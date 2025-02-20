В Казахстане хотят лицензировать психологов

По мнению депутатов, отсутствие законодательно-правового регулирования приводит к тому, что работать с сознанием людей сегодня может кто угодно

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Необходимость внедрения стандартов работы психологов в Казахстане обсуждали сегодня на круглом столе в Мажилисе, передает Kazpravda.kz

По словам депутата Мажилиса Айны Мусралимовой, в сфере психического здоровья назрело принятие регулятивных мер в отношении специалистов. Она сообщила, что соответствующий проект находится в разработке. Планируется, что документ в ближайшее время направят в госорганы для работы над ним.

«Сейчас много дискуссий о том, кого лицензировать, кого стандартизировать, кого должна коснуться сертификация, и должно ли это быть вообще. Психологи, оказывающие государственные и частные услуги, работают все разрозненно. Отсутствие законодательно-правового регулирования приводит к тому, что работать с сознанием людей сегодня может кто угодно. Поэтому граждане оказываются незащищенными перед получением «помощи» и «услуг» псевдопсихологов», – пояснила она.

Как было отмечено, в большинстве стран регулирование психологической помощи охватывает вопросы лицензирования специалистов, стандарты оказания услуг, а также вопросы прав и защиты пациентов.

В США, к примеру, регулирование психологической практики осуществляется на уровне каждого штата. Для получения лицензии психолог должен завершить докторскую программу, аккредитованную Американской психологической ассоциацией, пройти определенное количество часов супервизируемой практики, успешно сдать экзамен для профессиональных психологов.

В Великобритании деятельность психологов регулируется Советом по здравоохранению - нужно завершить аккредитованную программу обучения в области психологии, пройти стажировку или практику; зарегистрироваться в научном сообществе, что подтверждает соответствие профессиональным стандартам. Кроме того, Британское психологическое общество предоставляет дополнительную аккредитацию и поддержку.

Во Франции, Германии, Италии, Швеции и Финляндии психотерапевтическая деятельность регулируется на государственном уровне, существуют четкие законы, определяющие права и обязанности практикующих психологов, требования к образованию и лицензированию.

Президент Казахстанской ассоциации когнитивно-поведенческой терапии, клинический психолог Евгений Ян убежден, что, если психолог работает вне законодательного поля, это несет в себе потенциальные риски.

«В Казахстане отсутствуют требования к уровню подготовки психологов. Для того, чтобы стать психологом, не требуется ничего. Ты можешь открыть кабинет и лечить детей от суицидальных тенденций. И, если ты «напортачишь» и угроза будет твоему пациенту, то тебе за это ничего не будет, потому что нет закона», – аргументировал он.

Эксперт также привел в пример требования к психологам в США, где для того, чтобы стать частным практикующим специалистом, требуется 8 лет образования, работа с супервизором и знание этического кодекса.

«Это серьезная специальность, с серьезными требованиями, и у нас тоже нужно ввести эти необходимые критерии. Там предусмотрены санкции за работу без лицензии. Поэтому, если специалист не имеет диплома и называет себя психологом, это должно иметь последствия», – уверен спикер.

Он предложил введение поэтапного контроля. В первый год – исключить всех людей из психологии, которые не имеют образования. На втором этапе исключить профпереподготовку в качестве достаточного образования и оставить тех, кто имеет высшее образование и магистратуру.

«Чтобы шаманам, тарологам, экзорцистам запретить называться психологами и немного уменьшить уровень стигматизации к профессии, потому что сейчас человек называет себя психологом, а там и Блиновская. Оставить тех, кто прошел высшее образование, либо профпереподготовку», – сказал специалист.

Евгений Ян также добавил, что при составлении законопроекта о психологической помощи необходимо указание, что специалист должен работать в научно доказанном подходе, эффективность и безопасность которого была доказана в исследованиях.