Зачем Казахстан ввел запрет на вывоз ПЭТ-отходов

Такие отходы нужны самому

Начиная с 14 июня вывоз полиэтилентерефталат отходов (ПЭТ) за пределы нашей республики станет невозможным.

Запрет введен в интересах отечественных производителей полимерной продукции, с тем чтобы обеспечить последних доступным сырьем. Правда, ограничение будет действовать пока только шесть месяцев. Но казахстанские переработчики рады и этому.

«Предусмотрен запрет на вывоз с территории Республики Казахстан прочих бутылей, бутылок, флаконов и аналогичных изделий емкостью не более двух литров (код ТН ВЭД ЕАЭС 3923301090); отходов, обрезков и скрапов из пластмасс полимеров пропилена (код ТН ВЭД ЕАЭС 3915901100)», – говорится в тексте приказа и. о. министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 27 мая 2022 года за № 289 «О некоторых вопросах регулирования вывоза полиэтилентерефталат отходов».

Прокомментировать новшество мы попросили председателя правления Ассоциации упаковщиков Казахстана, в апреле нынешнего года возглавившего еще и Комитет обрабатывающей промышленнос­ти президиума НПП «Атамекен», Батырбека Аубакирова.

По его словам, запрет на вывоз ПЭТ-отходов продиктован необходимостью увеличения объемов производства и снижения стоимости готовой продукции на внутреннем рынке.

– Очень хорошая новость для казахстанских переработчиков и государства. Она означает, что экспорт будет расти, а налоги, соответственно, увеличиваться. Конечно, полгода для моратория не так уж и много, но вполне дос­таточно, чтобы развитие отрасли получило необходимый толчок. Целый ряд предпринимателей наконец-то выйдет из «тени». Компании, занимающиеся сбором и вывозом стратегического сырья, раньше делали это, используя так называемые «серые» схемы. То есть, не платя налогов, не образуя добавленной стоимости, они вывозили ПЭТ-отходы в те страны, где их переработка поставлена на более высокий уровень, – сообщил Батырбек Аубакиров.

Как отметил эксперт, введенный мораторий, безусловно, подтолк­нет крупных сборщиков отходов к созданию собственных линий по переработке ПЭТ-сырья.

– То есть они начнут вносить вклад в экономику республики, создавать рабочие места, обучать кадры. Главное, чтобы была последовательность и не получилось так, что полгода будет действовать запрет на вывоз ПЭТ-отходов за пределы страны, а в следующие шесть месяцев его отменят, потом снова введут, и так далее. Инвестору, как иностранному, так и отечественному, нужны четкие правила игры. У него должно быть ясное представление о том, как будет дальше развиваться отрасль, – отметил он.

В целом глава Ассоциации упаковщиков Казахстана назвал введенный мораторий своевременным шагом, направленным на защиту интересов отечественной перерабатывающей промышленности.

До конца текущего года при поддержке Правительства в Казах­стане будет запущено собственное производство полиэфирных волокон, что в нынешней геополитической ситуации станет чем-то вроде спасательного круга и для целого ряда предприятий отечественной текстильной промышленности. Прежде это было невозможно из-за дефицита основного сырья – тех самых ПЭТ-отходов.

По данным Батырбека Аубакирова, в стране каждый год растет число переработчиков ПЭТ-отходов. На сегодня их насчитывается 14 с годовой производительностью более 60 тонн, и все они готовы перерабатывать весь объем полиэтиленовых отходов, а он, по данным Минэкологии, достигает не менее 90 тонн в год. Теперь же, после введения запрета на вывоз использованного полиэтилена с территории нашего государства, для отечественных производителей открываются достаточно привлекательные перспективы.

Как отмечают специалисты, используемые в качестве сырья полиэфирные волокна отличаются стабильностью структуры и в то же время мягкостью при высокой прочности, а также устойчивостью к растяжению. В этом плане они заметно превосходят другие искусственные волокна.

Как утверждает председатель правления СРО «Национальное объединение предприя­тий легкой промышленности «QazTextileIndustry» Гульмира Уахитова, выпуск полиэфирных волокон расширяет возможности бизнеса по увеличению ассортимента продукции текстильных предприятий отрасли. По мнению казахстанских швейников, новое производство будет способствовать сокращению импорта отдельных видов тканей.

– На выходе наши потребители будут обеспечены продукцией по доступным ценам. Полиэфирное волокно можно использовать и для выпуска нетканых материалов. Речь идет о техническом текстиле, а также о геотекстиле, применяемом в жилищном строительстве, аграрном секторе, при ремонте и строительстве автодорог, – по­яснила Гульмира Уахитова.

В марте нынешнего года Ассоциа­ция упаковщиков Казах­стана и Национальное объединение предприятий легкой промышленности QazTextileIndustry при поддержке МИИР РК, а также Нацпалаты предпринимателей «Атамекен» подписали меморандум о сотрудничестве между отечественными переработчиками пластиковых отходов и казахстанскими производителями текстиля.