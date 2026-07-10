Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов

Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов, совершенное в Ташкенте 15 ноября 2025 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 9 июля 2026 года

№ 345-VІIІ ЗРК