Закон Республики Казахстан

Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения и дополнения:

1) часть пятую статьи 62 изложить в следующей редакции:

«5. Течение срока наложения административного взыскания за административное правонарушение приостанавливается с момента назначения экспертизы, на период рассмотрения актов прокурорского надзора и реагирования, вынесения определения о приводе лица, в отношении которого ведется производство по делу, а также направления дела в суд или должностному лицу государственного органа, уполномоченному рассматривать дела об административных правонарушениях.

Исчисление этих сроков возобновляется с момента получения результатов экспертизы, со дня принятия решения по акту прокурорского надзора и реагирования, а также фактического доставления лица, привлекаемого к административной ответственности, в орган (к должностному лицу), исполняющий определение о приводе.

Общий срок привода не может превышать более одного месяца.»;

2) абзац первый части первой статьи 165 изложить в следующей редакции:

«1. Реализация (продажа) энергопроизводящей организацией электрической энергии, превышающей отпускную цену электрической энергии, за исключением случаев реализации (продажи) на спот-торгах (не более десяти процентов от объемов вырабатываемой такими организациями электрической энергии за календарный месяц), на балансирующем рынке, на экспорт и на централизованных торгах электрической энергией цифровым майнерам в рамках установленных квот, определяемых системным оператором, –»;

3) в части первой статьи 693 цифры «89, 90» заменить словами «89 (за исключением работодателей, состоящих в отношениях с государственным служащим), 90»;

4) в части первой статьи 721 слова «статьями 475» заменить словами «статьями 89 (в части правонарушений, совершенных работодателем, состоящим в отношениях с государственным служащим) и 475»;

5) подпункт 4) части 4-1 статьи 743 после слов «специальных учетов,» дополнить словами «а также в кабинет пользователя на веб-портале «электронного правительства» с отправлением короткого текстового сообщения на абонентский номер сотовой связи, зарегистрированный на веб-портале «электронного правительства»,»;

6) в статье 919-1:

заголовок дополнить словами «, а также его отдельных норм»;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Действие частей первой и второй статьи 443-1 настоящего Кодекса приостановить до 1 января 2024 года.».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 апреля 2023 года, за исключением подпункта 6) статьи 1, который вводится в действие с 1 января 2021 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 6 февраля 2023 года

№ 195-VІI ЗРК