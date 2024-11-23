Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года:

1) в подпункте 2-3) части третьей пункта 1 статьи 740:

слова «банковских счетах в жилищном строительном сберегательном банке, предназначенных» заменить словами «банковском счете в жилищном строительном сберегательном банке, обладающем статусом национального института развития, предназначенном»;

слово «жилье» заменить словом «жилище»;

2) в подпункте 2-3) части второй статьи 741:

слова «банковских счетах в жилищном строительном сберегательном банке, предназначенных» заменить словами «банковском счете в жилищном строительном сберегательном банке, обладающем статусом национального института развития, предназначенном»;

слово «жилье» заменить словом «жилище».

2. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года:

1) часть четвертую пункта 5 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«По заявлению собственника земельного участка ему предоставляется рассрочка выплаты суммы, равной кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка, предусмотренной законодательством Республики Казахстан для измененного целевого назначения, в порядке, установленном статьей 49 настоящего Кодекса.»;

2) пункт 6 статьи 44 дополнить частью шестой следующего содержания:

«Запрещается предоставление гражданам Республики Казахстан земельных участков для индивидуального жилищного строительства без постановки на специальный учет их заявлений.»;

3) пункт 1 статьи 49-2 после слов «в целях обеспечения развития населенных пунктов,» дополнить словами «индивидуального жилищного строительства,».

3. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года:

в части второй пункта 1 статьи 153 слова «являющихся технически не сложными,» исключить.

4. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года:

в абзаце втором части седьмой статьи 161:

слова «банковских счетах в жилищном строительном сберегательном банке» заменить словами «банковском счете в жилищном строительном сберегательном банке, обладающем статусом национального института развития»;

слова «предназначенных для оплаты за арендованное жилье» заменить словами «предназначенном для оплаты за арендованное жилище».

5. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года:

в абзаце втором подпункта 1) части первой статьи 156:

слова «банковских счетах в жилищном строительном сберегательном банке, предназначенных» заменить словами «банковском счете в жилищном строительном сберегательном банке, обладающем статусом национального института развития, предназначенном»;

слово «жилье» заменить словом «жилище».

6. В Закон Республики Казахстан от 3 ноябpя 1994 года «Об индивидуальном жилищном строительстве»:

статью 4 дополнить частью пятой следующего содержания:

«Запрещается предоставление гражданам Республики Казахстан земельных участков для индивидуального жилищного строительства без постановки на специальный учет их заявлений.».

7. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»:

1) пункт 7 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«7. Создание в Республике Казахстан специализированных отраслевых банков с участием государства, за исключением жилищного строительного сберегательного банка, обладающего статусом национального института развития, не допускается.

Жилищный строительный сберегательный банк, обладающий статусом национального института развития, – банк второго уровня, имеющий особый правовой статус, определяемый законами Республики Казахстан.»;

2) в части первой пункта 2 статьи 36:

слова «банковских счетах в жилищном строительном сберегательном банке, предназначенных» заменить словами «банковском счете в жилищном строительном сберегательном банке, обладающем статусом национального института развития, предназначенном»;

слово «жилье» заменить словом «жилище»;

3) подпункты 3), 3-1) и 3-2) части второй пункта 4 статьи 50 изложить в следующей редакции:

«3) представление банками сведений об остатках денег на банковских счетах физических лиц и о начисленном по ним вознаграждении аудиторской организации на основании письменного согласия владельца счета;

3-1) предоставление банком – участником системы обязательного гарантирования депозитов, отнесенным к категории банков с неустойчивым финансовым положением, создающим угрозу интересам его депозиторов и кредиторов и (или) угрозу стабильности финансовой системы, и (или) отнесенным к категории неплатежеспособных банков, временной администрацией по управлению банком (временным управляющим банком) и уполномоченным органом информации, сведений и документов о деятельности такого банка, включая сведения об его активах и обязательствах, организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, для осуществления функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан об обязательном гарантировании депозитов;

3-2) представление банком – участником системы обязательного гарантирования депозитов, временной администрацией (временным администратором) или ликвидационной комиссией банка сведений по депозитам физических лиц, а также в случае совпадения кредитора и должника в одном лице – сведений по их обязательствам организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, и банкам-агентам для осуществления функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан об обязательном гарантировании депозитов;»;

4) в подпункте 2-2) части второй пункта 1 статьи 51:

слова «банковских счетах» заменить словами «банковском счете»;

слова «банке, предназначенных» заменить словами «банке, обладающем статусом национального института развития, предназначенном»;

слово «жилье» заменить словом «жилище»;

5) в части четвертой пункта 3 статьи 61-11 слова «за счет средств специального резерва» заменить словами «в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обязательном гарантировании депозитов».

8. В Закон Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года «Об ипотеке недвижимого имущества»:

статьи 5-5 и 5-6 изложить в следующей редакции:

«Статья 5-5. Государственная поддержка по улучшению жилищных условий

Государственная поддержка по улучшению жилищных условий осуществляется посредством:

субсидирования части ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам через субъекты квазигосударственного сектора;

субсидирования ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым банками второго уровня субъектам частного предпринимательства для целей жилищного строительства, через субъекты квазигосударственного сектора.

Статья 5-6. Компетенция центрального исполнительного органа в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства

Центральный исполнительный орган в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства в целях реализации мер государственной поддержки по улучшению жилищных условий:

1) осуществляет субсидирование части ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам через субъекты квазигосударственного сектора;

2) осуществляет субсидирование ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым банками второго уровня субъектам частного предпринимательства для целей жилищного строительства, через субъекты квазигосударственного сектора;

3) разрабатывает и утверждает по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию правила субсидирования части ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам через субъекты квазигосударственного сектора и методику расчета стоимости услуг субъекта квазигосударственного сектора;

4) разрабатывает и утверждает по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию правила субсидирования ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым банками второго уровня субъектам частного предпринимательства для целей жилищного строительства, через субъекты квазигосударственного сектора и методику расчета стоимости услуг субъекта квазигосударственного сектора;

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.».

9. В Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях»:

1) в статье 2:

подпункты 1-4) и 1-5) изложить в следующей редакции:

«1-4) единая республиканская электронная база – электронная база данных, содержащая сведения о гражданах Республики Казахстан, кандасах, поставленных на учет нуждающихся в жилище местными исполнительными органами в соответствии с настоящим Законом;

1-5) бюджетные организации – государственные учреждения и казенные предприятия;»;

дополнить подпунктом 1-6) следующего содержания:

«1-6) ведомственный жилищный фонд – служебные жилища, находящиеся на балансе государственных учреждений, предназначенные для предоставления государственным служащим, назначаемым на должность в порядке ротации, по решению жилищной комиссии для проживания на период исполнения должностных обязанностей без права дальнейшей приватизации;»;

в подпункте 21) слова «и лицам,» заменить словами «и правоохранительных органов, а также лицам,»;

подпункт 24-2) исключить;

в подпункте 26) слово «, вдовый» исключить;

дополнить подпунктом 41-1) следующего содержания:

«41-1) меры государственной поддержки, направленные на улучшение жилищных условий, – комплекс мер, определяемых настоящим Законом, для государственной поддержки граждан Республики Казахстан, кандасов, состоящих на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе «Центр обеспечения жилищем»;»;

подпункты 44-1), 44-2) и 44-3) изложить в следующей редакции:

«44-1) электронная база «Центр обеспечения жилищем» – электронная база данных, содержащая сведения о гражданах Республики Казахстан, кандасах, поставленных на учет нуждающихся в жилище жилищным строительным сберегательным банком, обладающим статусом национального института развития, в порядке, определенном настоящим Законом;

44-2) жилищный сертификат – форма денежного обязательства местного исполнительного органа, предоставляемая гражданам Республики Казахстан для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам при приобретении жилища в рамках ипотечной программы, утвержденной Национальным Банком Республики Казахстан, и в соответствии с настоящим Законом;

44-3) жилищные выплаты – дифференцированные по регионам и составу семьи деньги, выплачиваемые в виде специального денежного обеспечения получателям жилищных выплат за счет бюджетных средств взамен предоставления служебного жилища, а также в случаях, предусмотренных главой 13-1 настоящего Закона;»;

дополнить подпунктом 44-4) следующего содержания:

«44-4) получатели жилищных выплат – сотрудники специальных государственных органов, органов внутренних дел, оперативно-следственных подразделений уполномоченного органа по противодействию коррупции и военнослужащие, а также члены семей указанных сотрудников и военнослужащих, погибших (умерших) при прохождении службы, получающие жилищные выплаты;»;

2) в статье 7 слова «устанавливаемом Правительством Республики Казахстан» заменить словами «определяемом уполномоченным органом»;

3) в статье 8-1:

слово «Нарушение» заменить словами «1. Нарушение»;

дополнить пунктом 2 следующего содержания:

«2. Работники жилищного строительного сберегательного банка, обладающего статусом национального института развития, имеющие доступ к персональным данным, а также к информации, сведениям и документам, составляющим служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну, несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за их утрату, передачу или иное незаконное разглашение.»;

4) в статье 10-2:

дополнить подпунктами 1-2) и 1-3) следующего содержания:

«1-2) осуществляет координацию и методическое руководство жилищного строительного сберегательного банка, обладающего статусом национального института развития, при реализации функций, предусмотренных настоящим Законом;

1-3) осуществляет мониторинг списков граждан Республики Казахстан, кандасов, состоящих на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе «Центр обеспечения жилищем»;»;

подпункты 9-2) и 10-1) исключить;

подпункт 10-12) изложить в следующей редакции:

«10-12) разрабатывает и утверждает правила осуществления государственного учета жилищного фонда Республики Казахстан;»;

подпункт 10-14) исключить;

дополнить подпунктами 10-32), 10-33), 10-34), 10-35) и 10-36) следующего содержания:

«10-32) разрабатывает и утверждает правила постановки на учет нуждающихся в жилище граждан Республики Казахстан, кандасов в электронную базу «Центр обеспечения жилищем»;

10-33) разрабатывает и утверждает правила реализации мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий;

10-34) разрабатывает и утверждает правила постановки на учет нуждающихся в жилище лиц и предоставления жилища из жилищного фонда государственных учреждений и государственных предприятий;

10-35) осуществляет субсидирование части арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде;

10-36) разрабатывает и утверждает по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию порядок субсидирования части арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде;»;

5) в пункте 2 статьи 10-3:

в подпункте 8) слова «текущему или капитальному ремонту фасадов» заменить словами «реконструкции, текущему или капитальному ремонту наружных стен»;

в подпункте 11) слова «текущему или капитальному ремонту фасадов» заменить словами «реконструкции, текущему или капитальному ремонту наружных стен»;

дополнить подпунктами 16-2) и 16-3) следующего содержания:

«16-2) осуществляют мониторинг списков граждан Республики Казахстан, кандасов, состоящих на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе «Центр обеспечения жилищем», в пределах соответствующей административно-территориальной единицы;

16-3) оказывают информационную, консультативную, методическую помощь гражданам Республики Казахстан, кандасам, нуждающимся в жилище, для предоставления мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий;»;

6) главу 1-1 дополнить статьями 10-7 и 10-8 следующего содержания:

«Статья 10-7. Жилищный строительный сберегательный банк, обладающий статусом национального института развития

1. Жилищный строительный сберегательный банк, обладающий статусом национального института развития, является юридическим лицом, созданным по решению Правительства Республики Казахстан, осуществляющим деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Жилищный строительный сберегательный банк, обладающий статусом национального института развития, осуществляет:

1) ведение и актуализацию единой республиканской электронной базы;

2) формирование, ведение и актуализацию электронной базы «Центр обеспечения жилищем»;

3) реализацию мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, предусмотренных подпунктами 2) и 3) пункта 1 статьи 10-8 настоящего Закона;

4) иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 10-8. Меры государственной поддержки, направленные на улучшение жилищных условий

1. К мерам государственной поддержки, направленным на улучшение жилищных условий, относятся:

1) предоставление жилища из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде;

2) субсидирование части арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде;

3) предоставление льготных ипотечных жилищных займов через систему жилищных строительных сбережений;

4) предоставление жилищных сертификатов.

2. Меры государственной поддержки, направленные на улучшение жилищных условий, предусмотренные подпунктами 1) и 4) пункта 1 настоящей статьи, реализуются местными исполнительными органами.»;

7) в статье 13:

подпункты 1-1) и 8) части первой пункта 7 исключить;

часть вторую пункта 9 после слова «Наличие» дополнить словами «пятидесяти или»;

8) пункт 1 статьи 14-1 изложить в следующей редакции:

«1. Для реализации права приобретения гражданами Республики Казахстан жилища в собственность с использованием ипотечного жилищного займа в рамках ипотечной программы, утвержденной Национальным Банком Республики Казахстан, или получения мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий в соответствии с настоящим Законом, местные исполнительные органы предоставляют жилищные сертификаты.»;

9) в статье 21:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Членами семьи собственника жилища признаются постоянно совместно проживающие супруг (супруга), совместные или одного из супругов дети (в том числе усыновленные (удочеренные), находящиеся на иждивении или под опекой или попечительством).

Родители супруга (супруги), а также семьи детей, указанных в части первой настоящего пункта, совместно проживающие с собственником жилища, могут быть признаны членами семьи собственника жилища только по взаимному согласию.»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Положения настоящей статьи распространяются на членов семьи нанимателя (поднанимателя).»;

10) пункт 4 статьи 23 изложить в следующей редакции:

«4. Местный исполнительный орган вправе в соответствии с законодательством Республики Казахстан нанимать жилище в частном жилищном фонде с последующим предоставлением его гражданам Республики Казахстан, кандасам, состоящим на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе «Центр обеспечения жилищем», в аренду в порядке, определенном уполномоченным органом.»;

11) в части первой пункта 5 статьи 24 цифры «1) – 5)» заменить словами «1), 2), 3), 4) и 11)»;

12) в пункте 3 статьи 25 цифры «1) – 5)» заменить словами «1), 2), 3), 4) и 11)»;

13) в пункте 4 статьи 29 слова «статьей 67» заменить словами «статьей 69»;

14) в заголовок главы 9 внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

15) статью 67 изложить в следующей редакции:

«Статья 67. Постановка на учет нуждающихся в жилище лиц и предоставление жилища из жилищного фонда государственных учреждений, государственных предприятий

1. Государственные учреждения, государственные предприятия ведут списки лиц, нуждающихся в жилище, и публикуют на своих интернет-ресурсах списки лиц, состоящих на учете нуждающихся в жилище, и списки лиц, получивших жилище из жилищного фонда государственных учреждений, государственных предприятий за последние двадцать четыре месяца, с указанием даты их постановки на учет нуждающихся в жилище.

Предоставляемые государственным служащим, работникам бюджетных организаций, военнослужащим, кандидатам в космонавты, космонавтам, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, а также лицам, занимающим государственные выборные должности, жилища из государственного жилищного фонда, кроме жилищ, арендованных в частном жилищном фонде, приравниваются к служебным жилищам.

2. Жилища из жилищного фонда государственных учреждений предоставляются в пользование нуждающимся в жилище в данном населенном пункте работникам данных учреждений, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4, 5, 6 и 7 настоящей статьи.

Жилища из жилищного фонда государственных учреждений, созданных в целях реализации активных мер содействия занятости, предоставляются гражданам Республики Казахстан, кандасам, участвующим в активных мерах содействия занятости, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о социальной защите.

Обязательным условием предоставления жилища из жилищного фонда государственных учреждений, созданных в целях реализации активных мер содействия занятости, гражданам Республики Казахстан, кандасам, участвующим в активных мерах содействия занятости, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о социальной защите является отсутствие жилища на праве собственности по новому месту жительства, включая членов их семей.

Предоставляемые государственными учреждениями жилища являются служебными жилищами.

3. Жилища из жилищного фонда государственных предприятий предоставляются в пользование работникам данных предприятий и приравниваются к служебным жилищам.

4. Жилища из жилищного фонда государственных учреждений предоставляются в пользование нуждающимся в жилище в данном населенном пункте государственным служащим государственных

органов, обеспечивающих деятельность Президента, Палат Парламента, Премьер-Министра и Правительства Республики Казахстан и не имеющих права оперативного управления обособленным имуществом, а также иным лицам, определяемым Президентом Республики Казахстан.

5. Служебные жилища из ведомственного жилищного фонда предоставляются в пользование нуждающимся в жилище в данном населенном пункте государственным служащим, назначенным на должность в порядке ротации, на период исполнения ими должностных обязанностей.

6. Служебные жилища жилищного фонда государственных учреждений органов национальной безопасности и органов внутренних дел Республики Казахстан в данном населенном пункте, не подлежащие приватизации, предоставляются на период прохождения службы (трудовых отношений) сотрудникам (работникам), признанным нуждающимися в жилище и состоящим соответственно в кадрах органов национальной безопасности и органов внутренних дел Республики Казахстан.

7. Жилища из жилищного фонда коммунального государственного учреждения в сфере учета и содержания жилищного фонда столицы предоставляются в пользование нуждающимся в жилище в данном населенном пункте государственным служащим и работникам бюджетных организаций.»;

16) статью 68 дополнить подпунктом 12) следующего содержания:

«12) вдовы (вдовцы), имеющие на иждивении несовершеннолетних детей и детей, обучающихся по общеобразовательным или профессиональным программам в организациях общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, высшего, послевузовского образования по очной форме обучения, но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста.»;

17) статью 69 изложить в следующей редакции:

«Статья 69. Признание граждан Республики Казахстан, кандасов нуждающимися в жилище

1. Совершеннолетние граждане Республики Казахстан, кандасы признаются нуждающимися в жилище, если:

1) они не имеют жилища на праве собственности на территории Республики Казахстан в течение последних пяти лет при постановке на учет нуждающихся в жилище в единую республиканскую электронную базу и электронную базу «Центр обеспечения жилищем»;

2) они не имеют жилища на праве собственности в данном населенном пункте при постановке на учет нуждающихся в жилище и на момент предоставления жилища из жилищного фонда государственного учреждения;

3) они не имеют жилища на праве собственности на территории Республики Казахстан при постановке на учет нуждающихся в жилище и на момент предоставления жилища из жилищного фонда государственного предприятия;

4) их единственное жилище признано аварийным в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, учет которого осуществляется по месту нахождения данного жилища местными исполнительными органами.

2. Требование о достижении совершеннолетнего возраста не распространяется на детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, не достигших двадцати девяти лет, потерявших родителей до совершеннолетия. При призыве таких лиц на воинскую службу возраст продлевается на срок прохождения срочной воинской службы.

3. Члены семьи нанимателя (поднанимателя), получившего жилище из коммунального жилищного фонда, не могут быть признаны нуждающимися в жилище из коммунального жилищного фонда по тем же основаниям, что и наниматель (поднаниматель) жилища.

4. Граждане Республики Казахстан, единственное жилище которых признано аварийным в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, при получении жилища из коммунального жилищного фонда передают имеющееся на праве собственности аварийное жилище в коммунальную собственность в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.»;

18) заголовок главы 10 исключить;

19) статьи 71 и 72 изложить в следующей редакции:

«Статья 71. Постановка жилищным строительным сберегательным банком, обладающим статусом национального института развития, граждан Республики Казахстан, кандасов на учет нуждающихся в жилище

1. Постановка жилищным строительным сберегательным банком, обладающим статусом национального института развития, граждан Республики Казахстан, кандасов на учет нуждающихся в жилище в электронную базу «Центр обеспечения жилищем», признанных нуждающимися в жилище в соответствии со статьей 69 настоящего Закона, осуществляется по месту регистрации в данном населенном пункте в соответствии с правилами постановки на учет нуждающихся в жилище граждан Республики Казахстан, кандасов в электронную базу «Центр обеспечения жилищем».

Постановка жилищным строительным сберегательным банком, обладающим статусом национального института развития, граждан Республики Казахстан, кандасов на учет нуждающихся в жилище в электронную базу «Центр обеспечения жилищем» осуществляется с соблюдением требований Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите».

Жилищный строительный сберегательный банк, обладающий статусом национального института развития, при постановке на учет нуждающихся в жилище обязан получить согласие граждан Республики Казахстан, кандасов и членов их семей на сбор и обработку персональных данных в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите».

Решение о постановке граждан Республики Казахстан, кандасов на учет нуждающихся в жилище в электронную базу «Центр обеспечения жилищем» с направлением уведомления о постановке на учет либо мотивированного отказа в постановке на учет принимается жилищным строительным сберегательным банком, обладающим статусом национального института развития, и направляется гражданину Республики Казахстан, кандасу посредством электронной почты или абонентского устройства сотовой связи на его абонентский номер в виде текстового сообщения не позднее пятнадцати рабочих дней с даты подачи заявления.

2. При постановке жилищным строительным сберегательным банком, обладающим статусом национального института развития, граждан Республики Казахстан, кандасов на учет нуждающихся в жилище в городах республиканского значения, столице требуется регистрация по месту жительства за последние три года. Указанное требование не распространяется на детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (родителя), не достигших двадцати девяти лет, потерявших родителей до совершеннолетия.

3. Законные представители детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (родителя), обязаны в течение трех месяцев со дня поступления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (родителя), в организацию образования, медицинскую или другую организацию или со дня определения их под опеку или попечительство либо со дня заключения договора с патронатным воспитателем, приемными родителями поставить ребенка на учет нуждающихся в жилище по месту постановки на первичный учет детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (родителя), либо по месту фактического проживания законного представителя.

В случае возврата детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (родителя), в организации образования, медицинскую или другую организацию после отмены усыновления (удочерения), опеки или попечительства, патронатного воспитания приемной семьей дети восстанавливаются в списках учета нуждающихся в жилище до их передачи усыновителю (удочерителю), опекуну, попечителю, патронатному воспитателю, приемному родителю.

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (родителя), ставятся на учет нуждающихся в жилище с сохранением первичной даты постановки на учет нуждающихся в жилище в пределах области.

Постановка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (родителя), на учет нуждающихся в жилище в электронную базу «Центр обеспечения жилищем» при смене места жительства осуществляется в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

4. Работниками бюджетных организаций признаются граждане Республики Казахстан, являющиеся работниками государственных учреждений или казенных предприятий, состоящие на учете нуждающихся в жилище как работники бюджетных организаций, в случае реорганизации государственных учреждений и казенных предприятий в государственные предприятия на праве хозяйственного ведения, а также в случае передачи имущественного комплекса государственного предприятия по договору доверительного управления имуществом.

5. Не допускается постановка на учет нуждающихся в жилище в электронную базу «Центр обеспечения жилищем» граждан Республики Казахстан, кандасов, состоящих в единой республиканской электронной базе.

6. Инвентаризация списков граждан Республики Казахстан, кандасов, состоящих на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе «Центр обеспечения жилищем», проводится не реже одного раза в квартал с публикацией актуализированных списков граждан Республики Казахстан, кандасов на интернет-ресурсе жилищного строительного сберегательного банка, обладающего статусом национального института развития.

Статья 72. Основания отказа в постановке на учет нуждающихся в жилище

В постановке на учет нуждающихся в жилище гражданам Республики Казахстан, кандасам отказывается в случаях, если:

1) они имеют или имели жилища на праве собственности на территории Республики Казахстан в течение последних пяти лет при постановке на учет нуждающихся в жилище в электронную базу «Центр обеспечения жилищем»;

2) они имеют жилища на праве собственности в данном населенном пункте при постановке на учет нуждающихся в жилище из жилищного фонда государственного учреждения;

3) они имеют жилища на праве собственности в Республике Казахстан при постановке на учет нуждающихся в жилище из жилищного фонда государственного предприятия;

4) они имеют предоставленное в пользование жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованное местным исполнительным органом в частном жилищном фонде;

5) представленные документы и (или) сведения содержали недостоверные данные;

6) они ранее получили и приватизировали жилища из государственного жилищного фонда;

7) они имеют единственное жилище, признанное аварийным в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, которое находится в другом населенном пункте;

8) они приобретали жилища в собственность с использованием ипотечного жилищного займа в рамках ипотечной программы, утвержденной Национальным Банком Республики Казахстан, документов Системы государственного планирования Республики Казахстан, государственных программ жилищного строительства, концепции развития отрасли (сферы), утвержденных Правительством Республики Казахстан.»;

20) в статье 73:

заголовок и пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 73. Основания снятия с учета нуждающихся в жилище граждан Республики Казахстан, кандасов

1. Снятие с учета нуждающихся в жилище граждан Республики Казахстан, кандасов, состоящих на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе «Центр обеспечения жилищем», осуществляется в случаях:

1) отсутствия оснований для признания нуждающимися в жилище в соответствии со статьей 69 настоящего Закона;

2) выезда на постоянное место жительства в другой населенный пункт;

3) прекращения трудовых отношений в государственном учреждении или государственном предприятии;

4) получения жилища из государственного жилищного фонда;

5) представления документов и (или) сведений в качестве оснований для признания нуждающимися в жилище, содержащих недостоверные данные;

6) прекращения гражданства Республики Казахстан или получения вида на жительство либо иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства;

7) пожизненного лишения свободы в соответствии с обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу;

8) признания безвестно отсутствующим решением суда, вступившим в законную силу;

9) смерти или объявления умершим решением суда, вступившим в законную силу.

Не подлежат снятию с учета нуждающихся в жилище, за исключением случаев, предусмотренных частью первой настоящего пункта:

1) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, после достижения ими совершеннолетия;

2) семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью, после достижения детьми совершеннолетия или их смерти;

3) многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени, многодетные семьи после достижения детьми совершеннолетия или их смерти;

4) неполные семьи после достижения детьми совершеннолетия или их смерти;

5) кандасы, получившие гражданство Республики Казахстан, прибывшие для постоянного проживания в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан;

6) вдовы (вдовцы) после достижения детьми совершеннолетия или их смерти.»;

пункт 2-1 исключить;

21) статью 74 изложить в следующей редакции:

«Статья 74. Реализация мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий

1. Меры государственной поддержки, направленные на улучшение жилищных условий, реализуются гражданам Республики Казахстан, кандасам, состоящим на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе «Центр обеспечения жилищем», в зависимости от уровня доходов и даты постановки на учет нуждающихся в жилище в соответствии с правилами реализации мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий.

Права граждан Республики Казахстан, кандасов, состоящих на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе «Центр обеспечения жилищем», признаются равными.

Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории других государств, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени, многодетные семьи, семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью, лица с инвалидностью первой и второй групп, вдовы (вдовцы) имеют первоочередное право при получении мер государственной поддержки в рамках распределяемого года, направленных на улучшение жилищных условий, предусмотренных подпунктами 1) и 3) пункта 1 статьи 10-8 настоящего Закона, которым предоставляется не менее семидесяти процентов жилища от общего объема жилищ.