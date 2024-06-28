Закон Республики Казахстан

О ратификации Соглашения о международных комбинированных грузовых перевозках между правительствами государств – членов Организации тюркских государств

Ратифицировать Соглашение о международных комбинированных грузовых перевозках между правительствами государств – членов Организации тюркских государств, совершенное в Самарканде 11 ноября 2022 года, со следующей оговоркой: «Вопросы, предусмотренные пунктом 4 статьи 4 настоящего Соглашения в отношении Республики Казахстан, будут регулироваться в рамках двусторонних соглашений в области автомобильного транспорта, подписанных государствами – участниками настоящего Соглашения.».

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 27 июня 2024 года

№ 99-VІIІ ЗРК