнам. Откройте для себя потрясающую азиатскую страну, со своей кухней, традициями и ценностями, рекомендует корреспондент Kazpravda.kz

Фото: А. Аманжолова

Мне удалось там побывать дважды в компании с друзьями, и это были лучшие отпускные дни. Берите тур сразу дней на 8-10, чтобы успеть посетить все знаковые места и насладиться недорогой вьетнамской кухней.

Заранее приготовьтесь к длительному перелету, лететь будете всю ночь, но оно того стоит. Зимой лучше ехать в Нячанг, а летом – в Дананг. Это курортные города Вьетнама, и там вы найдете все, что хотите. Море фруктов, экскурсий, развлечений и вкуснейших морепродуктов.

Кстати, я вам советую брать отель в городе с видом на море.

В городском отеле вам будет удобнее в плане передвижений по городу. Недорогое такси, которое ловится прямо на дороге, отвезет вас куда скажете. Все такси государственные и экологичные, ездят на электричестве и снабжены GPS навигатором. Это значит, что ваша поездка и вы сами - в безопасности. Кроме того, карты Google Maps прекрасно работают, вы можете просто показать водителю пункт назначения, и он вас туда отвезет. Во всех электрокарах такси есть таксометр.

Если вы поедете в Нячанг, то обязательно поезжайте в Далат. Правда ехать далековато, но вам понравится. До Далата ехать по серпантину, у кого проблемы с мозжечком, могут испытать тошноту и головокружение, но потерпеть можно. В Далате вы увидите огромное количество теплиц, в которых выращивают гигантское количество цветов, которые потом отправляют на экспорт в Европу. Так же увидите кофейные плантации и сможете купить самый дорогой кофе лювак. Кофейные зерна дают куницам, которые их употребляют в пищу, затем эти зерна ферментируются в ЖКТ куниц и естественным образом выходят наружу. Далее эти зерна обрабатывают и делают из них потрясающий кофе. Настоящие кофеманы оценят. Такой же вариант есть и со слонами. Прямо там можно купить этот кофе в зернах, либо попросить, чтобы перемололи зерна. Все это делают в вашем присутствии и упаковывают кофе сразу в красивые пакеты по 200 и 500 гр. Стоимость была 100 долларов за 1 кг. Надеюсь, цена сейчас осталась прежней.

Также недалеко от Нячанга есть остров, на котором расположен великолепный парк развлечений Vinperl. Там огромный аквапарк с высокими горками, множество аттракционов и даже зоопарк, в котором животные содержатся в идеальных условиях. На остров можно добраться на катере или по канатной дороге. Обязательно посетите этот парк, он точно понравится и взрослым и детям.

Если вы решили ехать в Дананг, то я вас поздравляю и даже завидую. Ведь вы сможете посетить там знаменитый Золотой мост Руки Бога, который находится на территории горного курорта Ba Na Hills за городом Дананг на восточном побережье Вьетнама. На Ba Na Hills вы поедете по канатной дороге, которая считается самой длинной в мире. Пока будете ехать в фуникулере, вашим глазам откроется потрясающий вид на горный ландшафт.

Просто не передать словами, какая там красота. Самое главное, чтобы вам повезло с погодой и чтобы там не было тумана, иначе, вы ничего не увидите. Длина моста — 150 метров; ширина — 5 метров; расположен он на высоте 1 400 метров над уровнем моря.

«Райский мост», как его еще называют туристы, считается одним из самых удивительных мест в мире. Уникальность моста предопределена особенным расположением среди зеленых вершин гор и особенным дизайном. Визуальная иллюзия, которую реализовал главный архитектор проекта Ву Вьет Ана, заключается в том, что достаточно протяженную линию моста удерживают две огромные руки, покрытые мхом и следами древности. На самом деле руки выполнены из прочной стали и стекла, а эффект старины был достигнут путем кропотливой работы над проектом.

А теперь перейдем к вкусненькому. Еда во Вьетнаме недорогая. Морепродукты вкусные, свежие и продаются везде. На каждом шагу кафе и рестораны. В кафе цены ниже, в ресторанах – значительно выше. В кафе прямо в аквариумах плавают морские гады, которых можно выбрать, взвесить и сразу же приготовить. Например, 15 огромных жареных тигровых креветок в кисло-сладком соусе вам обойдется примерно в 9 000, огромная тарелка жареного риса с овощами или морепродуктами – 1 500 тенге, 1 кг вкуснейшего спелого и сочного манго – 1 500 тенге. Так же вы там найдете множество других фруктов, которые стоят сущие копейки. Мы с подругами пихали манго в чемоданы, чтобы привезти их домой. Кстати, в ручную кладь фрукты брать запрещено. Пакуйте все в чемоданы и сдавайте багаж.

Конечно же, там есть и ТРЦ. Но нас мало интересовал шопинг. Мы были увлечены едой, поездками и атмосферой. Кстати, летом в Дананге проходит фестиваль фейерверков, и, если вам повезет, то вы сможете попасть на это потрясающее и яркое шоу. Обязательно посетите мост Огненного дракона. В определенное время по вечерам дракон дышит огнем и затем брызгает водой.

Ну и обязательно посетите город Хой Ан. Это прям очень инстаграмное место, где вы сделаете миллион фотографий и все они будут красивыми. Покатайтесь на лодке по каналу и насладитесь огнями миллионов фонариков, которыми украшен канал. Поездка на лодке по каналу – 1 000 тг на человека.

Кроме того, походите по торговым рядам, и вы обязательно найдете для себя что-то интересное. Из Дананга в Хой Ан можно доехать самостоятельно на такси. Поездка обойдется примерно в 2 000 тенге с человека. Ехать минут 20-25. Так же мы с друзьями договорились с водителем такси, и после нашей 4-часовой прогулки по Хой Ану он нас ждал в определенном месте и отвез обратно в отель.

И еще один момент: если будет время и желание, то поезжайте еще в Хошимин. Из Нячанга туда ехать 8 часов, поэтому обычно туристический автобус выезжает туда в ночь.

Ну что ж, такое ощущение, что я вам почти все рассказала. Но один рассказ не может показать и описать красоту этой страны. Поэтому обязательно запишите посещение Вьетнама в свой wish-list.

Путешествуйте, познавайте этот мир. Вы получите потрясающие эмоции, которые будете помнить долгие годы.

 

 

