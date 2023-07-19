Начальника ДЧС области Жетысу заподозрили в коррупционном преступлении

Агентство РК по противодействию коррупции подтвердило корреспонденту Kazpravda.kz информацию о расследовании в отношении начальника ДЧС области Жетысу Бауыржана Избасарова.

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"Да, подтверждаем, что он изобличен в коррупции. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Подробности будут чуть позже", - прокомментировали в Антикоррупционной службе.

На должность начальника ДЧС области Бауыржан Избасаров был назначен в августе 2022 года.