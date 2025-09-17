С начала эпидемиологического сезона зарегистрировано 150,7 тыс случаев ОРВИ. В сравнении с аналогичным периодом прошлого эпидемического сезона заболеваемость снизилась в 1,9 раза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Случаев гриппа в текущем сезоне не зарегистрировано.

"Минздрав отмечает снижение заболеваемости орви и стабилизацию эпидситуации. Эпидситуация по большинству инфекционных заболеваний за 8 месяцев 2025 года также остается стабильной. Благодаря проводимым профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям в стране не зафиксированы случаи по 21 инфекции, включая чуму, холеру, дифтерию, полиомиелит, брюшной тиф и паратиф. По кори ситуация стабилизируется: зарегистрировано 2 569 случаев против 27 856 годом ранее. Однако почти 76% заболевших – непривитые. Аналогичная картина по коклюшу: 89% случаев приходятся на не получивших вакцинацию", - говорится в пресс-релизе.

Министерство здравоохранения РК призывает родителей не пренебрегать вакцинацией и акцентирует внимание на важности прививок для защиты здоровья детей. Для предупреждения заболеваний врачи рекомендуют использовать маски и антисептики в местах массового скопления людей; чаще проветривать помещения и соблюдать правила гигиены; укреплять иммунитет сбалансированным питанием и своевременно обращаться за медицинской помощью при первых симптомах.

В медицинских организациях развернут коечный фонд на 5,7 тыс. мест, включая резерв инфекционных коек, создан запас противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты и оборудования интенсивной терапии.