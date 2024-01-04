Погром в лифте: В Астане задержана нарушительница

Фото: иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Женщину, устроившую погром в лифте, установили полицейские Астаны, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК.

Зайдя в лифт жилого комплекса по улице Жирентаева, она начала громить его. Ее действия попали в объектив камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как она бьет кулаками кабину, плюет и царапает стены лифта.

"Полицейскими установлена личность нарушительницы. Ею оказалась 33-летняя жительница столицы. Она помещена в комнату временного задержания. По данному факту возбуждено административное производство по двум статьям КоАП РК: “Загрязнение мест общего пользования”, предполагающая штраф 5 МРП и “Мелкое хулиганство”, за которое возможен штраф 20 МРП или арест до 15 суток", - отметили стражи порядка.

Материал направлен в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Астаны для принятия решения, заключили в полиции.