О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения и дополнения:

1) абзацы вторые частей первой и второй статьи 133 после слов «малого предпринимательства» дополнить словами «, некоммерческие организации»;

2) абзац первый части четвертой статьи 193 изложить в следующей редакции:

«4. Реализация товара на территории Республики Казахстан без указания цены в тенге или реализация товара по стоимости, превышающей указанную цену, либо указание цены товара не в тенге при его реализации на территории Республики Казахстан на условиях публичного договора –»;

3) в статье 199:

в заголовке слова «табака, спонсорству» заменить словами «табака, энергетических напитков, спонсорству»;

в части первой:

абзац первый после слов «нагрева табака,» дополнить словами «энергетических напитков,»;

абзац второй после слов «малого предпринимательства» дополнить словами «, некоммерческие организации»;

абзац второй части второй после слов «малого предпринимательства» дополнить словами «, некоммерческие организации»;

4) часть седьмую статьи 284 дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

«6-1) средства идентификации;»;

5) абзац первый части третьей статьи 298 дополнить словами

«, опасном техническом устройстве»;

6) в части первой статьи 299:

в подпункте 3) слова «специалистов, работников» заменить словами «руководителей, специалистов и работников»;

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) проведения технического обслуживания газопотребляющих и газораспределительных систем, объектов систем снабжения сжиженным нефтяным газом, не обеспечивающего их исправное состояние;»;

дополнить подпунктами 6) и 7) следующего содержания:

«6) проведения монтажа, технического обслуживания, технического диагностирования, технического освидетельствования и ремонта лифтов, эскалаторов, траволаторов, а также подъемников для лиц с инвалидностью с нарушением требований промышленной безопасности;

7) непроведения, а равно проведения не в полном объеме горноспасательных, газоспасательных, противофонтанных работ на опасных производственных объектах –»;

7) в статье 320:

часть первую изложить в следующей редакции:

«1. Нарушение застройщиком, уполномоченной компанией, инжиниринговой компанией требований законодательного акта Республики Казахстан о долевом участии в жилищном строительстве, в том числе к содержанию информации, подлежащей раскрытию, а также порядку ее распространения, либо распространение застройщиком, уполномоченной компанией, инжиниринговой компанией неточной, неполной или недостоверной информации, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и 2-1 настоящей статьи, – влечет штраф на юридических лиц в размере трехсот месячных расчетных показателей.»;

дополнить частями 2-1, 2-2, одиннадцатой и двенадцатой следующего содержания:

«2-1. Привлечение денег физических, юридических лиц и (или) лиц, осуществляющих деятельность в соответствии с договором о совместной деятельности (простое товарищество, консорциум), без получения разрешения на привлечение денег дольщиков или гарантии Единого оператора жилищного строительства в соответствии с законодательством Республики Казахстан о долевом участии в жилищном строительстве – влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере семисот пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере одной тысячи, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двух тысяч месячных расчетных показателей.

2-2. Производство, распространение и (или) размещение рекламы строящихся многоквартирных жилых домов и (или) комплексов индивидуальных жилых домов, направленной на привлечение денег физических, юридических лиц и (или) лиц, осуществляющих деятельность

в соответствии с договором о совместной деятельности (простое товарищество, консорциум), без соответствующего разрешения на привлечение денег дольщиков или договора о предоставлении гарантии долевого участия в жилищном строительстве, предусмотренного Законом Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве», а также не соответствующих классификации жилых домов (жилых зданий) в утвержденном проекте строительства – влекут штраф на физических лиц в размере двухсот, на субъектов малого предпринимательства – в размере пятисот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере семисот пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере одной тысячи месячных расчетных показателей.»;

«11. Непроведение мероприятий по подготовке инженерных сетей и оборудования к отопительному сезону председателем объединения собственников имущества многоквартирного жилого дома, субъектом управления объектом кондоминиума – влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

12. Действие (бездействие), предусмотренное частью одиннадцатой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влечет штраф в размере ста месячных расчетных показателей.»;

8) в статье 423-1:

заголовок после слов «нагрева табака,» дополнить словами «энергетических напитков»;

в части первой:

абзац первый после слов «нагрева табака,» дополнить словами «энергетических напитков»;

абзац второй после слов «малого предпринимательства» дополнить словами «, некоммерческие организации»;

абзац второй части второй после слов «малого предпринимательства» дополнить словами «, некоммерческие организации»;

9) в статье 464:

заголовок дополнить словами «или разрешительных процедур»;

в части первой:

в абзаце первом:

после слова «лицензирования» дополнить словами «или разрешительных процедур»;

слова «квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности» заменить словами «разрешительным требованиям»;

абзац второй после слов «действия лицензии» дополнить словами «либо разрешения второй категории»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«2. Предоставление заявителем заведомо недостоверной информации при получении лицензии или разрешения второй категории, а равно действия (бездействие), предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, а также неустранение нарушений квалификационных или разрешительных требований, повлекших привлечение к административной ответственности, по истечении срока приостановления действия лицензии или разрешения второй категории –

влекут штраф на физических лиц в размере сорока, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства, филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан – в размере трехсот месячных расчетных показателей, с лишением лицензии или разрешения второй категории либо без такового.»;

10) главу 31 дополнить статьей 641-1 следующего содержания:

«Статья 641-1. Нарушение законодательства Республики Казахстан в сфере искусственного интеллекта

1. Нарушение законодательства Республики Казахстан в сфере искусственного интеллекта, совершенное в виде:

1) необеспечения собственниками или владельцами систем искусственного интеллекта информирования пользователей о синтетических результатах деятельности системы искусственного интеллекта, которые могут ввести их в заблуждение;

2) неосуществления собственниками или владельцами систем искусственного интеллекта управления рисками систем искусственного интеллекта высокой степени риска, повлекшего негативное воздействие на здоровье или благополучие людей, создание или распространение запрещенной, ложной информации, дискриминацию или нарушение прав человека и причинение иного вреда, если это действие (бездействие) не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, – влечет штраф на физических лиц в размере пятнадцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей.

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влекут штраф на физических лиц в размере тридцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере семидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот месячных расчетных показателей с приостановлением или запрещением деятельности системы искусственного интеллекта.»;

11) дополнить статьей 692-3 следующего содержания:

«Статья 692-3. Уполномоченный орган в сфере искусственного интеллекта

1. Уполномоченный орган в сфере искусственного интеллекта рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 641-1 настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе руководитель уполномоченного органа в сфере искусственного интеллекта и его заместители.»;

12) в подпунктах 1), 2) и 3) части второй статьи 698 слова «по государственному надзору» заменить словами «по государственному контролю и надзору»;

13) в статье 729:

часть первую:

после цифр «75,» дополнить цифрами «79,»;

после цифр «488-1» дополнить словами «, 637 (частями четырнадцатой и пятнадцатой), 640, 641»;

частью третью после цифр «634» дополнить словами «, 637 (частями четырнадцатой и пятнадцатой)»;

14) часть четвертую статьи 743 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) направления уведомления (извещения) территориальными подразделениями уполномоченного органа в области государственной статистики электронным способом респонденту на электронный адрес или абонентский номер сотовой связи, полученный уполномоченным органом в области государственной статистики из информационных ресурсов государственных органов или от операторов связи.»;

15) статью 802 дополнить частью шестой следующего содержания:

«6. Основаниями для возбуждения дела об административном правонарушении согласно подпункту 1) части первой настоящей статьи в отношении субъекта контроля и надзора являются результат проверки и результат расследования аварий, проведенных в порядке, предусмотренном

статьями 39-2, 39-3 и 86 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите».».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением подпунктов 5), 6), 12) и 15) статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2026 года.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 17 ноября 2025 года

№ 232-VІIІ ЗРК