​За себя и за того парня

«А я что? Я ничего, для народа старался, да eщe аким района спокойно жить не дает, 2 тысячи поручений в месяц, попробуй перемолоть...» .

Что тут сказать, понесло Остапа не в ту степь, когда он вышел за трибуну областного совета по этике. В общем-то молодой, на вид совершенно здравый чиновник начал такое не по теме говорить, что вместо наказания его могла ждать правительственная награда.

По словам акима Покровского сельского округа Атбасарского района Жаната Текенева, в отношении которого и было возбуждено дисциплинарное дело, он для односельчан нашел инвестора, предоставил всем работу, только вот один житель остался не у дел – его сосед Р. Мурзабеков. Человек уравновешенный, два года ему до пенсии, характеризовал он своего протеже. Кто за него вступится, если не аким.

Слушая менеджера госслужбы, слезу прошибало: ведь как заботится о людях, хоть всем акимам в пример ставь. «Мы вас пригласили не для хвалебных речей в свой адрес, берега попутали, – прервал Текенева председательствующий. – Вы совершили, по большому счету, коррупционное правонарушение, дискредитирующее в целом госслужбу». Но куда там, Жанат Каирбекович упорно продолжал гнуть «победную» линию, так и не понимая, за что оказался на ковре совета по этике.

Пришлось ему напомнить о содеянном. Аким сельского округа принимает соседа предпенсионного возраста водителем на персональную служебную машину. Поступок, на первый взгляд, благородный, – людей в возрасте многие не желают брать на работу. За первым последовал второй благородный шаг. Он приказал вновь испеченному водителю сидеть дома и о зарплате не беспокоиться, вопрос якобы утрясет лично, на то аким и власть.

Новый любопытный факт. Служебная автомашина марки «Нива-Шевролет» принадлежала инвестору с. Покровка, что уже ставило госорган в зависимость от предпринимателя, который по этой причине мог требовать для себя выгодные условия ведения бизнеса, если говорить точнее, даже диктовать их. Попробуй не выполни – останешься без колес.

Приказ о принятии Р. Мурзабекова водителем был подписан 18 января 2016 года. За ним закрепили машину с госномером 801 АД 03, а он ее, можно сказать, в глаза не видел: «Во-первых, как и приказано, сидел дома, во-вторых, «Нива» с начала года находилась в ремонте. В апреле была передана участковому инспектору».

Аким, чтобы хоть как-нибудь прикрыть противоправные действия, в качестве алиби использовал водителя в роли «ординарца». То позвав на субботник в акимат для покраски окон, то попросит побелить автобусную остановку, то пригласит на отчетную встречу с населением, пусть люди видят: водитель рядом, а то уже и слухи по деревне пошли, дескать, сосед акима сидит дома, зарплату же получает день в день.

В общем, спектакль игрался как по нотам. И тем не менее кто-то из односельчан «сдал» акима. В Покровку нагрянула проверка, после чего на свет появились два представления: районной прокуратуры и межрайонного управления антикоррупционной службы.

– Согласно оперативной информации, выявились следующие факты, – доложил совету по этике офицер антикоррупционной службы Шорман Искаков. – Бухгалтер акимата С. Таликова по указанию Ж. Текенева составляла на псевдоводителя табель учета рабочего времени и в течение 5 месяцев начисляла ему зарплату в размере 40,8 тысячи тенге.

Бензин и зарплата водителя затем списывались на уже известную автомашину «Нива-Шевролет», а та, как сообщалось выше, находилась на ремонте и вообще по документам не числилась в акимате. Выходит, бензин, а это бюджетные деньги, уходил на сторону.

Всего за указанный период Р. Мурзабековым получена заработная плата в сумме 186 291 тенге. За рулем, свидетельствуют очевидцы, он не сидел ни разу. Антикоррупционная служба квалифицировала такое действо «мертвыми душами» в штатном расписании сельского акимата.

Совет по этике недоумевал, что подвигло акима на подобное нарушение. Добрые побуждения или корыстные цели, а может быть, иные причины? По крайней мере присвоение бюджетных денег доказать не удалось, зато припертый фактами «слуга народа» наконец-то пришел в себя. Вину признал полностью и обязался в течение месяца возместить ущерб государству.

Поступило предложение уволить его с занимаемой должности. Однако, учитывая короткий срок работы акимом, запоздалое, но раскаяние, готовность возместить ущерб, совет по этике рекомендовал акиму Атбасарского района наложить на Ж. Текенева дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. Таким образом закончилась история, которую образно можно было назвать «за себя и за того парня».