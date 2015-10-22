За срыв госпрограмм в РК будут наказывать первых руководителей
Жания Уранкаева
В Казахстане законодательно обяжут первых руководителей государственных органов отвечать за недостижение результатов по бюджетным программам, передает корреспондент Kazpravda.kz.
В ходе пленарного заседания в Сенате Парламента РК по законопроекту "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства" министр национальной экономики Казахстана Ерболат Досаев обозначил главные направления документа.
"В связи с предоставлением права перераспределения средств в рамках бюджетных программ вводится дисциплинарная ответственность первых руководителей государственных органов и руководителей бюджетных программ за недостижение прямых и конечных результатов", – сообщил Досаев.
Также министр отметил, что новый формат стратегического плана будет содержать стратегические направления, цели и целевые индикаторы.
"С внедрением нового формата стратегического плана предусматривается формирование бюджетных программ госорганов. В целях представления проекта бюджета и отчета о его исполнении с акцентом на достижение результатов предусматривается отражение в пояснительной записке к проекту республиканского бюджета планируемых целевых индикаторов во взаимосвязи с прямыми и конечными результатами работы государственных органов и бюджетными расходами", – заключил министр.
Пакет поправок в бюджетное законодательство был одобрен сенаторами и направлен на подпись Президенту.