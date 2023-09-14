За попытку дать взятку чиновнику задержан житель Актюбинской области

9 сентября оперативники ДКНБ по Актюбинской области задержали подозреваемого в даче взятки должностному лицу, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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По информации КНБ, в Актюбинской области задержан "трудовой посредник". Он подозревается в даче взятки должностному лицу за общее покровительство незаконной миграции.

По предварительным данным, задержанный занимался привлечением иностранных работников к трудовой деятельности в республике без соответствующего разрешения.



«В качестве предмета взятки изъяты денежные средства в сумме 400 тыс. тенге. Проводится досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «дача взятки, совершенная в значительном размере», – отметили в КНБ.



