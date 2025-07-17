О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военно-патриотического воспитания, воинской службы и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов
Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
1. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года:
в статье 124:
пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:
«За выполнение воинской обязанности на период призыва на воинские сборы заработная плата работнику выплачивается по месту выполнения указанной обязанности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащих».»;