Задержан подозреваемый в убийстве двухлетнего ребенка в Темиртау

Фото: ДП Карагандинской области

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в убийстве в Темиртау малолетнего ребенка задержан 24-летний мужчина. Он дал признательные показания, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Ранее сотрудниками полиции был установлен и объявлен в розыск подозреваемый в убийстве ребенка, труп которого обнаружили в одной из квартир города 23 марта.

По данному факту расследуется уголовное дело по части 3 статьи 99 УК РК. Проводятся следственные действия.

Иная информация в интересах следствия не разглашается, добавили в областном ДП.