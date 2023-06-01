Заключенных пытали на камеру в колонии в ВКО: осужден экс-полицейский

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В феврале этого года по протесту генерального прокурора Казахстана Верховный суд отменил оправдательный приговор апелляционной инстанции областного суда Восточно-Казахстанской области М., сотруднику полиции – оперуполномоченному учреждения уголовно-исполнительной системы по ВКО, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

По информации Генпрокуратуры, ранее полицейского М. суд первой инстанции приговорил к 3,5 годам тюрьмы за организацию систематических пыток.

Спецпрокуроры собрали бесспорные доказательства того, что под руководством экс-полицейского в учреждении применялись пытки к отбывающим уголовное наказание.

М. давал указания находившимся в зависимом положении другим осужденным применять пытки к тем, кто якобы провинился.

«Осужденных наказывали за нарушения, которые не относились к нарушениям режима отбывания наказания. К примеру, за то, что осужденный был недостаточно хорошо побрит, либо если он забыл имя и отчество сотрудников учреждения. Весь процесс пыток записывался на видеокамеру», – рассказали в ведомстве.

В настоящее время бывший сотрудник полиции М. осужден как организатор пыток.