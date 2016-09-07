​Задачи в информационной политике

В ходе встречи Глава государства отметил важность проведения эффективной информационной политики и обеспечения безопасности медийного пространства страны.

– Вновь созданное министерство имеет очень важное значение. Одной из главных задач сегодня является эффективное противостояние различным угрозам в информационном пространстве. Также следует на должном уровне проводить разъяснительную работу среди населения о принимаемых государством мерах по стимулированию экономического роста и обеспечению благосостояния народа, – сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев также обратил внимание на необходимость тщательного подхода к формированию руководящего состава государственных СМИ.

– Следует подбирать людей, отвечающих высоким требованиям, в том числе знающих иностранные языки и способных проводить качественный анализ ключевых трендов информационного пространства. В целом вопросы государственной информационной политики находятся под моим пристальным вниманием. Контроль за деятельностью министерства будет осуществляться лично мной и руководителем Администрации Президента. Недопустимо вмешательство в работу других лиц, – сказал Глава государства.

В свою очередь министр информации и коммуникаций доложил о принимаемых мерах по повышению эффективности работы СМИ, а также развитию государственных услуг населению по принципу «одного окна».

Д. Абаев также проинформировал Президента Казахстана о деятельности министерства в области улучшения качества функционирования телекоммуникационной отрасли, включая разработку программы «Цифровой Казахстан», сообщила пресс-служба Президента.