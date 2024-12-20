Задержаны администраторы анонимного Telegram-канала QirSabyn

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Генпрокуратуры, 18 декабря при координации Генеральной прокуратуры межведомственной следственно-оперативной группой КНБ-МВД и совместно со специализированным подразделением АФМ в городах Астана и Караганда задержана группа вымогателей денег через Telegram-канал QirSabyn, угрожавших публикацией недостоверной информации компрометирующего характера, сообщает Kazpravda.kz

«Проведены неотложные следственные действия, изъяты технические средства, крупная сумма денег и иные вещественные доказательства. Администраторы Telegram-канала с санкции суда взяты под стражу»,– проинформировали в надзорном органе.

Там же добавили, что необходимые следственные и оперативные мероприятия продолжаются. Иная информация в рамках следствия не разглашается.