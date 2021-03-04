Задушил восьмимесячного пасынка: почему мать просила суд смягчить наказание убийце



Напомним, житель Каражала в день своего рождения задушил младенца возле Дома культуры ремнем безопасности. Его приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Бабушка погибшего ребенка сообщила, что ее дочь не прощала убийцу. Написать заявление ее вынудили родственники мужчины, которые, по словам собеседницы, буквально не давали Макпал спокойно жить."Дело в том, что родители осужденного много раз приходили ко мне на работу, приходили к нам домой и просили меня и дочь Макпал написать апелляционную жалобу в Карагандинский областной суд с просьбой смягчить наказание их сыну. Они плакали, просили о снисхождении. Просто преследовали нас. Говорили, что не ждут от областного суда полного оправдания, но рассчитывали на замену пожизненного лишения свободы на конкретный срок. Хотели, чтобы сыну дали 20 или 25 лет лишения свободы. Дочь устала от их уговоров и подала апелляционную жалобу", – говорит бабушка погибшего младенца, попросившая не указывать ее имя.Более того, Макпал в тот момент была беременна. Супруги на тот момент ждали девочку."Дочь была на пятом месяце беременности. Сейчас она родила девочку. Естественно, осужденный – теперь не чужой нам человек. Он отец родившейся у меня внучки, но мы никогда не простим, что он задушил моего первого внука, который родился у дочки во время предыдущего брака", – говорит бабушка.Как рассказала сама Макпал, в тот июньский день у ее мужа Самата был день рождения. Она накрыла праздничный стол и отправила мужа в магазин. Она также попросила его погулять с малышом."Их долго не было. Я выглянула в окно и увидела, что Самат стоит возле коляски, а внутри лежит мой сын. Я спросила: почему не поднимаешься домой и что с ребенком? Он ответил, что малыш спит. Я и подумать не могла, что сын убит", – вспоминает Макпал.Женщина спустилась к коляске и увидела, что младенец мертв. Самат тут же убежал. Макпал села в такси и отвезла ребенка в больницу. Там констатировали его смерть. Приехала полиция и задержала Самата во дворах. Он признал вину, сообщив, что сделал это из ревности.Подруга Макпал Айдана рассказала, что Самат сильно ревновал свою возлюбленную к ребенку от первого брака."Первый муж развелся с ней, когда она была беременна. У мужчины были вредные привычки, поэтому Макпал решила расстаться с ним. С новым мужчиной, Саматом, она познакомилась в кафе, где работала поваром. Он настойчиво ухаживал за ней. Когда она родила, стала с ним встречаться. Он разнорабочий, из хорошей, порядочной семьи. Никто и подумать не мог, что Самат решится убить ребенка", – сказала Айдана.Сейчас Макпал воспитывает четырехмесячную дочь. Увидит ли малышка когда-нибудь своего папу, которому апелляционная коллегия оставила без изменений приговор о пожизненном лишении свободы, неизвестно.