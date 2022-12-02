Закон Республики Казахстан

Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023–2025 годы

Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023–2025 годы

Настоящий Закон определяет объемы трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы в абсолютном выражении на трехлетний период 2023–2025 годов с разбивкой по годам.

Статья 1. Объемы бюджетных изъятий, передаваемых из областного бюджета и бюджетов города республиканского значения, столицы в республиканский бюджет

1. Установить бюджетные изъятия из областного бюджета и бюджетов города республиканского значения, столицы в республиканский бюджет на 2023 год в сумме 431 910 250 тысяч тенге, в том числе:

Атырауской – 155 010 785 тысяч тенге;

города Алматы – 207 229 679 тысяч тенге;

города Астаны – 69 669 786 тысяч тенге.

2. Установить бюджетные изъятия из областного бюджета и бюджетов города республиканского значения, столицы в республиканский бюджет на 2024 год в сумме 469 501 019 тысяч тенге, в том числе:

Атырауской – 168 718 843 тысячи тенге;

города Алматы – 226 102 075 тысяч тенге;

города Астаны – 74 680 101 тысяча тенге.

3. Установить бюджетные изъятия из областного бюджета и бюджетов города республиканского значения, столицы в республиканский бюджет на 2025 год в сумме 504 192 231 тысячи тенге, в том числе:

Атырауской – 178 103 098 тысяч тенге;

города Алматы – 251 515 914 тысяч тенге;

города Астаны – 74 573 219 тысяч тенге.

Статья 2. Объемы бюджетных субвенций, передаваемых из республиканского бюджета в областные бюджеты, бюджет города республиканского значения

1. Установить бюджетные субвенции, передаваемые из республиканского бюджета в областные бюджеты, бюджет города республиканского значения, на 2023 год в сумме 4 995 054 752 тысяч тенге, в том числе:

Абай – 220 533 161 тысяча тенге;

Акмолинской – 333 439 507 тысяч тенге;

Актюбинской – 279 949 307 тысяч тенге;

Алматинской – 185 755 708 тысяч тенге;

Восточно-Казахстанской – 233 326 679 тысяч тенге;

Жамбылской – 405 274 939 тысяч тенге;

Жетісу – 338 878 225 тысяч тенге;

Западно-Казахстанской – 211 025 886 тысяч тенге;

Карагандинской – 312 051 899 тысяч тенге;

Кызылординской – 400 532 133 тысячи тенге;

Костанайской – 306 403 347 тысяч тенге;

Мангистауской – 121 986 599 тысяч тенге;

Павлодарской – 121 594 196 тысяч тенге;

Северо-Казахстанской – 306 294 110 тысяч тенге;

Туркестанской – 976 724 624 тысячи тенге;

Ұлытау – 49 718 239 тысяч тенге;

города Шымкента – 191 566 193 тысячи тенге

2. Установить бюджетные субвенции, передаваемые из республиканского бюджета в областные бюджеты, бюджет города республиканского значения, на 2024 год в сумме 5 265 026 806 тысяч тенге, в том числе:

Абай – 234 948 938 тысяч тенге;

Акмолинской – 354 724 684 тысячи тенге;

Актюбинской – 293 012 614 тысяч тенге;

Алматинской – 183 608 471 тысяча тенге;

Восточно-Казахстанской – 245 334 008 тысяч тенге;

Жамбылской – 426 356 383 тысячи тенге;

Жетісу – 355 343 578 тысяч тенге;

Западно-Казахстанской – 251 390 766 тысяч тенге;

Карагандинской – 322 790 809 тысяч тенге;

Кызылординской – 433 008 847 тысяч тенге;

Костанайской – 318 913 396 тысяч тенге;

Мангистауской – 135 605 790 тысяч тенге;

Павлодарской – 132 387 464 тысячи тенге;

Северо-Казахстанской – 316 648 616 тысяч тенге;

Туркестанской – 1 001 641 890 тысяч тенге;

Ұлытау – 51 803 957 тысяч тенге;

города Шымкента – 207 506 595 тысяч тенге.