​​​​​​​Закон Республики Казахстан

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года:

1) в подпункте 4-1) пункта 1 статьи 15 слова «об итогах» заменить словами «о ходе»;

2) в пункте 1 статьи 16:

дополнить подпунктами 5-3) и 5-4) следующего содержания:

«5-3) разработка и утверждение планов мероприятий по борьбе с деградацией и опустыниванием пастбищ;

5-4) разработка и утверждение планов мероприятий по обводнению пастбищ;»;

в подпункте 10-2):

абзацы четвертый и пятый исключить;

дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«проведении мероприятий по обводнению пастбищ;»;

дополнить подпунктом 10-5) следующего содержания:

«10-5) осуществление сбора данных о кормоемкости пастбищ и состоянии объектов пастбищной инфраструктуры;»;

3) в статье 17:

в подпункте 8-2) слова «об итогах» заменить словами «о ходе»;

дополнить подпунктами 8-4), 8-5) и 8-6) следующего содержания:

«8-4) реализация планов по развитию и реконструкции объектов пастбищной инфраструктуры;

8-5) реализация планов мероприятий по борьбе с деградацией и опустыниванием пастбищ;

8-6) реализация планов мероприятий по обводнению пастбищ;»;

4) в статье 18:

в подпункте 8-2) слова «об итогах» заменить словами «о ходе»;

дополнить подпунктами 8-4), 8-5) и 8-6) следующего содержания:

«8-4) реализация планов по развитию и реконструкции объектов пастбищной инфраструктуры;

8-5) реализация планов мероприятий по борьбе с деградацией и опустыниванием пастбищ;

8-6) реализация планов мероприятий по обводнению пастбищ;»;

5) в части первой статьи 19:

в подпунктах 4) и 5) слова «об итогах» заменить словами «о ходе»;

дополнить подпунктами 4-2), 4-3) и 4-4) следующего содержания:

«4-2) реализация планов по развитию и реконструкции объектов пастбищной инфраструктуры;

4-3) реализация планов мероприятий по борьбе с деградацией и опустыниванием пастбищ;

4-4) реализация планов мероприятий по обводнению пастбищ;»;

6) в части второй пункта 3 статьи 26 слова «Пастбищные угодья, указанные в подпункте 7-1) части первой» заменить словами «Пастбища, в том числе общественные пастбища, указанные в подпункте 2)»;

7) в пункте 1 статьи 36:

абзац второй исключить;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«для сенокошения;»;

8) в статье 43-1:

пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:

«Включение пастбищ в перечень земельных участков, выставляемых на конкурс по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства, осуществляется с учетом Плана по управлению пастбищами и их использованию.»;

подпункт 3) части первой пункта 10 после слова «назначения» дополнить словами «и правила рационального использования пастбищ»;

часть вторую пункта 14 после слов «5 лет,» дополнить словами «сельскохозяйственным кооперативам»;

9) в статье 49-2:

в пункте 1 слова «по содержанию их личного подворья» заменить словами «по выпасу сельскохозяйственных животных личного подворья»;

пункт 2 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Резервирование пастбищ в целях удовлетворения нужд населения по выпасу сельскохозяйственных животных личного подворья осуществляется на основании Плана по управлению пастбищами и их использованию.»;

часть вторую пункта 6 после слов «зарезервированных земель» дополнить словами «, за исключением общественных пастбищ, пастбищ, предназначенных для удовлетворения нужд населения по выпасу сельскохозяйственных животных личного подворья,»;

10) пункт 1 статьи 65 дополнить подпунктами 14) и 15) следующего содержания:

«14) не допускать и не производить снятия и (или) уничтожения плодородия почв в оградительных или иных целях, в том числе способствующих причинению вреда жизни и здоровью человека, окружающей среде, а также имуществу физических и (или) юридических лиц;

15) использовать земельные участки сельскохозяйственного назначения в соответствии с установленным видом угодий.»;

11) подпункт 4-1) пункта 2 статьи 84 изложить в следующей редакции:

«4-1) удовлетворение нужд населения в пастбищах для выпаса сельскохозяйственных животных личного подворья, в том числе общественных пастбищах, указанных в подпункте 2) пункта 2 статьи 13 Закона Республики Казахстан «О пастбищах», и в соответствии с пунктом 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан «О пастбищах»;»;

12) в подпункте 3) пункта 4 статьи 92 слово «двадцати» заменить словом «пятидесяти»;

13) подпункт 2) пункта 3 статьи 93 дополнить словами «и правилами рационального использования пастбищ»;

14) пункт 4 статьи 97 дополнить частью десятой следующего содержания:

«Общественные пастбища – пастбища, расположенные на прилегающей территории населенных пунктов и находящиеся

в государственной собственности, предназначенные для удовлетворения нужд местного населения по выпасу маточного поголовья сельскохозяйственных животных личного подворья.»;

15) пункт 4 статьи 98 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Запрещается перевод пастбищ, предназначенных для удовлетворения нужд населения для выпаса сельскохозяйственных животных личного подворья, в том числе общественных пастбищ, в другие виды сельскохозяйственных угодий.»;

16) в пункте 3 статьи 100:

слова «в пункте 2» заменить словами «в подпунктах 1) и 3) пункта 2»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Включение земельных участков, перечисленных в подпункте 2) пункта 2 настоящей статьи, в состав специального

земельного фонда производится по решению суда.».

2. В Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года:

в пункте 1 статьи 99:

часть вторую после слова «лица» дополнить словами «, указанные в Плане по управлению пастбищами и их

использованию,»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Лесное и природоохранное учреждения обязаны не позднее 1 ноября текущего года представлять сведения в местный

исполнительный орган района (города областного значения) об участках государственного лесного фонда, на которых возможны сенокошение и пастьба скота, с указанием занятых и свободных площадей, места расположения пастбищ и сенокосов,

а также об условиях их использования.».

3. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

в подпункте 4-1) пункта 2 статьи 39-3 слова «об итогах» заменить словами «о ходе».

4. В Закон Республики Казахстан от 30 июня 2016 года «О приостановлении действия отдельных норм Земельного

кодекса Республики Казахстан и введения в действие Закона Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года «О внесении

изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики Казахстан»:

в абзаце втором подпункта 4) статьи 1 слова «, а для ведения отгонного животноводства (сезонные пастбища) – на праве

временного безвозмездного землепользования» исключить.

5. В Закон Республики Казахстан от 20 февраля 2017 года

«О пастбищах»:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящий Закон регулирует общественные отношения, связанные с рациональным использованием пастбищ, и направлен

на предотвращение процессов деградации пастбищ, улучшение состояния объектов пастбищной инфраструктуры.»;

2) в статье 1:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) пастбища – земельные участки, предоставляемые и используемые для круглогодичного или сезонного выпаса сельскохозяйственных животных. При выпасе сельскохозяйственных животных на пастбищах допускается сенокошение в целях заготовки кормов в случаях, когда продуктивность пастбищ превышает потребность в кормах выпасаемых сельскохозяйственных животных при соблюдении предельно допустимых норм нагрузки на общую площадь пастбищ;»;

дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания:

«12-1) общественные пастбища – пастбища, расположенные на прилегающей территории населенных пунктов и находящиеся

в государственной собственности, предназначенные для удовлетворения нужд местного населения по выпасу маточного поголовья сельскохозяйственных животных личного подворья;»;

3) дополнить статьей 3-1 следующего содержания:

«Статья 3-1. Государственная поддержка пастбищепользователей и объединений пастбищепользователей

(простых товариществ, консорциумов) Государственная поддержка пастбищепользователей и объединений пастбищепользователей (простых товариществ, консорциумов) осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий.»;

4) подпункт 1) статьи 4 после слова «пастбищ» дополнить словами «по их целевому назначению»;

5) в статье 6:

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) разрабатывает и утверждает методику разработки планов по развитию и реконструкции объектов пастбищной инфраструктуры и проведению мероприятий по обводнению пастбищ;»;

дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) разрабатывает и утверждает типовой план по управлению пастбищами и их использованию;»;

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) организует проведение геоботанического обследования и мониторинга пастбищ, научно-исследовательских, поисковых и проектных работ для восстановления, сохранения, рационального использования и коренного улучшения пастбищ;»;

6) статью 7 изложить в следующей редакции:

«Статья 7. Компетенция местного исполнительного органа области

К компетенции местного исполнительного органа области относятся:

1) представление полугодовых и годовых отчетов уполномоченному органу о:

рациональном использовании пастбищ;

проведении мероприятий по борьбе с деградацией и опустыниванием пастбищ;

проведении мероприятий по обводнению пастбищ;

2) осуществление мониторинга реализации планов по управлению пастбищами и их использованию;

3) осуществление сбора данных о кормоемкости пастбищ и состоянии объектов пастбищной инфраструктуры;

4) разработка и утверждение планов по развитию и реконструкции объектов пастбищной инфраструктуры;

5) разработка и утверждение планов мероприятий по борьбе с деградацией и опустыниванием пастбищ;

6) разработка и утверждение планов мероприятий по обводнению пастбищ;

7) внесение в Правительство Республики Казахстан предложения о предоставлении пастбищ, находящихся на территории одной области, для использования другой области;

8) предоставление пастбищ, в том числе отгонных, находящихся на территории одного района (кроме районов в городах), города областного значения, для использования другому району (кроме районов в городах), городу областного значения;

9) осуществление в интересах местного государственного управления иных полномочий, возлагаемых на него законодательством Республики Казахстан.»;

7) в подпункте 2) статьи 8 слова «об итогах» заменить словами «о ходе»;

8) в статье 9:

в пункте 1:

в подпункте 2) слова «об итогах» заменить словами «о ходе»;

в подпункте 3) слово «схемы» заменить словами «рекомендуемых схем»;

дополнить подпунктами 4-1), 4-2), 4-3), 4-4), 4-5) и 4-6) следующего содержания:

«4-1) содействие в создании объединений пастбищепользователей (простых товариществ, консорциумов);

4-2) реализация планов по развитию и реконструкции объектов пастбищной инфраструктуры;

4-3) реализация планов мероприятий по борьбе с деградацией и опустыниванием пастбищ;

4-4) реализация планов мероприятий по обводнению пастбищ;

4-5) внесение в местный исполнительный орган области предложения о предоставлении пастбищ, в том числе отгонных, находящихся на территории одного района (кроме районов в городах), города областного значения,

для использования другому району (кроме районов в городах), городу областного значения;

4-6) предоставление пастбищ, находящихся на территории одного города районного значения, поселка, села, сельского округа,

для использования другому городу районного значения, поселку, селу, сельскому округу;»;

в пункте 2:

в подпунктах 1) и 5) слова «об итогах» заменить словами «о ходе»;

дополнить подпунктами 6-1), 6-2), 6-3) и 6-4) следующего содержания:

«6-1) реализуют планы по развитию и реконструкции объектов пастбищной инфраструктуры;

6-2) реализуют планы мероприятий по борьбе с деградацией и опустыниванием пастбищ;

6-3) реализуют планы мероприятий по обводнению пастбищ;

6-4) вносят в местный исполнительный орган района (кроме районов в городах), города областного значения предложения о предоставлении пастбищ, находящихся на территории одного города районного значения, поселка, села, сельского округа, для использования другому городу районного значения, поселку, селу, сельскому округу;»;

9) в подпункте 2) статьи 10 слова «об итогах» заменить словами «о ходе»;

10) статью 13 изложить в следующей редакции:

«Статья 13. План по управлению пастбищами и их использованию

1. План по управлению пастбищами и их использованию принимается в целях рационального использования пастбищ, устойчивого обеспечения потребности в кормах и предотвращения процессов деградации пастбищ.

При разработке Плана по управлению пастбищами и их использованию учитываются:

данные земельного баланса региона и информационной системы государственного земельного кадастра;

сведения геоботанического обследования пастбищ;

сведения о скотомогильниках (биометрических ямах);

сведения об объектах пастбищной инфраструктуры и о сервитутах для прогона сельскохозяйственных животных;

данные о численности поголовья сельскохозяйственных животных, полученные из базы данных идентификации сельскохозяйственных животных, с указанием их владельцев;

данные о количестве гуртов, отар, табунов, сформированных по видам и половозрастным группам сельскохозяйственных животных;

сведения о численности поголовья сельскохозяйственных животных для выпаса на отгонных пастбищах;

данные об особенностях выпаса сельскохозяйственных животных на культурных и аридных пастбищах, землях лесного, водного фондов и особо охраняемых природных территорий;

рекомендуемые схемы пастбищеоборотов;

иные данные, представленные государственными органами, физическими и (или) юридическими лицами.

2. План по управлению пастбищами и их использованию должен содержать:

1) схему (карту) расположения пастбищ на территории административно-территориальной единицы в разрезе категорий земель

с указанием границ, площадей и видов пастбищ, в том числе отгонных, сезонных, аридных и культурных, с отражением сведений об их собственниках или землепользователях на основании правоустанавливающих и идентификационных документов на земельный участок;

2) схему (карту) с обозначением пастбищ, предназначенных для нужд населения по выпасу сельскохозяйственных животных личного подворья, в том числе общественных пастбищ;

3) схему (карту) с обозначением рекомендуемых схем пастбищеоборотов;

4) схему (карту) с обозначением сервитутов для прогона сельскохозяйственных животных, скотопрогонных трасс и иных объектов пастбищной инфраструктуры, а также скотомогильников (биометрических ям);

5) схему (карту) с обозначением пастбищ, которые могут быть предоставлены в землепользование пастбищепользователям;

6) схему (карту) с обозначением пастбищ, подлежащих резервированию в целях удовлетворения нужд населения по выпасу сельскохозяйственных животных личного подворья;

7) схему доступа к водоисточникам (озерам, рекам, прудам, копаням, оросительным или обводнительным каналам, трубчатым или шахтным колодцам), составленную согласно норме потребления воды;

8) схему размещения поголовья сельскохозяйственных животных на отгонных пастбищах;

9) проектное распределение (перераспределение) пастбищ между сельскими населенными пунктами, входящими в сельский округ;

10) иные требования, необходимые для рационального использования пастбищ на соответствующей административно-территориальной единице.

3. План по управлению пастбищами и их использованию разрабатывается местным исполнительным органом района (кроме районов в городах), города областного значения совместно с акимами города районного значения, поселка, села, сельского округа и органами местного самоуправления на основании типового плана по управлению пастбищами

и их использованию.

4. План по управлению пастбищами и их использованию утверждается местным представительным органом района, города областного значения на пять лет.

5. Финансирование работ по разработке Плана по управлению пастбищами и их использованию осуществляется за счет бюджетных средств и (или) иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

6. План по управлению пастбищами и их использованию является нормативным правовым актом.»;

11) в статье 14:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 14. Условия предоставления и использования пастбищ»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Условия предоставления и использования пастбищ для выпаса сельскохозяйственных животных личного подворья, ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства регулируются настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.»;

в пункте 1-1 слова «указанные в подпункте 7-1) части первой» заменить словами «в том числе общественные пастбища, указанные в подпункте 2)»;

дополнить пунктами 1-2 и 1-3 следующего содержания:

«1-2. Доступ к обводнительным сооружениям, состоящим на балансе государственных юридических лиц и расположенным на пастбищах, предназначенных для нужд населения по выпасу сельскохозяйственных животных личного подворья, в том числе общественных пастбищах, предоставляется на безвозмездной основе.

1-3. В целях удовлетворения нужд населения по выпасу сельскохозяйственных животных личного подворья осуществляется резервирование пастбищ в соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан.

Основанием для резервирования пастбищ является План по управлению пастбищами и их использованию.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. В случае отсутствия на пастбищах в течение одного года (с момента первоначального выявления факта неиспользования) сельскохозяйственных животных для выпаса либо их наличия в количестве менее пятидесяти процентов от предельно допустимой нормы нагрузки на общую площадь пастбищ, установленной уполномоченным органом,

и (или) отсутствия сенокошения в целях заготовки кормов такие пастбища подлежат принудительному изъятию в порядке, предусмотренном земельным законодательством Республики Казахстан.»;

12) в статье 15:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Пастбища, расположенные на территории, непосредственно прилегающей к границам (чертам) населенных пунктов, находящиеся в государственной собственности, используются для удовлетворения нужд населения для выпаса сельскохозяйственных животных личного подворья.»;

часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции:

«При превышении предельно допустимых норм нагрузки на общую площадь пастбищ в целях увеличения площадей пастбищ, предназначенных для выпаса сельскохозяйственных животных личного подворья, может осуществляться принудительное отчуждение для государственных нужд ранее предоставленных пастбищ в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан о государственном имуществе.»;

пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

«3. Поголовье сельскохозяйственных животных физических и (или) юридических лиц, не обеспеченных пастбищами в пределах границ (черты) населенного пункта, перемещается на другие участки пастбищ, в том числе на отгонные пастбища, согласно Плану по управлению пастбищами и их использованию.

4. Использование пастбищ, предназначенных для выпаса сельскохозяйственных животных личного подворья, в том числе отгонных пастбищ, осуществляется в соответствии с Планом по управлению пастбищами и их использованию. Вынесения отдельного решения акимов города районного значения, поселка, села, сельского округа и местного исполнительного органа района, города областного значения о предоставлении пастбищ не требуется.»;

13) пункт 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«3. Отгонные пастбища, за исключением пастбищ, указанных в пункте 4 статьи 15 настоящего Закона, предоставляются физическим и (или) юридическим лицам в порядке, установленном статьей 43-1 Земельного кодекса Республики Казахстан.

Включение отгонных пастбищ в перечень земельных участков, выставляемых на конкурс по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства, осуществляется с учетом Плана по управлению пастбищами и их использованию.»;

14) дополнить статьями 16-1 и 17-1 следующего содержания:

«Статья 16-1. Мероприятия по восстановлению и улучшению состояния пастбищ

1. Восстановление и улучшение состояния пастбищ осуществляются на основе результатов геоботанического обследования и мониторинга пастбищ.

Восстановление и улучшение состояния пастбищ также осуществляются при проведении инвентаризации земель.

2. Мероприятия по восстановлению и улучшению состояния пастбищ заключаются в содействии естественным процессам поддержания плодородия почвы, создания нового травостоя путем посева высокоурожайных сортов многолетних трав и аридных растений (культур), обводнения и проведения других мероприятий.

3. Мониторинг пастбищ осуществляется в целях наблюдения за состоянием пастбищ, происходящими изменениями, возникающими в результате их использования, оценки и прогноза их состояния, выявления и устранения негативных процессов.

4. Осуществление мероприятий по восстановлению и улучшению состояния пастбищ обеспечивают уполномоченный орган, местные исполнительные органы и органы местного самоуправления, а также пастбищепользователи.

5. Финансирование мероприятий по восстановлению и улучшению состояния пастбищ осуществляется за счет бюджетных средств и (или) иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.»;

«Статья 17-1. Переходные положения

План по управлению пастбищами и их использованию разрабатывается и утверждается в течение трех месяцев со дня утверждения типового плана по управлению пастбищами и их использованию.».

Статья 2.

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

2. Лесное и природоохранное учреждения обязаны представить сведения, указанные в абзаце пятом пункта 2 статьи 1 настоящего Закона, в течение тридцати календарных дней со дня введения в действие настоящего Закона.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 27 февраля 2024 года

№ 65-VІIІ ЗРК