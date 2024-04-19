Задержан замгендиректора «Алматы Су»

По информации Антикора, он подозревается в коррупции, Kazpravda.kz

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Департамент по городу Алматы изобличил в совершении тяжкого коррупционного преступления заместителя генерального директора КГП на ПХВ «Алматы Су».

Как выяснилось, он получил от местного предпринимателя 75 млн тенге из ранее оговоренной суммы в размере 345 млн тенге за подписание актов выполненных работ и выплату денег по заключенным договорам госзакупок.

Помимо этого, антикоррупционной службой по Кызылординской области задержан руководитель облуправления предпринимательства и промышленности по подозрению в получении взятки в значительном размере за общее покровительство и подписание разрешения на продление контракта и увеличение объемов добычи недр.

Оба подозреваемых решением суда арестованы. Следствие продолжается.