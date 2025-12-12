Ратифицировать Протокол по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 года, совершенный в Лондоне 17 июня 1999 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 10 декабря 2025 года

№ 240-VІIІ ЗРК