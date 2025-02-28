Зачем психологу диплом?

О необходимости лицензирования деятельности психологов недавно задумались в Казахстане, корреспондент Kazpravda.kz выясняла, что об этом думают сами специалисты

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В идее регулирования рынка отечественные эксперты разглядели аналогию с Россией, где рассматривается законопроект о лицензировании деятельности психологов. Там предлагают аннулировать услуги самоназванных психологов, не имеющих дипломов, что отсылает к истории широко известной на постсоветском пространстве Елене Блиновской, прославившейся за счет массовой продажи марафонов по исполнению желаний.

Так называемые инфоцыгане существенно повлияли на рынок подобных услуг, неплохо заработав на той части людей, которые жаждут быстрых изменений в своей жизни.

Чаще всего эта категория клиентов избегает длительной терапии с классическими психологами. Так утверждает аккредитованный гештальт-терапевт с медицинским высшим образованием, член гештальт-сообщества ПСАГС, терапевт по работе с семейными парами, взрослыми и подростками Сауле Джаналиева.

К примеру, один такой т.н. «психолог» обещает за месячный курс терапии решить все проблемы.

«Нам действительно нужен такой закон. Устала я от инфоцыган. Приходят клиенты и просят за пару сессий все проблемы решить. А если курс, то там им быстро что-то дают, иногда по 2-3 раза встречаются онлайн. И клиенту становится легче, но ненадолго. Моя родственница сходила к бизнесвумен-«психологу», заплатив 500 000 тенге за один месяц. Сначала была эйфория, а потом она угодила в депрессию. Практикующий психолог берет в среднем 20 000 тенге за 50 минут. Терапия даст результат, если работать от 6 месяцев каждую неделю. При условии, что клиент работает между сессиями тоже», – сказала Сауле Джаналиева.

Однако на ее взгляд, не стоит примешивать к псевдоспециалистам тех, кто прошел профессиональную переподготовку – она бывает разная. Если говорить про 2-3-х годичный курс при наличии базового высшего образования в сфере педагогики, социологии, медицины, то это сильно отличается от курса в 3-6 месяцев.

П сихолог – это не просто сертификат, а годы обучения, практика и этика

Сауле Джаналиева перечислила, каким набором квалификаций должен обладать специалист, чтобы иметь право работать с людьми: высшее образование или долгая профподготовка (2-4 года) по психологии в разных подходах (КПТ, гештальт, психоанализ, EMDR); практика, терапия, супервизия – чтобы учиться на реальных кейсах, а не только по книгам; знания основ психиатрии – чтобы отличить депрессию от «просто плохого настроения»; навыки психодиагностики, личная терапия и супервизия – это база.

«Психология не стоит на месте, поэтому специалист должен регулярно повышать квалификацию, дополнительно обучаться специализациям. Но в психологии пока нет жёстких требований, и на рынке много тех, кто просто «чувствует людей» или «прошёл марафон осознанности». По данным ВОЗ, 25% людей в мире сталкиваются с психическими сложностями/расстройствами, и без квалифицированной помощи их состояние только ухудшается. Чтобы работа психологов была действительно безопасной, нужны чёткие критерии», – считает спикер.

Она предлагает такие: диплом о высшем психологическом образовании с минимум 4–5 летним обучением; длительная переподготовка – только для смежных специалистов при наличии диплома (медицинский, педагогика, социология); минимум 100–150 часов личной терапии, 180 часов групповой терапии; опыт работы с клиентами под наблюдением от 1 года; сертификация и лицензия.

«К примеру, в странах с подобным лицензированием (Германия, США, Канада) психологи проходят 6–7 лет подготовки, включая стажировку и экзамены. Психолог обязан соблюдать этический кодекс. Должны быть механизмы ответственности за ошибки, которые могут привести к ухудшению состояния клиента», – добавила психолог.

Пока строгих стандартов для психологов нет, но и попасть к странному «гуру» тоже не хочется, поэтому спикер советует - вам должно быть комфортно со специалистом, особенно в начале работы. Если время прошло, а после общения с психологом стало тревожнее, чем до него, это нужно обсудить в терапии или завершить всё и искать другого специалиста.

Педагог-психолог, эксперт квалификационной категории, детский психолог, автор научно-практических статьей по возрастной психологии и психологии личности Жулдыз Жанабергенова считает, что установить требование для сертификации психологов надо. Однако для сертификации должны создаваться определенные условия, которые бы мотивировали специалистов на повышение профессионализма.

«Причина в том, что оплата труда психологов не соответствует той ответственности которое возлагается на них работодателями, оплата в госучреждения оплачивается по B3 категории, что является низким эквивалентом оплаты труда. Это означает, что получают зарплату на уровне техперсонала и это очень сильно обижает, потому что они и не педагоги, и не психологи», – сетует она.

По ее словам, нормативно-правовые документы, законы касательно психологической службы, базируются на сыром фундаменте. В таких условиях психологи остаются незащищенными. К тому же было много случаев нападения клиентов на психолога.

«Так, например, специалист принимала больного шизофренией, ему вдруг причудилось, что у нее любовь к нему, после этого он преследовал и убил ее. Когда о регулировании вопроса говорят однобоко, без определения прав и безопасности психологов, у меня поднимается гнев, ведь я знаю, как работают мои коллеги – просто на износ. Санкции и требования должны предложить сами практики, – убеждена она.

Кандидат психологических наук, ассоциированный профессор Astana International University Жанар Жукешева считает, что если вводятся обязательные требования к частным психологам, то без системы контроля они останутся формальностью.

По ее мнению, сертификация психологов в Казахстане поможет отсеять специалистов без должной подготовки и защитить клиентов от неквалифицированной помощи.

«Требование магистерской степени для практикующих психологов оправдано, но на мой взгляд, сомнительно, так как в Казахстане в магистратуру по психологии могут поступить бакалавры и с других специальностей, которые не имеют базовых психологических знаний. Здесь больше нужна многолетняя специализация в психотерапевтических направлениях (я - за психоанализ, аналитическую психотерапию), подкрепленную международными сертификатами с итоговыми контролями. Так что степень сама по себе не гарантирует компетентности, поэтому сертификация должна включать не только диплом, но и супервизию, регулярное повышение квалификации и этический контроль», – сказала она.

По ее словам, неквалифицированный психолог может причинить реальный вред. Например, человек с депрессией получает совет «просто не думай о плохом», вместо того чтобы обратиться за медпомощью. Или психолог, не владеющий семейной терапией, дает клиенту рекомендации развестись, не разобравшись в ситуации. Некачественная работа может проявиться в раскрытии конфиденциальной информации или навязывании личных взглядов (например, религиозных или политических).

«Клиенту стоит быть особо бдительным в случае, если психолог не может показать диплом о профессиональном образовании или сертификаты, не может дать четкое название специализации, в каком направлении он работает», - рекомендует Жанар Жукешева.

Эксперт считает, что необходимо насторожиться «специалиста», который вместо помощи в поиске решения продвигает свои личные взгляды. Клиент может сразу почувствовать, если его личность и состояние «неинтересны» психологу. Особое значение имеет вопрос границ: если психолог демонстрирует попытки дружбы, предлагает «пересечения» за пределами терапии – такое поведение также должно настораживать.

Почему потенциальные клиенты могут ошибиться с выбором психолога, и попасть к специалисту без этики, диплома и знаний, объяснила практикующий психолог, магистр педагогических наук, гештальт-терапевт, телесно-ориентированный психолог-консультант Раушан Кульманова.

«Люди мечтают о волшебной таблетке, хотят, чтобы все изменения произошли быстро и безболезненно, не прилагая для этого каких-либо усилий. Поэтому, когда есть альтернатива в виде других специалистов – не психологов, которые не имеют понятия как работает психика - они выбирают клиентам волшебные решения, где за 1 сеанс, за 1 час обещают то, чего психика в принципе не способна выдержать», – сказала она.

К примеру, если специалист делает расклады таро, он должен называть себя тарологом, а не психологом. К тому же различные эзотерические подходы очень сильно отличаются от психологии, это более широкие и ненаучные направления.

По словам эксперта, в Казахстане пока что отсутствует система лицензирования и сертификации деятельности психологов, как в Европе или США. Но основные принципы психологии среди специалистов в нашей системе все же заложены, считает эксперт.