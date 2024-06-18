Закиева рассказала президенту о проделанной за год работе по защите прав детей

Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Президент подчеркнул важность повышения уровня правовой грамотности и культивирования принципа «Закон и порядок» среди школьников

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял уполномоченного по правам ребенка Динару Закиеву. Президенту было доложено о проделанной за год работе по защите прав и обеспечению безопасности детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства

Он отметил, что с принятием законодательных изменений по защите прав женщин и детей усилены меры по профилактике семейно-бытового насилия, ужесточено наказание за все формы насилия в отношении детей. В закон вошел блок норм, инициированных уполномоченным по правам ребенка совместно с гражданским сектором.

По словам Динары Закиевой, ведется активная работа по практической реализации данных законодательных норм. В частности, функционирует Единый контакт-центр «111», в школах внедряется программа по борьбе с буллингом KiVa, а с сентября 2024 года будут введены уроки безопасности. Начинается обучение сотрудников медико-социальных учреждений для детей. Прорабатывается вопрос усиления органов опеки и попечительства.

Кроме того, в партнерстве c ФНБ «Самрук Қазына», фондами «Қазақстан халқына» и «Қамқорлық» открыты 6 аутизм-центров и 11 региональных реабилитационных центров.

Заслушав отчет, президент подчеркнул важность повышения уровня правовой грамотности и культивирования принципа «Закон и порядок» среди школьников.

В этой связи Касым-Жомарт Токаев напомнил, что по его поручению, данному на заседании Национального курултая в Туркестане, разработана Единая программа воспитания. Она нацелена на привитие подрастающему поколению человеческих и национальных ценностей, развитие творческого потенциала детей, формирование у них навыков самостоятельности и креативного мышления. Уполномоченному поручено обеспечить скоординированную работу педагогов и родителей по реализации программы.

В ходе встречи были обсуждены вопросы выделения жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также развития инфраструктуры для детей в сельской местности.

В завершение глава государства отметил необходимость принять комплексные меры по предотвращению суицидальных настроений среди детей и подростков. Наряду с этим президент поручил держать на особом контроле вопрос профилактики детского травматизма и несчастных случаев.

 

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