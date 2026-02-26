Загадки древнего Талхиза

Наследие
165
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В одной из школ Талгара, что в Алматинской области, проходит выставка «Богатая история Талхиза», на которой представлена часть артефактов, найденных в разные годы на территории средневекового городища.

фото автора

По данным археологов, в Талхизе, существовавшем в VIII–XIII веках, проживало около 8 тыс. человек. Это был крупный экономический и торговый центр, игравший роль одного из узловых пунктов Великого шелкового пути. Сюда доставлялись товары из Китая, Индии, Японии, стран Ближнего и Среднего Востока.

В городе процветали ремесла: мас­тера изготавливали знаменитую булатную сталь, ювелирные и гончарные изделия. В ходе археологичес­ких раскопок здесь были найдены бронзовые и медные блюда, фарфор, монеты, зеркала, а также шахматные фигуры, изготовленные из слоновой кости. Местную продукцию купцы вывозили во все части света.

В 2014 году историко-культурный памятник был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО как одно из 33 древних поселений вдоль Шелкового пути.

– История Талхиза – целый пласт средневековой жизни с шумными базарами, кузницами, ремесленными мастерскими, – отметил ведущий научный сотрудник Института археологии им. А. Маргулана Ералы Акымбек. – Через город шли караваны, происходил взаимообмен товарами, идеями, традициями. Это часть культурного наследия народа, которую нужно не только сохранить, но и передать подрастающему поколению.

Обращаясь к талгарским школьникам, ученый подчеркнул, что им несказанно повезло жить рядом с уникальным памятником старины. Многие казахстанцы выезжают в дальние страны с целью посетить дос­топримечательности, прикоснуться к мировой истории, тогда как здесь, на родине, есть не менее знаковые места. Каждый местный житель должен знать и почитать богатую культуру и историю родного края.

Научные исследования средневекового города, занимающего площадь свыше 20 га, начались еще в 30-е годы прошлого века и продолжаются по сей день. В планах – проведение здесь археологических практик для студентов профильных вузов.

В последнее время общественники Талгара предлагают вывести Талхиз из состава Государственного историко-культурного музея-заповедника «Есік», под управлением которого объект находится с 2018 года. Экс­перты предлагают создать на территории городища самостоятельный музей под открытым небом, сделать его популярным центром историчес­кого туризма.

Для этого необходимо вернуть сюда около 200 предметов старины, найденных ранее в ходе раскопок. Эти артефакты Талхиза были переданы на хранение в различные музеи страны. В целом предстоит непочатый край работы по приведению в порядок инженерной инфраструктуры объек­та, благоустройству территории, строительству визит-центра.

 

