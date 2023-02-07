Закон Республики Казахстан
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О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения и дополнения:
1) часть пятую статьи 62 изложить в следующей редакции:
«5. Течение срока наложения административного взыскания за административное правонарушение приостанавливается с момента назначения экспертизы, на период рассмотрения актов прокурорского надзора и реагирования, вынесения определения о приводе лица, в отношении которого ведется производство по делу, а также направления дела в суд или должностному лицу государственного органа, уполномоченному рассматривать дела об административных правонарушениях.