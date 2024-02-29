Задумались о рисках

В Конгрессе США решили рассмотреть защитные механизмы в сфере искусственного интеллекта, будет сформирована двухпартийная рабочая группа по вопросам законодательства в области ИИ.

коллаж из архива «КП»

Ранее усилия конгресса по принятию закона, касающегося ИИ, не привели к ощутимым результатам, несмотря на многочисленные форумы на высшем уровне и законодательные предложения. А между тем защитные механизмы от существующих и возникающих угроз обязательно нужны. Кстати, в октябре прошлого года президент США Джо Байден подписал указ, направленный на снижение рисков, связанных с ИИ.