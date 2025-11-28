Мажилис внес поправки в законодательство против пропаганды ЛГБТ и педофилии. Аргументирует нормы в интервью корреспонденту Kazpravda.kz депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев.

– Елнур Сабыржанович, расскажите, почему возникла эта инициатива...

– По результатам рассмотрения петиции «Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!» было решено провести исследования о влиянии пропаганды на детей. Государственные органы, каждый по своему направлению, провели смежные исследования, которые были опубликованы в открытом доступе.

Согласно социологическим опросам НАО «Казахстанский институт общественного развития», 90,5 процента граждан расценивают гомосексуальные отношения как неприемлемые, 86,7 процента опрошенных выразили отрицательное мнение по поводу однополых отношений, 22 процента готовы развес­тись по причине нетрадиционной сексуальной ориентации одного из супругов. Результаты международных исследований также говорят о неготовности населения к принятию однополых отношений в казахстанском обществе.

Решение о законодательных поправках основано на Конституции РК, согласно которой гарантирование безопасности и благополучия детей является одной из ключевых обязанностей Республики Казахстан, что закреплено в пункте 1 статьи 27 Конституции: «Брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства».

Такое закрепление исходит также из международных обязательств Казахстана – Конвенция «О правах ребенка» обязывает государства, ратифицировавшие ее, создавать условия для полного и гармоничного развития ребенка, его роста в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания, а также предоставлять необходимую защиту от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения.

– В чем именно, по мнению инициаторов, выражается пропаганда?

– В рамках предложенных депутатами инициатив дается четкая дефиниция пропаганде. Так, под пропагандой нетрадиционной сексуальной ориентации понимается распространение информации о нетрадиционной сексуальной ориентации и (или) приверженности к ней, совершенное публично или с использованием масс-медиа, онлайн-платформ, сетей и телекоммуникаций, в том числе намеренно искаженной для неоп­ределенного круга лиц, в целях формирования положительного общественного мнения.

То есть четко оговорено, что любая информация, которая будет распространяться с целью формирования положительного имиджа нетрадиционной сексуальной ориентации, педофилии, будет классифицироваться как пропаганда. Конечно, если в контенте будут просто приводиться примеры, статистика и тому подобная информация, то распространитель такой информации не будет привлекаться к ответственности.

Аналогичная норма предлагается и по пропаганде педофилии.

– Какие конкретные риски или угрозы были выявлены, чтобы обосновать необходимость запрета?

– Анализ международного опыта показывает, что многие страны мира приняли законодательство, обеспечивающее защиту национальных ценностей и традиций, в том числе предусматривающее охрану традиционного института семьи, подростков и детей от пропаганды и культивирования нетрадиционных сексуальных отношений. Данная тенденция усилилась в последние годы. Правительства многих стран рассматривают эти вопросы в своей политической повестке в настоящее время.

Например, в России в 2013 году был принят закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Документ нацелен на ограничение информации об ЛГБТ-темах, что, по мнению властей, должно защитить детей. Также в 2022 году Президент РФ подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ в Интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рек­ламе. За нарушения установлены штрафы до 400 тысяч рублей для физлиц, до 5 миллионов рублей для юридических лиц.

В Китае действует множество ограничений на освещение ЛГБТ-тем в СМИ и Интернете, в том числе запрет на трансляцию контента, который рассматривается как пропаганда гомосексуальности.

В США запреты на ЛГБТ-пропаганду не имеют общенационального характера, но на уровне отдельных штатов и муниципалитетов могут существовать различные ограничения. Некоторые штаты пытались вводить законы, ограничивающие обсуждение ЛГБТ-тем в школах.

В 2023 году в Кыргызстане принят закон об информационной безопасности детей, который вводит частичную цензуру в СМИ. Закон предполагает запрет на распространение среди детей материалов, отрицающих семейные и традиционно-общественные ценности, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и формирующих неуважение к родителям или другим членам семьи.

В 2024 году парламент Грузии принял в первом чтении законопроект «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» и поправки к 18 законам, ограничивающие права ЛГБТ.

Некоторые регионы Польши объявили себя зонами, свободными от ЛГБТ, что привлекло международное внимание и критику. Европейский союз отреа­гировал на это финансовыми санкциями и другими мерами.

В 2021 году в Венгрии был принят закон, запрещающий распространение контента, который может быть воспринят как пропаганда гомосексуальности или смены пола среди несовершеннолетних. Это вызвало резкую критику со стороны Европейского союза и правозащитных организаций.

В Нигерии закон о запрете однополых браков 2014 года преду­сматривает суровые наказания за пропаганду гомосексуальности, включая тюремные сроки.

Эти примеры демонстрируют различные подходы к запрету ЛГБТ-пропаганды в разных странах, отражающие культурные, религиозные и политические особенности каждого региона.

– На Ваш взгляд, чем чревата пропаганда ЛГБТ-идей для общества?

– В современных условиях активного развития цифровых технологий и глобальных коммуникаций вопросы информационной безопасности и защиты традиционных ценностей приобретают особую актуальность. Пристальное внимание уделяется теме распространения в публичном пространстве контента, связанного с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Все чаще на разных онлайн-площадках можно заметить навязывание разных моделей поведения, в том числе отличающихся от традиционных представлений о семье и обществе. Пропаганда ЛГБТ зачастую подается как свобода самовыражения, но фактически формирует искаженное восприятие у детей о семье, браке и половой идентичности.

Дети и подростки очень уязвимы. Поэтому запрет пропаганды ЛГБТ позволит создать безопас­ную информационную среду, где дети могут формироваться без давления чужих идеологий. Это в первую очередь забота о подрастающем поколении.

Свобода слова гарантируется Конституцией страны. При этом государство должно принимать меры по ограничению пропаганды, способной нанести вред обществу, информационной безопасности страны. Пропаганда нетрадиционной сексуальной ориентации является одной из форм идеологического воздействия.

Запрет на пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации направлен только на предотвращение навязывания определенной идеологии, особенно несовершеннолетним.

Таким образом, запрет необходимо рассматривать не как ограничение свободы слова, а как меру защиты общественной морали и детского здоровья, в том числе психического.

Конечно, введение запрета ни в коем случае не будет нарушать права людей, которые придерживаются нетрадиционных взглядов, – вводится только запрет на пропаганду, а не на сам факт таких отношений.

При этом важно четко понимать и разграничивать право на личную жизнь человека и пропаганду. Личная жизнь человека в Казахстане является базовым правом, которая позволяет ему придерживаться определенных убеждений, строить отношения с любыми лицами вне зависимос­ти от пола.

Пропаганда – это открытая публичная деятельность, проявляемая в любом виде, в том чис­ле в социальных сетях, в целях формирования положительного общественного мнения, навязывания определенных мнений и устоев, в том числе и косвенно.

Право на саму личную жизнь ЛГБТ-людей никто не отменяет, однако государство обязано вмешаться, если вступает пропаганда.

Необходимо помнить, что права одних людей не должны нарушать права других, особенно детей, – важно сохранить баланс между защитой традиционных ценностей и правами личности.