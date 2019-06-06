Забытый правитель

Опубликованы впервые

Монография «Султанмамет султан: государственный деятель, дипломат и батыр» и сборник архивных материалов «Султаны и батыры Средного жуза» изданы в рамках реализации задач статьи Первого Президента страны «Семь граней Великой степи». Выпуск данных книг стал результатом работы ученых Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова.

В монографии директора института, доктора исторических наук, профессора Зиябека Кабульдинова «Султанмамет султан: государственный деятель, дипломат и батыр» изложены результаты исследований жизни и деятельности влиятельного султана Среднего Прииртышья. Использованы редкие материалы из фондов архивов Казахстана и России, письменные источники и образцы устного народного творчества.

Большая часть документов, представленных в сборнике «Султаны и батыры Среднего жуза», также посвящены этой исторической личности. Кроме того, в издании размещена информация о других влиятельных султанах и батырах Среднего жуза второй половины XVIII века. Опубликованные документы охватывают хронологический период с 1752 по 1788 год.

В сборнике, основным составителем которого стал казахстанский ученый Виталий Сирик, содержатся рассекреченные несколько лет ­назад документы из крупных архивов Оренбургской и Омской облас­тей. Среди них – о сборе ополчения Среднего жуза в 50 тыс. человек в период «Пыльного похода», строи­тельстве домов для казахской знати, попытке ареста Абылай-хана… Всего в сборник «Султаны и батыры Среднего жуза» входят 373 документа, большая часть из которых опубликована впервые.

Кем был Султанмамет султан?

По мнению ученых, Султанмамет-султан (его полное имя Султанмухаммед, в народе его называли Султанбет) – один из выдающихся деятелей общенационального масштаба XVIII столетия, который оказался незаслуженно забытым в силу ряда обстоятельств.

Он родился в Туркестане в 1710 году. Его власть простиралась на население нынешней Павлодарской, Омской, частично Восточно-Казахстанской областей. Судя по архивным материалам, именно Султанмамету и его потомкам принадлежит величайшая заслуга в возвращении правобережья Иртыша казахскому народу.

«Султанмамету и его потомкам, на наш взгляд, принадлежит инициатива стабилизации межгосударственных взаимоотношений в контролируемом им регионе и настойчивое продвижение мирных методов урегулирования непрос­тых для той эпохи пограничных вопросов. Чтобы осознать величие этого крупного политического дея­теля, правильно оценить его гибкую внешнюю политику, военную тактику и заслуги в управлении подданными, необходимо «погрузиться» в ту непростую эпоху, в которой жил влиятельный казахский правитель. Для этого хорошим подспорьем оказываются исторические источники, благодаря которым восстанавливается общая картина международных контактов и тот дух уважения к Султанмамету, с которым считались правители соседних народов и государств», – отмечает во введении к монографии ее автор Зиябек Кабульдинов.

Как мы узнаем из монографии и сборника архивных материалов, благодаря покровительству старшего хана Абулмамбета, который приходился зятем Султанмамету, последний был избран султаном кыпчакского улуса в Прииртышье. Он, по сути, выполнял функции политико-административного и социально-экономического регулирования на уровне верховной власти в казахском традиционном обществе, что и полагалось ближайшим родственникам хана.

Султан «кыпчакского улуса», а вместе с тем и правитель практически всего Среднего Прииртышья, был известен среди современников как выдающийся дипломат, принимавший деятельное участие в многочисленных и сложных переговорных процессах: с Российской империей, цинским Китаем и Джунгарским государством. Подспудно ему и его сыновьям приходилось решать непростые вопросы с воинственными кыргызами, а также каракалпаками и узбеками, нередко отправляя вооруженные отряды в составе общеказахского ополчения в пределы центральноазиатских владений.

Абылай-хан и Султанмамет были мощной коалицией, отстаивающей единство казахов, казахские земли. В книгах приведен такой интерес­ный факт: 27 августа 1742 года Султанмамет приезжает в Орскую крепость к начальнику Оренгбургской комиссии И. Неплюеву за содействием в освобождении своего двоюродного брата – султана Абылая из джунгарского плена. Как следствие – 28 августа в Орске он принимает российское подданство. «Даже принятие им российского протектората свидетельствует о том, что он вел гибкую дипломатическую политику», – пишет автор монографии.

О степени его значимости в российских кругах свидетельствует тот факт, что в 1762 году на коронацию Екатерины II и для подтверж­дения присяги были приглашены всего 5 человек из высшей элиты Казахского ханства, среди которых оказался и Султанмамет.

Документы свидетельствуют

Султан был известен и как нас­тоящий воин-батыр (в его личной печати имеется надпись «бахадур»), он принимал самое деятельное участие во многих значимых для Казахского ханства военных походах. Из архивных материалов становится известно, что в возрасте старше 60 лет он не только храбро сражался с волжскими калмыками, но и подготовил армию, численность которой была внушительной для той эпохи – 50 тыс. человек, куда вошли 7 тыс. ополченцев.

Для правителей той эпохи каждый подданный был на особом счету и находился под серьезной опекой и вниманием. Время от времени для защиты своих подданных султан лично приезжал в крепости, о чем свидетельствуют документы.

Материалы сборника «Султаны и батыры Средного жуза» показывают, что Султанмамет активно продвигал сенокошение, чего в степи раньше почти не было. Он активизировал торговлю с жителями Российской империи, китайцами и выходцами из Центральной Азии, организуя так называемые «сатовки». Известно, что Султанмамет – один из первых, кому на деньги царского правительства построили в Казахской степи деревянный дом – «хором».

В сборнике представлен документ, датируемый 25 января 1780 года, где говорится о попытке царского режима отстранить от власти Абылая и Султанмамета – «Мнение командующего Сибирским корпусом Н. Г. Огарева о противопоставлении Аблай-хану Кулебаки-батыра и о необходимости отстранения от подвластных киргис-кайсаков Султанмамет-султана и его детей, поддерживающих Аблай-хана».

Представленные уникальные свидетельства доказывают, что Султанмамет был сторонником обучения своих детей мусульманской грамоте и выступал за укрепление позиции ислама среди казахов. В то же время поддерживал традиции и обычаи кочевого народа, общенародные праздники. Так, он пышно отмечал Наурыз. По версии известного фольклориста, поэта и мыслителя Машхур-Жусупа Копейулы, старшего сына султан назвал Наурызом, позднее народ дал ему второе имя – Урус, поскольку он был светлокожим.

После смерти Абылай-хана на курултае в 1781 году Султанмамету в числе нескольких кандидатур была предложена ханская власть над всеми тремя казахскими жузами. Однако он отказался от принятия высокого титула, сославшись на преклонный возраст. По имеющимся сведениям, в это время ему уже было за 70 лет. Именитый султан умер в Прииртышье в ноябре 1794 года, когда ему было 84 года, почти на 15 лет пережив своего близкого родственника, верного соратника, друга – хана Абылая.

Восполняя белые пятна

Потомок Султанмамет-султана Мейрам Исин назвал выпуск изданий важным событием для всего Казахстана. Эти труды открывают неизвестные страницы истории.

– Рождение книги – всегда событие. А появление книги умной, творческой, заставляющей человека вернуться к своим истокам, задуматься – это не просто собы­тие, а праздник, – говорил на презентации книг в Национальной академической библиотеке заведующий кафедрой АНК ЕНУ им. Л. Гумилева Анатолий Башмаков. – В своей статье «Семь граней Великой степи» Первый Президент страны сказал, что ни в коем случае нельзя допустить разрыва исторической памяти. История Казахстана неоднократно идеологизировалась, политизировалась. И сегодня Институту истории и этнологии имени Валиханова удалось восполнить эти белые пятна.