За работу!

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Людмила Гордеева

На бюджетные места алматинские колледжи смогут принять около 15 тыс. абитуриентов.

В этом году колледжам Алматы выделено на 3 500 бюджетных мест больше, чем в предыдущем. Новые возможности предоставлены благодаря проекту «Бесплатное техническое и профессиональное образование», который запущен во исполнение поручения Главы государства о повышении доступности профподготовки для молодежи.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что особую значимость приобретает ранняя профориентация детей. Подрастающее поколение, по его мнению, должно осознанно относиться к выбору будущей профессии. В поддержку этого тезиса молодым казахстанцам предоставляется возможность проходить специальную профессиональную диагностику на сайте gz.bilimalmaty.kz.

В городском управлении образования также рекомендуют всем абитуриентам 2022 года протестироваться перед подачей документов в профессиональные учреждения, результаты этой оценки могут оказаться определяющими в выборе будущей образовательной траектории.

О том, как в целом система готова к новому учебному году, рассказал руководитель отдела технического и профессионального образования управления Ерик Абишаев:

– В этом году поступить можно в 83 колледжа Алматы, из которых 23 – государственные, 60 – частные. По итогам прошлого года у нас подготовлены 19 230 квалифицированных специалистов, из них по госзаказу 10 278 человек. Уровень трудоустройства выпускников составил 98%.

Приемная кампания в алматинских средних специальных учебных заведениях и лицеях началась 25 июня и продлится до 25 августа. Срок приема документов на вечернюю и заочную формы обучения – с 25 июня по 20 сентября. При этом прием документов для обучения по специальностям, требующим творческой подготовки, закончится 20 июля, а по педагогическим и медицинским – 15 августа.

– У каждого абитуриента, выбравшего квалификацию специалиста среднего звена, есть возможность выбрать до четырех специальностей и четыре колледжа, – пояснил Ерик Абишаев.

Господдержка предоставляет возможность обучаться бесплатно всем поступающим, для этого необходимо подать документы через порталы электронного правительства или gz.bilimalmaty.kz либо обратиться в выбранное учебное учреждение к техническим секретарям приемных комиссий.

Для поступающих по рабочим квалификациям колледж организует собеседование на предмет профессиональной пригодности, а при высоком конкурсе среди желающих получить учебное место по госзаказу решающее значение будет иметь средний балл аттестата и наличие квотной категории.

В ходе брифинга Ерик Абишаев рассказал, в какие сроки будут проводиться конкурсные испытания среди поступающих на бюджет:

– Конкурс среди лиц, поступающих на базе основного среднего образования, проводится с 19 по 22 августа, на базе общего среднего образования и на базе ТиПО – с 22 по 25 августа. Для поступающих на специальности искусства и культуры отбор состоится с 29 июля по 2 августа.

Кроме того, вступительные экзамены в колледжах будут проводиться по педагогическим, медицинским и творческим специальностям.

В новом учебном году для Алматы выделено следующее количество бюджетных мест в учреждениях технического и проф­образования: «образование» – 900, «искусство и гуманитарные науки» – 950, «социальные науки» – 25, «бизнес, управление и право» – 1 000, «информационно-коммуникационные технологии» – 2 058, «инженерные, обрабатывающие и строительные отрас­ли» – 6 158, «сельское, лесное, рыболовное хозяйство и ветеринария» – 160, «здравоохранение и социальное обеспечение» – 1 066, «службы» – 2 588.

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