Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)

Скриншот с видео: пресс-служба ДП Астаны

Полицейские Астаны предотвратили заказное убийство, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

По информации пресс-службы, по подозрению в преступлении установлены 2 человека – заказчик и исполнитель убийства. По версии следствия, мотивом преступления послужило нежелание заказчика нести ответственность за растраченное имущество.

Подозреваемых задержали на трассе Астана – Кокшетау.

"При обыске в салоне автомашины обнаружен боевой пистолет и 5 патронов калибра 9 мм, также в доме заказчика преступления изъяты еще 34 аналогичных боеприпаса", – сообщил начальник УБОП ДП Астаны полковник полиции Аргын Алтынбеков.

Задержанные дали признательные показания и находятся в изоляторе временного содержания.

По факту покушения на убийство проводится досудебное расследование. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.