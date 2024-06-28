Закон Республики Казахстан Законы 28 июня 2024 г. 4:44 41 О ратификации Соглашения о международных комбинированных грузовых перевозках между правительствами государств – членов Организации тюркских государств Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о международных комбинированных грузовых перевозках между правительствами государств – членов Организации тюркских государств Ратифицировать Соглашение о международных комбинированных грузовых перевозках между правительствами государств – членов Организации тюркских государств, совершенное в Самарканде 11 ноября 2022 года, со следующей оговоркой: «Вопросы, предусмотренные пунктом 4 статьи 4 настоящего Соглашения в отношении Республики Казахстан, будут регулироваться в рамках двусторонних соглашений в области автомобильного транспорта, подписанных государствами – участниками настоящего Соглашения.». Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 27 июня 2024 года № 99-VІIІ ЗРК