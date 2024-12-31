Закон и порядок: сенаторы обсудили актуальные вопросы сохранения правопорядка с полицейскими Алматы

Фото: пресс-служба Сената РК

В ходе встречи руководство Департамента доложило о внедрении цифровых решений в рабочие процессы, продемонстрировав функциональные возможности модулей специализированного программного обеспечения Центра оперативного управления, необходимые для повышения качества обслуживания поступающих от населения вызовов на линии «102», а также для оперативного взаимодействия служб при раскрытии преступлений.

В рамках реализации концепции «Слышащее государство» были озвучены результаты выполнения поручений главы государства по установке систем видеонаблюдения в служебных кабинетах и устранению «слепых» зон в зданиях полиции. В настоящее время в оперативно-следственных и служебных помещениях, а также в участковых пунктах полиции установлено 1 477 камер, которые обеспечивают круглосуточный онлайн-мониторинг через Центр оперативного управления.

По итогам встречи, с учетом растущей потребности в аналитике видеонаблюдения, были даны рекомендации и поручения для дальнейшего совершенствования системы.