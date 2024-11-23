Закон Республики Казахстан

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О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года:

1) в подпункте 2-3) части третьей пункта 1 статьи 740:

слова «банковских счетах в жилищном строительном сберегательном банке, предназначенных» заменить словами «банковском счете в жилищном строительном сберегательном банке, обладающем статусом национального института развития, предназначенном»;

слово «жилье» заменить словом «жилище»;

2) в подпункте 2-3) части второй статьи 741:

слова «банковских счетах в жилищном строительном сберегательном банке, предназначенных» заменить словами «банковском счете в жилищном строительном сберегательном банке, обладающем статусом национального института развития, предназначенном»;

слово «жилье» заменить словом «жилище».

2. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года:

1) часть четвертую пункта 5 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«По заявлению собственника земельного участка ему предоставляется рассрочка выплаты суммы, равной кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка, предусмотренной законодательством Республики Казахстан для измененного целевого назначения, в порядке, установленном статьей 49 настоящего Кодекса.»;

2) пункт 6 статьи 44 дополнить частью шестой следующего содержания:

«Запрещается предоставление гражданам Республики Казахстан земельных участков для индивидуального жилищного строительства без постановки на специальный учет их заявлений.»;

3) пункт 1 статьи 49-2 после слов «в целях обеспечения развития населенных пунктов,» дополнить словами «индивидуального жилищного строительства,».

3. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года:

в части второй пункта 1 статьи 153 слова «являющихся технически не сложными,» исключить.

4. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года:

в абзаце втором части седьмой статьи 161:

слова «банковских счетах в жилищном строительном сберегательном банке» заменить словами «банковском счете в жилищном строительном сберегательном банке, обладающем статусом национального института развития»;

слова «предназначенных для оплаты за арендованное жилье» заменить словами «предназначенном для оплаты за арендованное жилище».

5. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года:

в абзаце втором подпункта 1) части первой статьи 156:

слова «банковских счетах в жилищном строительном сберегательном банке, предназначенных» заменить словами «банковском счете в жилищном строительном сберегательном банке, обладающем статусом национального института развития, предназначенном»;

слово «жилье» заменить словом «жилище».

6. В Закон Республики Казахстан от 3 ноябpя 1994 года «Об индивидуальном жилищном строительстве»:

статью 4 дополнить частью пятой следующего содержания:

«Запрещается предоставление гражданам Республики Казахстан земельных участков для индивидуального жилищного строительства без постановки на специальный учет их заявлений.».

7. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»:

1) пункт 7 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«7. Создание в Республике Казахстан специализированных отраслевых банков с участием государства, за исключением жилищного строительного сберегательного банка, обладающего статусом национального института развития, не допускается.

Жилищный строительный сберегательный банк, обладающий статусом национального института развития, – банк второго уровня, имеющий особый правовой статус, определяемый законами Республики Казахстан.»;

2) в части первой пункта 2 статьи 36:

слова «банковских счетах в жилищном строительном сберегательном банке, предназначенных» заменить словами «банковском счете в жилищном строительном сберегательном банке, обладающем статусом национального института развития, предназначенном»;

слово «жилье» заменить словом «жилище»;

3) подпункты 3), 3-1) и 3-2) части второй пункта 4 статьи 50 изложить в следующей редакции:

«3) представление банками сведений об остатках денег на банковских счетах физических лиц и о начисленном по ним вознаграждении аудиторской организации на основании письменного согласия владельца счета;

3-1) предоставление банком – участником системы обязательного гарантирования депозитов, отнесенным к категории банков с неустойчивым финансовым положением, создающим угрозу интересам его депозиторов и кредиторов и (или) угрозу стабильности финансовой системы, и (или) отнесенным к категории неплатежеспособных банков, временной администрацией по управлению банком (временным управляющим банком) и уполномоченным органом информации, сведений и документов о деятельности такого банка, включая сведения об его активах и обязательствах, организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, для осуществления функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан об обязательном гарантировании депозитов;

3-2) представление банком – участником системы обязательного гарантирования депозитов, временной администрацией (временным администратором) или ликвидационной комиссией банка сведений по депозитам физических лиц, а также в случае совпадения кредитора и должника в одном лице – сведений по их обязательствам организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, и банкам-агентам для осуществления функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан об обязательном гарантировании депозитов;»;

4) в подпункте 2-2) части второй пункта 1 статьи 51:

слова «банковских счетах» заменить словами «банковском счете»;

слова «банке, предназначенных» заменить словами «банке, обладающем статусом национального института развития, предназначенном»;

слово «жилье» заменить словом «жилище»;

5) в части четвертой пункта 3 статьи 61-11 слова «за счет средств специального резерва» заменить словами «в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обязательном гарантировании депозитов».

8. В Закон Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года «Об ипотеке недвижимого имущества»:

статьи 5-5 и 5-6 изложить в следующей редакции:

«Статья 5-5. Государственная поддержка по улучшению жилищных условий

Государственная поддержка по улучшению жилищных условий осуществляется посредством:

субсидирования части ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам через субъекты квазигосударственного сектора;

субсидирования ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым банками второго уровня субъектам частного предпринимательства для целей жилищного строительства, через субъекты квазигосударственного сектора.

Статья 5-6. Компетенция центрального исполнительного органа в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства

Центральный исполнительный орган в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства в целях реализации мер государственной поддержки по улучшению жилищных условий:

1) осуществляет субсидирование части ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам через субъекты квазигосударственного сектора;

2) осуществляет субсидирование ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым банками второго уровня субъектам частного предпринимательства для целей жилищного строительства, через субъекты квазигосударственного сектора;

3) разрабатывает и утверждает по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию правила субсидирования части ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам через субъекты квазигосударственного сектора и методику расчета стоимости услуг субъекта квазигосударственного сектора;

4) разрабатывает и утверждает по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию правила субсидирования ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым банками второго уровня субъектам частного предпринимательства для целей жилищного строительства, через субъекты квазигосударственного сектора и методику расчета стоимости услуг субъекта квазигосударственного сектора;

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.».

9. В Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях»:

1) в статье 2:

подпункты 1-4) и 1-5) изложить в следующей редакции:

«1-4) единая республиканская электронная база – электронная база данных, содержащая сведения о гражданах Республики Казахстан, кандасах, поставленных на учет нуждающихся в жилище местными исполнительными органами в соответствии с настоящим Законом;

1-5) бюджетные организации – государственные учреждения и казенные предприятия;»;

дополнить подпунктом 1-6) следующего содержания:

«1-6) ведомственный жилищный фонд – служебные жилища, находящиеся на балансе государственных учреждений, предназначенные для предоставления государственным служащим, назначаемым на должность в порядке ротации, по решению жилищной комиссии для проживания на период исполнения должностных обязанностей без права дальнейшей приватизации;»;

в подпункте 21) слова «и лицам,» заменить словами «и правоохранительных органов, а также лицам,»;

подпункт 24-2) исключить;

в подпункте 26) слово «, вдовый» исключить;

дополнить подпунктом 41-1) следующего содержания:

«41-1) меры государственной поддержки, направленные на улучшение жилищных условий, – комплекс мер, определяемых настоящим Законом, для государственной поддержки граждан Республики Казахстан, кандасов, состоящих на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе «Центр обеспечения жилищем»;»;

подпункты 44-1), 44-2) и 44-3) изложить в следующей редакции:

«44-1) электронная база «Центр обеспечения жилищем» – электронная база данных, содержащая сведения о гражданах Республики Казахстан, кандасах, поставленных на учет нуждающихся в жилище жилищным строительным сберегательным банком, обладающим статусом национального института развития, в порядке, определенном настоящим Законом;

44-2) жилищный сертификат – форма денежного обязательства местного исполнительного органа, предоставляемая гражданам Республики Казахстан для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам при приобретении жилища в рамках ипотечной программы, утвержденной Национальным Банком Республики Казахстан, и в соответствии с настоящим Законом;

44-3) жилищные выплаты – дифференцированные по регионам и составу семьи деньги, выплачиваемые в виде специального денежного обеспечения получателям жилищных выплат за счет бюджетных средств взамен предоставления служебного жилища, а также в случаях, предусмотренных главой 13-1 настоящего Закона;»;

дополнить подпунктом 44-4) следующего содержания:

«44-4) получатели жилищных выплат – сотрудники специальных государственных органов, органов внутренних дел, оперативно-следственных подразделений уполномоченного органа по противодействию коррупции и военнослужащие, а также члены семей указанных сотрудников и военнослужащих, погибших (умерших) при прохождении службы, получающие жилищные выплаты;»;

2) в статье 7 слова «устанавливаемом Правительством Республики Казахстан» заменить словами «определяемом уполномоченным органом»;

3) в статье 8-1:

слово «Нарушение» заменить словами «1. Нарушение»;

дополнить пунктом 2 следующего содержания:

«2. Работники жилищного строительного сберегательного банка, обладающего статусом национального института развития, имеющие доступ к персональным данным, а также к информации, сведениям и документам, составляющим служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну, несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за их утрату, передачу или иное незаконное разглашение.»;

4) в статье 10-2:

дополнить подпунктами 1-2) и 1-3) следующего содержания:

«1-2) осуществляет координацию и методическое руководство жилищного строительного сберегательного банка, обладающего статусом национального института развития, при реализации функций, предусмотренных настоящим Законом;

1-3) осуществляет мониторинг списков граждан Республики Казахстан, кандасов, состоящих на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе «Центр обеспечения жилищем»;»;

подпункты 9-2) и 10-1) исключить;

подпункт 10-12) изложить в следующей редакции:

«10-12) разрабатывает и утверждает правила осуществления государственного учета жилищного фонда Республики Казахстан;»;

подпункт 10-14) исключить;

дополнить подпунктами 10-32), 10-33), 10-34), 10-35) и 10-36) следующего содержания:

«10-32) разрабатывает и утверждает правила постановки на учет нуждающихся в жилище граждан Республики Казахстан, кандасов в электронную базу «Центр обеспечения жилищем»;

10-33) разрабатывает и утверждает правила реализации мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий;

10-34) разрабатывает и утверждает правила постановки на учет нуждающихся в жилище лиц и предоставления жилища из жилищного фонда государственных учреждений и государственных предприятий;

10-35) осуществляет субсидирование части арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде;

10-36) разрабатывает и утверждает по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию порядок субсидирования части арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде;»;

5) в пункте 2 статьи 10-3:

в подпункте 8) слова «текущему или капитальному ремонту фасадов» заменить словами «реконструкции, текущему или капитальному ремонту наружных стен»;

в подпункте 11) слова «текущему или капитальному ремонту фасадов» заменить словами «реконструкции, текущему или капитальному ремонту наружных стен»;

дополнить подпунктами 16-2) и 16-3) следующего содержания:

«16-2) осуществляют мониторинг списков граждан Республики Казахстан, кандасов, состоящих на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе «Центр обеспечения жилищем», в пределах соответствующей административно-территориальной единицы;

16-3) оказывают информационную, консультативную, методическую помощь гражданам Республики Казахстан, кандасам, нуждающимся в жилище, для предоставления мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий;»;

6) главу 1-1 дополнить статьями 10-7 и 10-8 следующего содержания:

«Статья 10-7. Жилищный строительный сберегательный банк, обладающий статусом национального института развития

1. Жилищный строительный сберегательный банк, обладающий статусом национального института развития, является юридическим лицом, созданным по решению Правительства Республики Казахстан, осуществляющим деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Жилищный строительный сберегательный банк, обладающий статусом национального института развития, осуществляет:

1) ведение и актуализацию единой республиканской электронной базы;

2) формирование, ведение и актуализацию электронной базы «Центр обеспечения жилищем»;

3) реализацию мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, предусмотренных подпунктами 2) и 3) пункта 1 статьи 10-8 настоящего Закона;

4) иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 10-8. Меры государственной поддержки, направленные на улучшение жилищных условий

1. К мерам государственной поддержки, направленным на улучшение жилищных условий, относятся:

1) предоставление жилища из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде;

2) субсидирование части арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде;

3) предоставление льготных ипотечных жилищных займов через систему жилищных строительных сбережений;

4) предоставление жилищных сертификатов.

2. Меры государственной поддержки, направленные на улучшение жилищных условий, предусмотренные подпунктами 1) и 4) пункта 1 настоящей статьи, реализуются местными исполнительными органами.»;

7) в статье 13:

подпункты 1-1) и 8) части первой пункта 7 исключить;

часть вторую пункта 9 после слова «Наличие» дополнить словами «пятидесяти или»;

8) пункт 1 статьи 14-1 изложить в следующей редакции:

«1. Для реализации права приобретения гражданами Республики Казахстан жилища в собственность с использованием ипотечного жилищного займа в рамках ипотечной программы, утвержденной Национальным Банком Республики Казахстан, или получения мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий в соответствии с настоящим Законом, местные исполнительные органы предоставляют жилищные сертификаты.»;

9) в статье 21:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Членами семьи собственника жилища признаются постоянно совместно проживающие супруг (супруга), совместные или одного из супругов дети (в том числе усыновленные (удочеренные), находящиеся на иждивении или под опекой или попечительством).

Родители супруга (супруги), а также семьи детей, указанных в части первой настоящего пункта, совместно проживающие с собственником жилища, могут быть признаны членами семьи собственника жилища только по взаимному согласию.»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Положения настоящей статьи распространяются на членов семьи нанимателя (поднанимателя).»;

10) пункт 4 статьи 23 изложить в следующей редакции:

«4. Местный исполнительный орган вправе в соответствии с законодательством Республики Казахстан нанимать жилище в частном жилищном фонде с последующим предоставлением его гражданам Республики Казахстан, кандасам, состоящим на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе «Центр обеспечения жилищем», в аренду в порядке, определенном уполномоченным органом.»;

11) в части первой пункта 5 статьи 24 цифры «1) – 5)» заменить словами «1), 2), 3), 4) и 11)»;

12) в пункте 3 статьи 25 цифры «1) – 5)» заменить словами «1), 2), 3), 4) и 11)»;

13) в пункте 4 статьи 29 слова «статьей 67» заменить словами «статьей 69»;

14) в заголовок главы 9 внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

15) статью 67 изложить в следующей редакции:

«Статья 67. Постановка на учет нуждающихся в жилище лиц и предоставление жилища из жилищного фонда государственных учреждений, государственных предприятий

1. Государственные учреждения, государственные предприятия ведут списки лиц, нуждающихся в жилище, и публикуют на своих интернет-ресурсах списки лиц, состоящих на учете нуждающихся в жилище, и списки лиц, получивших жилище из жилищного фонда государственных учреждений, государственных предприятий за последние двадцать четыре месяца, с указанием даты их постановки на учет нуждающихся в жилище.

Предоставляемые государственным служащим, работникам бюджетных организаций, военнослужащим, кандидатам в космонавты, космонавтам, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, а также лицам, занимающим государственные выборные должности, жилища из государственного жилищного фонда, кроме жилищ, арендованных в частном жилищном фонде, приравниваются к служебным жилищам.

2. Жилища из жилищного фонда государственных учреждений предоставляются в пользование нуждающимся в жилище в данном населенном пункте работникам данных учреждений, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4, 5, 6 и 7 настоящей статьи.

Жилища из жилищного фонда государственных учреждений, созданных в целях реализации активных мер содействия занятости, предоставляются гражданам Республики Казахстан, кандасам, участвующим в активных мерах содействия занятости, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о социальной защите.

Обязательным условием предоставления жилища из жилищного фонда государственных учреждений, созданных в целях реализации активных мер содействия занятости, гражданам Республики Казахстан, кандасам, участвующим в активных мерах содействия занятости, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о социальной защите является отсутствие жилища на праве собственности по новому месту жительства, включая членов их семей.

Предоставляемые государственными учреждениями жилища являются служебными жилищами.

3. Жилища из жилищного фонда государственных предприятий предоставляются в пользование работникам данных предприятий и приравниваются к служебным жилищам.

4. Жилища из жилищного фонда государственных учреждений предоставляются в пользование нуждающимся в жилище в данном населенном пункте государственным служащим государственных
органов, обеспечивающих деятельность Президента, Палат Парламента, Премьер-Министра и Правительства Республики Казахстан и не имеющих права оперативного управления обособленным имуществом, а также иным лицам, определяемым Президентом Республики Казахстан.

5. Служебные жилища из ведомственного жилищного фонда предоставляются в пользование нуждающимся в жилище в данном населенном пункте государственным служащим, назначенным на должность в порядке ротации, на период исполнения ими должностных обязанностей.

6. Служебные жилища жилищного фонда государственных учреждений органов национальной безопасности и органов внутренних дел Республики Казахстан в данном населенном пункте, не подлежащие приватизации, предоставляются на период прохождения службы (трудовых отношений) сотрудникам (работникам), признанным нуждающимися в жилище и состоящим соответственно в кадрах органов национальной безопасности и органов внутренних дел Республики Казахстан.

7. Жилища из жилищного фонда коммунального государственного учреждения в сфере учета и содержания жилищного фонда столицы предоставляются в пользование нуждающимся в жилище в данном населенном пункте государственным служащим и работникам бюджетных организаций.»;

16) статью 68 дополнить подпунктом 12) следующего содержания:

«12) вдовы (вдовцы), имеющие на иждивении несовершеннолетних детей и детей, обучающихся по общеобразовательным или профессиональным программам в организациях общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, высшего, послевузовского образования по очной форме обучения, но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста.»;

17) статью 69 изложить в следующей редакции:

«Статья 69. Признание граждан Республики Казахстан, кандасов нуждающимися в жилище

1. Совершеннолетние граждане Республики Казахстан, кандасы признаются нуждающимися в жилище, если:

1) они не имеют жилища на праве собственности на территории Республики Казахстан в течение последних пяти лет при постановке на учет нуждающихся в жилище в единую республиканскую электронную базу и электронную базу «Центр обеспечения жилищем»;

2) они не имеют жилища на праве собственности в данном населенном пункте при постановке на учет нуждающихся в жилище и на момент предоставления жилища из жилищного фонда государственного учреждения;

3) они не имеют жилища на праве собственности на территории Республики Казахстан при постановке на учет нуждающихся в жилище и на момент предоставления жилища из жилищного фонда государственного предприятия;

4) их единственное жилище признано аварийным в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, учет которого осуществляется по месту нахождения данного жилища местными исполнительными органами.

2. Требование о достижении совершеннолетнего возраста не распространяется на детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, не достигших двадцати девяти лет, потерявших родителей до совершеннолетия. При призыве таких лиц на воинскую службу возраст продлевается на срок прохождения срочной воинской службы.

3. Члены семьи нанимателя (поднанимателя), получившего жилище из коммунального жилищного фонда, не могут быть признаны нуждающимися в жилище из коммунального жилищного фонда по тем же основаниям, что и наниматель (поднаниматель) жилища.

4. Граждане Республики Казахстан, единственное жилище которых признано аварийным в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, при получении жилища из коммунального жилищного фонда передают имеющееся на праве собственности аварийное жилище в коммунальную собственность в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.»;

18) заголовок главы 10 исключить;

19) статьи 71 и 72 изложить в следующей редакции:

«Статья 71. Постановка жилищным строительным сберегательным банком, обладающим статусом национального института развития, граждан Республики Казахстан, кандасов на учет нуждающихся в жилище

1. Постановка жилищным строительным сберегательным банком, обладающим статусом национального института развития, граждан Республики Казахстан, кандасов на учет нуждающихся в жилище в электронную базу «Центр обеспечения жилищем», признанных нуждающимися в жилище в соответствии со статьей 69 настоящего Закона, осуществляется по месту регистрации в данном населенном пункте в соответствии с правилами постановки на учет нуждающихся в жилище граждан Республики Казахстан, кандасов в электронную базу «Центр обеспечения жилищем».

Постановка жилищным строительным сберегательным банком, обладающим статусом национального института развития, граждан Республики Казахстан, кандасов на учет нуждающихся в жилище в электронную базу «Центр обеспечения жилищем» осуществляется с соблюдением требований Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите».

Жилищный строительный сберегательный банк, обладающий статусом национального института развития, при постановке на учет нуждающихся в жилище обязан получить согласие граждан Республики Казахстан, кандасов и членов их семей на сбор и обработку персональных данных в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите».

Решение о постановке граждан Республики Казахстан, кандасов на учет нуждающихся в жилище в электронную базу «Центр обеспечения жилищем» с направлением уведомления о постановке на учет либо мотивированного отказа в постановке на учет принимается жилищным строительным сберегательным банком, обладающим статусом национального института развития, и направляется гражданину Республики Казахстан, кандасу посредством электронной почты или абонентского устройства сотовой связи на его абонентский номер в виде текстового сообщения не позднее пятнадцати рабочих дней с даты подачи заявления.

2. При постановке жилищным строительным сберегательным банком, обладающим статусом национального института развития, граждан Республики Казахстан, кандасов на учет нуждающихся в жилище в городах республиканского значения, столице требуется регистрация по месту жительства за последние три года. Указанное требование не распространяется на детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (родителя), не достигших двадцати девяти лет, потерявших родителей до совершеннолетия.

3. Законные представители детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (родителя), обязаны в течение трех месяцев со дня поступления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (родителя), в организацию образования, медицинскую или другую организацию или со дня определения их под опеку или попечительство либо со дня заключения договора с патронатным воспитателем, приемными родителями поставить ребенка на учет нуждающихся в жилище по месту постановки на первичный учет детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (родителя), либо по месту фактического проживания законного представителя.

В случае возврата детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (родителя), в организации образования, медицинскую или другую организацию после отмены усыновления (удочерения), опеки или попечительства, патронатного воспитания приемной семьей дети восстанавливаются в списках учета нуждающихся в жилище до их передачи усыновителю (удочерителю), опекуну, попечителю, патронатному воспитателю, приемному родителю.

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (родителя), ставятся на учет нуждающихся в жилище с сохранением первичной даты постановки на учет нуждающихся в жилище в пределах области.

Постановка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (родителя), на учет нуждающихся в жилище в электронную базу «Центр обеспечения жилищем» при смене места жительства осуществляется в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

4. Работниками бюджетных организаций признаются граждане Республики Казахстан, являющиеся работниками государственных учреждений или казенных предприятий, состоящие на учете нуждающихся в жилище как работники бюджетных организаций, в случае реорганизации государственных учреждений и казенных предприятий в государственные предприятия на праве хозяйственного ведения, а также в случае передачи имущественного комплекса государственного предприятия по договору доверительного управления имуществом.

5. Не допускается постановка на учет нуждающихся в жилище в электронную базу «Центр обеспечения жилищем» граждан Республики Казахстан, кандасов, состоящих в единой республиканской электронной базе.

6. Инвентаризация списков граждан Республики Казахстан, кандасов, состоящих на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе «Центр обеспечения жилищем», проводится не реже одного раза в квартал с публикацией актуализированных списков граждан Республики Казахстан, кандасов на интернет-ресурсе жилищного строительного сберегательного банка, обладающего статусом национального института развития.

Статья 72. Основания отказа в постановке на учет нуждающихся в жилище

В постановке на учет нуждающихся в жилище гражданам Республики Казахстан, кандасам отказывается в случаях, если:

1) они имеют или имели жилища на праве собственности на территории Республики Казахстан в течение последних пяти лет при постановке на учет нуждающихся в жилище в электронную базу «Центр обеспечения жилищем»;

2) они имеют жилища на праве собственности в данном населенном пункте при постановке на учет нуждающихся в жилище из жилищного фонда государственного учреждения;

3) они имеют жилища на праве собственности в Республике Казахстан при постановке на учет нуждающихся в жилище из жилищного фонда государственного предприятия;

4) они имеют предоставленное в пользование жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованное местным исполнительным органом в частном жилищном фонде;

5) представленные документы и (или) сведения содержали недостоверные данные;

6) они ранее получили и приватизировали жилища из государственного жилищного фонда;

7) они имеют единственное жилище, признанное аварийным в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, которое находится в другом населенном пункте;

8) они приобретали жилища в собственность с использованием ипотечного жилищного займа в рамках ипотечной программы, утвержденной Национальным Банком Республики Казахстан, документов Системы государственного планирования Республики Казахстан, государственных программ жилищного строительства, концепции развития отрасли (сферы), утвержденных Правительством Республики Казахстан.»;

20) в статье 73:

заголовок и пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 73. Основания снятия с учета нуждающихся в жилище граждан Республики Казахстан, кандасов

1. Снятие с учета нуждающихся в жилище граждан Республики Казахстан, кандасов, состоящих на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе «Центр обеспечения жилищем», осуществляется в случаях:

1) отсутствия оснований для признания нуждающимися в жилище в соответствии со статьей 69 настоящего Закона;

2) выезда на постоянное место жительства в другой населенный пункт;

3) прекращения трудовых отношений в государственном учреждении или государственном предприятии;

4) получения жилища из государственного жилищного фонда;

5) представления документов и (или) сведений в качестве оснований для признания нуждающимися в жилище, содержащих недостоверные данные;

6) прекращения гражданства Республики Казахстан или получения вида на жительство либо иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства;

7) пожизненного лишения свободы в соответствии с обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу;

8) признания безвестно отсутствующим решением суда, вступившим в законную силу;

9) смерти или объявления умершим решением суда, вступившим в законную силу.

Не подлежат снятию с учета нуждающихся в жилище, за исключением случаев, предусмотренных частью первой настоящего пункта:

1) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, после достижения ими совершеннолетия;

2) семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью, после достижения детьми совершеннолетия или их смерти;

3) многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени, многодетные семьи после достижения детьми совершеннолетия или их смерти;

4) неполные семьи после достижения детьми совершеннолетия или их смерти;

5) кандасы, получившие гражданство Республики Казахстан, прибывшие для постоянного проживания в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан;

6) вдовы (вдовцы) после достижения детьми совершеннолетия или их смерти.»;

пункт 2-1 исключить;

21) статью 74 изложить в следующей редакции:

«Статья 74. Реализация мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий

1. Меры государственной поддержки, направленные на улучшение жилищных условий, реализуются гражданам Республики Казахстан, кандасам, состоящим на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе «Центр обеспечения жилищем», в зависимости от уровня доходов и даты постановки на учет нуждающихся в жилище в соответствии с правилами реализации мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий.

Права граждан Республики Казахстан, кандасов, состоящих на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе «Центр обеспечения жилищем», признаются равными.

Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории других государств, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени, многодетные семьи, семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью, лица с инвалидностью первой и второй групп, вдовы (вдовцы) имеют первоочередное право при получении мер государственной поддержки в рамках распределяемого года, направленных на улучшение жилищных условий, предусмотренных подпунктами 1) и 3) пункта 1 статьи 10-8 настоящего Закона, которым предоставляется не менее семидесяти процентов жилища от общего объема жилищ.

2. При предоставлении мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, в доход граждан Республики Казахстан, кандасов не включаются социальные выплаты, пенсионные выплаты, получаемые лицами, осуществляющими уход за детьми с инвалидностью, государственные стипендии в организациях образования, получаемые детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей.

3. Граждане Республики Казахстан, кандасы, состоящие на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе «Центр обеспечения жилищем», относящиеся к категории, определенной подпунктом 10) статьи 68 настоящего Закона, обеспечиваются жилищами не позднее одного года местными исполнительными органами по месту жительства.

4. Решение о предоставлении мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) пункта 1 статьи 10-8 настоящего Закона, принимается жилищным строительным сберегательным банком, обладающим статусом национального института развития, в соответствии с правилами реализации мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий.»;

22) в статье 75:

пункт 4 после слова «здравоохранения» дополнить словами «, а также семьям, имеющим или воспитывающим детей с инвалидностью»;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Установленные настоящей статьей нормы предоставления жилища из государственного жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, не применяются для оценки достаточности жилищ, находящихся на праве собственности граждан Республики Казахстан, кандасов, в целях установления их нуждаемости в жилище, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5-1 настоящей статьи.»;

23) пункт 3 статьи 76 изложить в следующей редакции:

«3. Лицам с инвалидностью, а также семьям, имеющим или воспитывающим детей с инвалидностью, престарелым, больным, страдающим тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, перечисленных в списке заболеваний, утвержденном центральным исполнительным органом в области здравоохранения, жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованное местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, предоставляется с учетом их желания на нижних этажах, в многоквартирных жилых домах, имеющих лифты, а лицам с инвалидностью, имеющим нарушение функций опорно-двигательного аппарата, – не выше второго этажа.»;

24) статьи 77 и 78 изложить в следующей редакции:

«Статья 77. Решение государственных учреждений или государственных предприятий о предоставлении жилища из государственного жилищного фонда

1. Жилище из жилищного фонда государственного учреждения предоставляется на основании решения жилищной комиссии государственного учреждения о предоставлении жилища и заключенного договора найма жилища, который составляется в трех экземплярах. Первый экземпляр договора найма жилища хранится в государственном учреждении, второй экземпляр передается в местный исполнительный орган, который хранится как документ строгой отчетности, третий экземпляр выдается работнику и является документом, предоставляющим право на вселение в жилище.

2. Жилище из жилищного фонда государственного предприятия предоставляется на основании решения жилищной комиссии государственного предприятия о предоставлении жилища и заключенного договора найма жилища, который составляется в трех экземплярах. Первый экземпляр договора найма жилища хранится в государственном предприятии, второй экземпляр передается в местный исполнительный орган, который хранится как документ строгой отчетности, третий экземпляр выдается работнику и является документом, предоставляющим право на вселение в жилище.

3. Государственные органы, указанные в пункте 4 статьи 67 настоящего Закона, направляют в государственное учреждение, предоставляющее жилище, утвержденные жилищной комиссией списки лиц государственных органов, нуждающихся в жилище. Решение жилищной комиссии государственного учреждения принимается на основании представленных государственным органом списков лиц, нуждающихся в жилище.

4. Служебное жилище из жилищного фонда государственных учреждений Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований, а также специальных государственных органов Республики Казахстан предоставляется на основании решения жилищной комиссии Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований, а также специальных государственных органов Республики Казахстан.

Порядок деятельности жилищных комиссий Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований, а также специальных государственных органов Республики Казахстан определяется руководителем уполномоченного государственного органа.

Статья 78. Гласность и прозрачность предоставления мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий

1. Списки граждан Республики Казахстан, кандасов, состоящих на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе «Центр обеспечения жилищем», ежемесячно публикуются на интернет-ресурсе жилищного строительного сберегательного банка, обладающего статусом национального института развития.

Списки граждан Республики Казахстан, кандасов, получивших меры государственной поддержки, направленные на улучшение жилищных условий, за последние двадцать четыре месяца, предоставляются для ознакомления по требованию граждан Республики Казахстан, кандасов, состоящих на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе «Центр обеспечения жилищем», и размещаются на интернет-ресурсе жилищного строительного сберегательного банка, обладающего статусом национального института развития.

2. Формы списков граждан Республики Казахстан, кандасов, получивших меры государственной поддержки, направленные на улучшение жилищных условий, содержат:

дату постановки на учет нуждающихся в жилище в единую республиканскую электронную базу, электронную базу «Центр обеспечения жилищем»;

основания получения меры государственной поддержки, направленной на улучшение жилищных условий, включая ее вид и дату предоставления.

3. Жилищный строительный сберегательный банк, обладающий статусом национального института развития, обязан предоставить доступ местным исполнительным органам городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения и уполномоченному органу к единой республиканской электронной базе, электронной базе «Центр обеспечения жилищем» для осуществления функций, предусмотренных настоящим Законом, в соответствии с правилами реализации мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий.»;

25) в статье 90:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 90. Использование жилища из государственного жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, принадлежащего временно отсутствующему нанимателю»;

в пункте 1:

часть первую изложить в следующей редакции:

«1. Если в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, не проживают члены семьи временно отсутствующего нанимателя, за которым сохраняется жилище в соответствии со статьей 86 настоящего Закона, наниматель вправе заселить в жилище по договору поднайма (временного вселения) временных жильцов на срок сохранения жилища по письменному согласию наймодателя.»;

в части второй:

слова «по своему» заменить словами «или жилище, арендованное местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, по своему»;

дополнить словами «или жилище, арендованное местным исполнительным органом в частном жилищном фонде»;

часть вторую пункта 2 дополнить словами «или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде»;

26) статью 95 изложить в следующей редакции:

«Статья 95. Изменение договора найма (поднайма) вследствие признания нанимателем (поднанимателем) другого члена семьи

Совершеннолетний член семьи нанимателя (поднанимателя), указанный в договоре найма (поднайма), может с согласия нанимателя (поднанимателя) и остальных совершеннолетних членов семьи потребовать у наймодателя признания его нанимателем (поднанимателем) по ранее заключенному договору найма (поднайма) вместо первоначального нанимателя (поднанимателя). Такое же право принадлежит любому указанному в договоре найма (поднайма) совершеннолетнему члену семьи нанимателя (поднанимателя) в случаях смерти (гибели), объявления умершим решением суда, вступившим в законную силу, признания безвестно отсутствующим решением суда, вступившим в законную силу, либо пожизненного лишения свободы в соответствии с обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу, нанимателя (поднанимателя).

Замена нанимателя (поднанимателя) влечет за собой переоформление договора найма (поднайма) жилища из государственного жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде.»;

27) в статье 98:

в пункте 1 слова «, за исключением арендного жилища без права выкупа» исключить;

в пункте 4 слова «, квартиры в которых не могут быть приватизированы (арендное жилье без права выкупа)» исключить;

28) статью 98-1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Жилища из государственного жилищного фонда предоставляются гражданам Республики Казахстан, единственное жилище которых являлось предметом ипотеки по ипотечным жилищным займам и приобретено местным исполнительным органом в соответствии с жилищным законодательством Республики Казахстан.»;

29) статью 107 изложить в следующей редакции:

«Статья 107. Основания выселения без предоставления другого жилища из государственного жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде

Выселение без предоставления другого жилища из государственного жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, допускается в случаях, если:

1) наниматель (поднаниматель), члены его семьи систематически разрушают или портят жилище;

2) наниматель (поднаниматель), члены его семьи систематическим нарушением условий проживания (пребывания) делают невозможным для других лиц проживание с ними в одном жилище или в одном многоквартирном жилом доме;

3) наниматель (поднаниматель), члены его семьи без уважительных причин уклоняются в течение шести месяцев подряд от внесения платы за пользование жилищем;

4) лица лишены родительских прав и их совместное проживание с детьми, в отношении которых они лишены родительских прав, признано невозможным;

5) лицо самоуправно заняло жилище;

6) договор найма (поднайма) жилища был признан недействительным по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 108 настоящего Закона;

7) наниматель (поднаниматель), супруг (супруга) нанимателя (поднанимателя) приобрели жилище на праве собственности независимо от его места нахождения на территории Республики Казахстан, за исключением приобретения жилища в собственность в порядке наследования, дарения.

В случае приобретения жилища в порядке наследования, дарения наниматель (поднаниматель), супруг (супруга) нанимателя (поднанимателя) обязаны в течение двенадцати месяцев произвести отчуждение приобретенного жилища либо осуществить возврат занимаемого жилища из государственного жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде;

8) возникли основания, предусмотренные статьей 111 (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 101 и пунктом 2 статьи 109) и статьей 114 настоящего Закона;

9) наниматель (поднаниматель) уклоняется в течение трех месяцев со дня получения уведомления от местного исполнительного органа от перезаключения договора найма (поднайма) жилища на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных статьями 85 и 86 настоящего Закона;

10) наниматель (поднаниматель), члены его семьи заселили в жилище по договору найма (поднайма) жилища либо поселили в нем временных жильцов без письменного согласия наймодателя;

11) наниматель (поднаниматель), члены его семьи систематически нарушают условия договора найма (поднайма) жилища.»;

30) в части первой пункта 2 статьи 109:

абзац первый после слова «учреждений» дополнить словами «, судьи Конституционного Суда Республики Казахстан»;

дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) истечение срока пребывания в должности судьи Конституционного Суда Республики Казахстан.».

10. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 1998 года «Об особом статусе города Алматы»:

в статье 4:

в подпункте 6-2) слова «по текущему или капитальному ремонту фасадов» заменить словами «по реконструкции, текущему или капитальному ремонту наружных стен»;

в подпункте 6-5) слова «по текущему или капитальному ремонту фасадов» заменить словами «по реконструкции, текущему или капитальному ремонту наружных стен».

11. В Закон Республики Казахстан от 7 декабря 2000 года «О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан»:

1) в статье 4:

в пункте 1:

в части первой слова «банк, имеющий» заменить словами «банк второго уровня, имеющий»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Жилищный строительный сберегательный банк с участием государства является банком второго уровня, обладающим статусом национального института развития, имеющим лицензию уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, уполномоченным на реализацию мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, в том числе постановку на учет нуждающихся в жилище граждан Республики Казахстан, кандасов.»;

пункт 3 после слова «банков» дополнить словами «, жилищного строительного сберегательного банка, обладающего статусом национального института развития,»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и Национальный Банк Республики Казахстан в пределах полномочий, установленных законодательством Республики Казахстан, осуществляют контроль и надзор за жилищным строительным сберегательным банком, обладающим статусом национального института развития.»;

2) статью 5 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Жилищный строительный сберегательный банк, обладающий статусом национального института развития, также осуществляет виды деятельности, предусмотренные Законом Республики Казахстан «О жилищных отношениях».

Деятельность, предусмотренную подпунктом 5) пункта 1 и подпунктом 6-2) части первой пункта 2 настоящей статьи, вправе осуществлять только жилищный строительный сберегательный банк, обладающий статусом национального института развития, на основании лицензии, выданной уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.».

12. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1) в пункте 1 статьи 27:

в подпункте 27-3) слова «по текущему или капитальному ремонту фасадов» заменить словами «по реконструкции, текущему или капитальному ремонту наружных стен»;

в подпункте 27-6) слова «по текущему или капитальному ремонту фасадов» заменить словами «по реконструкции, текущему или капитальному ремонту наружных стен»;

2) в пункте 1 статьи 31:

подпункт 12) изложить в следующей редакции:

«12) организует строительство жилищ коммунального жилищного фонда и их предоставление;»;

в подпункте 16-2) слова «по текущему или капитальному ремонту фасадов» заменить словами «по реконструкции, текущему или капитальному ремонту наружных стен»;

в подпункте 16-5) слова «по текущему или капитальному ремонту фасадов» заменить словами «по реконструкции, текущему или капитальному ремонту наружных стен».

13. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»:

пункт 2 статьи 56 после слова «территорий» дополнить словами «и прилегающих к ним территорий».

14. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан»:

1) преамбулу после слов «индивидуального предпринимательства,» дополнить словами «частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов и профессиональных медиаторов,»;

2) в статье 1:

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) депозитор – физическое лицо, в том числе субъект индивидуального предпринимательства, частный нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат и профессиональный медиатор, заключившее с банком-участником договор банковского счета и (или) банковского вклада, либо в пользу которого внесен вклад;»;

подпункт 8) исключить;

3) в пункте 1 статьи 7:

абзац первый после слова «депозитов,» дополнить словами «для выполнения своих задач и функций»;

в подпункте 2) слова «сведения по депозитам физических лиц, а также сведения по их обязательствам в случае совпадения кредитора и должника в одном лице» заменить словами «информацию, сведения и документы о деятельности такого банка (филиала банка – нерезидента Республики Казахстан), включая сведения об его активах и обязательствах»;

4) в статье 10:

пункт 1 исключить;

пункты 2 и 4 изложить в следующей редакции:

«2. Для вступления в систему обязательного гарантирования депозитов банк (филиал банка – нерезидента Республики Казахстан) в день получения лицензии уполномоченного органа на прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц обязан присоединиться к договору присоединения путем представления организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, заявления, составленного по форме, установленной нормативными правовыми актами уполномоченного органа, а также сведений о лицензии уполномоченного органа на прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц.»;

«4. Организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, в течение двух рабочих дней со дня получения от банка (филиала банка – нерезидента Республики Казахстан) заявления о его присоединении к договору присоединения вносит информацию о нем в реестр банков – участников системы обязательного гарантирования депозитов и в письменной форме уведомляет банк (филиал банка – нерезидента Республики Казахстан) о его вступлении в систему обязательного гарантирования депозитов.»;

пункт 6 исключить;

5) в подпункте 10) пункта 2 статьи 11 слова «получения свидетельства банка-участника» заменить словами «включения в реестр банков – участников системы обязательного гарантирования депозитов»;

6) подпункт 2) части первой пункта 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«2) дополнительные взносы – разовые платежи банков-участников, уплачиваемые в случае недостаточности средств специального резерва и собственных активов организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, используемых в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 22 настоящего Закона, для выплаты гарантийного возмещения;»;

7) в части первой пункта 2 статьи 13:

в подпункте 2) слова «с указанием номера и даты выдачи свидетельства банка-участника» исключить;

в подпункте 5-1) слова «сведения по депозитам физических лиц, а также сведения по их обязательствам в случае совпадения кредитора и должника в одном лице» заменить словами «информацию, сведения и документы о своей деятельности, включая сведения об активах и обязательствах банка-участника»;

8) пункт 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:

«2. В случае изменения наименования банка-участника организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, в течение двух рабочих дней с момента получения от банка-участника подтверждающих документов вносит соответствующие изменения в реестр банков – участников системы обязательного гарантирования депозитов.»;

9) пункты 3 и 4 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«3. Исключение банка-участника из системы обязательного гарантирования депозитов осуществляется путем исключения информации о нем из реестра банков – участников системы обязательного гарантирования депозитов.

4. При исключении банка-участника из системы обязательного гарантирования депозитов по основанию лишения уполномоченным органом лицензии на прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц, добровольной реорганизации, а также по основанию, предусмотренному подпунктом 5) пункта 2 настоящей статьи, банк (филиал банка – нерезидента Республики Казахстан), исключенный из системы обязательного гарантирования депозитов, в течение трех месяцев со дня его исключения обязан возвратить депозиты депозиторов путем их прямой выплаты либо перевода другому банку-участнику с учетом требований законодательства Республики Казахстан.

При исключении банка-участника из системы обязательного гарантирования депозитов по основаниям, указанным в подпунктах 2) и 4) пункта 2 настоящей статьи, банк (филиал банка – нерезидента Республики Казахстан), исключенный из системы обязательного гарантирования депозитов, обязан возвратить депозиты депозиторов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.»;

10) в статье 16:

в пункте 1 слова «банка в части либо в полном размере перед физическими и (или) юридическими лицами другому (другим) банку (банкам)» заменить словами «неплатежеспособного банка-участника либо банка-участника, лишенного лицензии на проведение всех банковских операций, другому банку (другим банкам)»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. В случае, если размер обязательств по гарантируемым депозитам, передаваемых в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи другому банку (другим банкам), превышает размер имущества неплатежеспособного банка-участника либо банка-участника, лишенного лицензии на проведение всех банковских операций, организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, обязана восполнить возникшую разницу за счет средств специального резерва, а в случае их недостаточности – собственных активов, используемых в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 22 настоящего Закона.»;

11) в статье 17:

слово «возврату» заменить словами «возврату депозиторам»;

слова «физических лиц» исключить;

дополнить словами «, в пределах сумм гарантийного возмещения, предусмотренных настоящим Законом»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Депозиты депозиторов, права требования по которым переходят юридическим лицам и местным исполнительным органам, не являются объектами обязательного гарантирования депозитов.»;

12) в статье 22:

подпункт 1) пункта 1 исключить;

в абзаце первом пункта 3 слова «может быть использован» заменить словом «используется»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. В случае недостаточности средств специального резерва для целей, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, несет расходы за счет собственных активов в пределах семидесяти процентов размера ее уставного капитала.

Единственный акционер организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, вправе установить иной размер использования средств собственных активов, превышающий предел, установленный частью первой настоящего пункта.»;

13) часть первую статьи 23 изложить в следующей редакции:

«При недостаточности средств специального резерва и собственных активов организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, используемых в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 22 настоящего Закона, для выплаты гарантийного возмещения, а также невозможности покрытия недостающей суммы за счет дополнительных взносов банков-участников организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, вправе получать займы на недостающую сумму денег у Национального Банка Республики Казахстан.».

15. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О национальных реестрах идентификационных номеров»:

1) пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«2. Национальные реестры идентификационных номеров являются электронным информационным ресурсом для информационных систем только государственных органов, иных государственных учреждений, фонда социального медицинского страхования и жилищного строительного сберегательного банка, обладающего статусом национального института развития.»;

2) пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктом 3-11) следующего содержания:

«3-11) жилищному строительному сберегательному банку, обладающему статусом национального института развития, в целях осуществления деятельности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан;».

16. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О статусе столицы Республики Казахстан»:

статью 9 дополнить подпунктом 19-14) следующего содержания:

«19-14) вправе при наличии средств местного бюджета осуществлять организацию и финансирование мероприятий по реконструкции, текущему или капитальному ремонту наружных стен, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика столице;».

17. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2007 года «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество»:

пункт 3 статьи 17 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) жилищного строительного сберегательного банка, обладающего статусом национального института развития, с соблюдением требований, установленных законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите;».

18. В Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»:

1) подпункт 2-1) части второй пункта 2 статьи 58 изложить в следующей редакции:

«2-1) деньги, находящиеся на банковском счете в жилищном строительном сберегательном банке, обладающем статусом национального института развития, предназначенном для зачисления платежей и субсидий в целях оплаты за арендованное жилище в частном жилищном фонде;»;

2) в подпункте 2-1) части второй пункта 3 статьи 62:

слова «банковских счетах» заменить словами «банковском счете»;

после слова «банке,» дополнить словами «обладающем статусом национального института развития,»;

слово «предназначенных» заменить словом «предназначенном»;

слово «жилье» заменить словом «жилище»;

3) в подпункте 18-3) части первой статьи 98:

слова «банковских счетах» заменить словами «банковском счете»;

после слова «банке,» дополнить словами «обладающем статусом национального института развития,»;

слово «предназначенных» заменить словом «предназначенном»;

слово «жилье» заменить словом «жилище».

19. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе»:

подпункт 33) статьи 1 дополнить словами «, а также осуществление деятельности, предусмотренной статьей 10-7 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях».

20. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:

графу 3 строки 53 приложения 1 дополнить пунктами 31, 32, 33, 34 и 35 следующего содержания:

«31. Эмиссия собственных ценных бумаг (за исключением акций).

32. Обменные операции с иностранной валютой.

33. Доверительные операции управления правами требования по ипотечным займам в интересах и по поручению доверителя.

34. Доверительные операции управления деньгами в интересах и по поручению доверителя для зачисления платежей и субсидий в целях оплаты за арендованное жилище в частном жилищном фонде и предоставления мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты.

35. Доверительные операции управления деньгами в интересах и по поручению доверителя в рамках государственной образовательной накопительной системы.».

21. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах»:

1) в подпункте 5) пункта 2 статьи 21 слова «О Национальном Банке Республики Казахстан» заменить словами «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»;

2) в статье 27:

в части первой пункта 3:

подпункт 1) после слов «добровольного накопительного пенсионного фонда,» дополнить словами «единовременных пенсионных выплат, зачисляемых из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения,»;

в подпункте 2):

слова «банковских счетов» заменить словами «банковского счета»;

после слова «банке» дополнить словами
«, обладающем статусом национального института развития»;

слово «предназначенных» заменить словом «предназначенного»;

слово «жилье» заменить словом «жилище»;

в подпункте 2-2) части третьей пункта 10:

слова «банковских счетах в жилищном строительном сберегательном банке, предназначенных» заменить словами «банковском счете в жилищном строительном сберегательном банке, обладающем статусом национального института развития, предназначенном»;

слово «жилье» заменить словом «жилище»;

в части второй пункта 11:

слова «банковских счетах в жилищном строительном сберегательном банке, предназначенных» заменить словами «банковском счете в жилищном строительном сберегательном банке, обладающем статусом национального института развития, предназначенном»;

слово «жилье» заменить словом «жилище»;

3) в подпункте 5) части первой пункта 7 статьи 46:

слова «банковских счетах в жилищном строительном сберегательном банке, предназначенных» заменить словами «банковском счете в жилищном строительном сберегательном банке, обладающем статусом национального института развития, предназначенном»;

слово «жилье» заменить словом «жилище».

Статья 2.

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением пунктов 1, 4 и 5, подпунктов 1), 2) и 4) пункта 7, абзацев второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого и семнадцатого подпункта 1), подпункта 3), абзацев второго, третьего, четвертого, пятого, восьмого, десятого, одиннадцатого и двенадцатого подпункта 4), абзацев четвертого, пятого и шестого подпункта 5), подпунктов 6), 8), 10), 13), 15), 17), 18), 19), 20), 21), 24), 28) и 29) пункта 9, абзацев четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого подпункта 1) и подпункта 2) пункта 11, абзацев второго и третьего подпункта 2) пункта 12, пунктов 15, 17, 18, 19 и 20, абзацев четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого и четырнадцатого подпункта 2), подпункта 3) пункта 21 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования.

2. Местные исполнительные органы обязаны передать сведения о гражданах Республики Казахстан, кандасах, состоящих на учете нуждающихся в жилище, в жилищный строительный сберегательный банк, обладающий статусом национального института развития, для включения в единую республиканскую электронную базу в течение шести месяцев со дня введения в действие настоящего Закона.

При этом постановка граждан Республики Казахстан, кандасов на учет нуждающихся в жилище в единую республиканскую электронную базу осуществляется местными исполнительными органами до момента введения в действие электронной базы «Центр обеспечения жилищем».

3. Граждане Республики Казахстан, кандасы, которым предоставлено арендное жилище без права выкупа из коммунального жилищного фонда, с согласия совершеннолетних членов семьи и с учетом прав несовершеннолетних вправе приватизировать занимаемые ими жилища на условиях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О жилищных отношениях», и в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

Действие настоящего пункта распространяется также на жилища, предоставленные из государственного жилищного фонда в пользование гражданам Республики Казахстан, единственное жилище которых признано аварийным в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

4. Работники организаций, в том числе прекратившие трудовые отношения, проживающие в жилищах из государственного жилищного фонда по договору найма, которые им были предоставлены в связи с характером их трудовых отношений, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О жилищных отношениях», вправе приватизировать занимаемые ими жилища по остаточной стоимости, если они проработали на государственной службе, в государственных учреждениях, государственных предприятиях или данной организации не менее десяти лет (в совокупности), либо в случае прекращения трудовых отношений по следующим основаниям независимо от трудового стажа:

1) ликвидация организации, сокращение численности или штата работников;

2) несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы и исключающего возможность ее продолжения;

3) выход на пенсию.

5. Граждане Республики Казахстан, приватизировавшие до введения в действие настоящего Закона жилища из государственного жилищного фонда, вправе приватизировать занимаемые ими жилища из государственного жилищного фонда на условиях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О жилищных отношениях», и в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

6. Граждане Республики Казахстан, признанные нуждающимися в жилище из государственного жилищного фонда в соответствии с требованиями подпунктов 4), 5) и 6) статьи 69 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях», действовавших до введения в действие настоящего Закона, сохраняют право на получение жилища из государственного жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде.

 

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 22 ноября 2024 года

№ 138-VІIІ ЗРК

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