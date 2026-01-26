На третьем заседании Комиссии по Конституционной реформе Магеррам Магеррамов подчеркнул, что Народная партия Казахстана активно участвует в обсуждении предложений Президента Касым-Жомарта Токаева и считает реформу Основного закона исторически значимым процессом, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он отметил, что одним из ключевых элементов обновления страны является предложение о создании однопалатного парламента, формируемого на пропорциональной основе, что, по мнению партии, позволит оживить партийно-политическую дискуссию и усилить влияние политических партий на государственную политику.

«Пропорциональная избирательная система в однопалатный парламент, безусловно, это усиление политических партий, их влияния на государственную политику. Многопартийная представленность является показателем представительной демократии и основой устойчивости политической системы», — заявил Магеррамов.

Он также подчеркнул, что новая форма парламентской системы укрепит влияние парламента и обеспечит устойчивость политической системы, а конституционное закрепление принципа «Закон и порядок» создаст сбалансированное сочетание прав и обязанностей граждан.

«Закон без порядка теряет силу, а порядок без закона становится произволом. Поэтому «Закон и порядок» — это неотъемлемые элементы справедливого общества и гарант безопасности и свободы граждан», — добавил он.

В завершение своего выступления Магеррамов выразил уверенность, что предложенные изменения в Конституцию позволят создать эффективный парламент и станут ключевым фактором общественного развития страны.