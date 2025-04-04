Заболеваемость туберкулезом снизилась в ВКО

Здравоохранение
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

На востоке страны заболеваемость туберкулезом снизилась на 37,9%, а детская заболеваемость - на 62,5%, передает корреспондент Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщил и.о. руководителя по стационарной службе и профилактической работе ВКО фтизиопульмонологического центра Болатбек Елшибеков, позитивные результаты возможны благодаря целенаправленной работе медицинских организаций, которые провели массовые профилактические обследования, расширили доступ к тестированию и внедрили современные методы диагностики и лечения.

С 24 февраля по 24 марта в Казахстане прошел Месячник борьбы с туберкулезом, приуроченный к Всемирному дню борьбы с этим опасным заболеванием. В рамках мероприятий активно повышалась осведомленность о туберкулезе, его профилактике, симптомах и важности ранней диагностики.

Вместе с тем, была отмечена и тревожная тенденция – старение опасной инфекции. Если в 2014 году более трети случаев заболевания приходилось на людей старше 45 лет, то в 2023 году эта цифра увеличилась до 51%. Это связано с общим ростом доли пожилых людей.

Кроме того, факторами, способствующими распространению заболевания, остаются ВИЧ-инфекции, рост случаев сахарного диабета, а также проблемы с употреблением алкоголя и табачных изделий. Также тревожную ситуацию вызывает высокая заболеваемость среди заключенных и рост отказов от вакцинации БЦЖ у новорожденных, что угрожает защите детей от инфекции.

Важной частью Месячника стало развенчание мифов о туберкулезе. В рамках кампании был запущен челлендж «Туберкулез - говорим открыто, действуем вместе!», целью которого было повышение осведомленности и разрушение предвзятых стереотипов о болезни. Важное внимание уделялось и проблеме стигматизации пациентов с туберкулезом, что нередко затрудняет их диагностику и лечение.

#заболеваемость #ВКО #туберкулез

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