На десятки миллиардов тенге обманули банк двое алматинцев

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Двоих алматинцев осудили за злоупотребление полномочиями и подделку документов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда.

«В Алмалинском районном суде города Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении Ш. и С., преданных суду по ст. ст. 250, 28, 252 УК «Злоупотребление полномочиями». Суд установил, что подсудимые, введя банк в заблуждение, подделали документы и завысили рыночную стоимость залогового обеспечения (земельного участка). Они заменили ликвидное залоговое обеспечение в виде семи земельных участков, общая залоговая стоимость которых составляет 25 млрд тенге, на земельный участок по завышенной рыночной стоимости - более 46 млрд тенге. Этим самым, подсудимые создали иллюзию законности замены залогового обеспечения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что подсудимые вину признали частично, просили суд назначить им наказание, не связанное с лишением свободы.

«Вина подсудимых в совершении инкриминируемых деяний доказана собранными по делу доказательствами, показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз. Приговором суда Ш. признан виновным в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации и ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности в финансовой организации. С. признан виновным в пособничестве Ш. и ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы, с лишением права занимать должности в финансовых и банковских организациях сроком на 5 лет», – добавили в суде.

При назначении наказания суд учел смягчающие ответственность обстоятельства – отсутствие судимости у Ш. и С., наличие у Ш. малолетних детей. Отягчающих обстоятельств не установлено.

С осужденных Ш. и С. в солидарном порядке взыскано в пользу Ликвидационной комиссии АО «A» более 16 млрд тенге, добавили в пресс-службе.