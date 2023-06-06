Задержаны подозреваемые в подготовке госпереворота в Кыргызстане

Реализовать свои преступные замыслы заговорщики предполагали сразу после возникновения недовольства в обществе по какому-либо происшествию.

Фото: inform.kz / ГКНБ КР

ГКНБ Кыргызстана задержал группу лиц, планировавшую организовать массовые акции протеста и масштабные беспорядки в стране с последующим насильственным захватом власти. Об этом сообщил собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-центр ГКНБ КР, передает Kazpravda.kz.

По данным ведомства, на основе полученной доказательной базы было возбуждено уголовное дело, в рамках которого проведен санкционированный судом комплекс специальных следственных действий.

Как выяснилось, указанная преступная группа на протяжении года проводила целенаправленную работу по привлечению в свои ряды сторонников и вербовке наиболее недовольных граждан по всей территории страны.

Основным организатором является гражданская активистка и председатель политической партии «Элдик Кенеш», под руководством которой регулярно проводились тайные встречи, направленные на идеологическую обработку вовлеченных лиц против государственных структур с обсуждением планов по насильственному захвату власти.

В комитете сообщили, что в организованную группу было привлечено более 100 человек из различных слоев общества и разных регионов страны, между которыми были четко распределены роли с конкретными заданиями.

Отмечается, что в ближайшее время из-за рубежа ожидалось поступление значительной суммы денег для финансирования организационных вопросов и выплаты вознаграждения основным функционерам. Начать активную фазу реализации своих преступных замыслов заговорщики предполагали сразу после возникновения недовольства в обществе по какому-либо происшествию.

«ГКНБ КР были доставлены более 30 участников. В соответствии со статьей 96 Уголовно-процессуального кодекса КР задержаны Н. Р. С. и её основные сподвижники, которые дали признательные показания. В результате проведенных обысков также изъяты иные вещественные доказательства, подтверждающие их преступные намерения. Все задержанные водворены в ИВС ГКНБ КР», - говорится в сообщении ГКНБ КР.

Проводятся специальные следственные мероприятия по установлению иных обстоятельств дела и других причастных лиц.