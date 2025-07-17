Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года:

в статье 124:

пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:

«За выполнение воинской обязанности на период призыва на воинские сборы заработная плата работнику выплачивается по месту выполнения указанной обязанности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащих».»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. За работниками, подлежащими призыву на воинскую службу или воинские сборы, в период прохождения медицинской комиссии сохраняются место работы (должность), заработная плата по месту работы при вызове в местные органы военного управления, а на период прохождения воинской службы по призыву (за исключением воинской службы по мобилизации, при военном положении и в военное время) или воинских сборов сохраняется место работы (должность).

Работник, за которым на период прохождения воинской службы по призыву сохранялось место работы (должность), не позднее одного месяца со дня исключения из списков воинской части (учреждения) в связи с увольнением с воинской службы обязан приступить к своим трудовым обязанностям.».

2. В Закон Республики Казахстан от 7 января 2005 года «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан»:

1) подпункт 9) пункта 1 статьи 4 дополнить словами «и военно-патриотическое воспитание»;

2) статью 8 дополнить подпунктами 1-1) и 6-2) следующего содержания:

«1-1) участвуют в мероприятиях, направленных на развитие и продвижение системы военно-патриотического воспитания;»;

«6-2) осуществляют непосредственное взаимодействие с координационным советом по военно-патриотическому воспитанию при Министерстве обороны Республики Казахстан;»;

3) статью 9 дополнить подпунктами 7-4), 7-5) и 7-6) следующего содержания:

«7-4) осуществляют взаимодействие с координационным советом по военно-патриотическому воспитанию при Министерстве обороны;

7-5) образуют координационные советы по военно-патриотическому воспитанию при местном исполнительном органе области, города республиканского значения, столицы и утверждают положение о них;

7-6) реализуют мероприятия, направленные на развитие и продвижение системы военно-патриотического воспитания, в пределах административно-территориальной единицы;»;

4) главу 4 дополнить статьей 17-1 следующего содержания:

«Статья 17-1. Информационно-идеологическое обеспечение обороны

Информационно-идеологическое обеспечение обороны осуществляется государственными органами и иными организациями и направлено на создание условий и предпосылок для формирования:

1) патриотизма и казахстанской идентичности у граждан Республики Казахстан;

2) системы военно-патриотического воспитания на всех уровнях образования и во всех социальных группах;

3) позитивного имиджа воинской службы, статуса военнослужащего, Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований.»;

5) в пункте 2 статьи 22:

в подпункте 9) слова «и других организаций образования, осуществляющих военную подготовку» исключить;

дополнить подпунктами 9-1) и 16-5) следующего содержания:

«9-1) разрабатывает и утверждает правила мониторинга и анализа качества военной подготовки в организациях образования по согласованию с уполномоченными органами в области образования, науки и высшего образования;»;

«16-5) разрабатывает и утверждает совместно с первыми руководителями правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан правила подготовки военнослужащих к управлению транспортными средствами, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений военнослужащих на право управления транспортными средствами, принадлежащими Вооруженным Силам Республики Казахстан, другим войскам и воинским формированиям;»;

подпункт 21) исключить;

подпункт 26-14) изложить в следующей редакции:

«26-14) разрабатывает и утверждает правила допризывной подготовки по образовательным программам дополнительного образования по согласованию с уполномоченным органом в области образования;»;

в подпункте 26-20) слова «по согласованию с уполномоченным органом в области образования» заменить словами «(военных факультетов) по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования»;

подпункт 26-23) изложить в следующей редакции:

«26-23) принимает по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования решение о создании и ликвидации военной кафедры (военного факультета) в организации высшего и (или) послевузовского образования и утверждает правила создания и ликвидации военной кафедры (военного факультета) в организации высшего и (или) послевузовского образования по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования;»;

дополнить подпунктами 26-35), 26-36) и 26-37) следующего содержания:

«26-35) создает координационный совет по военно-патриотическому воспитанию при Министерстве обороны и утверждает положение о нем;

26-36) разрабатывает правила конкурсного отбора военнослужащих срочной воинской службы для получения образовательных льгот и утверждает их совместно с первыми руководителями государственных органов, в структуре которых предусмотрено прохождение воинской службы, по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования;

26-37) разрабатывает и утверждает правила углубленной допризывной подготовки по специализированным общеобразовательным учебным программам по согласованию с уполномоченным органом в области образования;».

3. В Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2005 года «О государственном социальном заказе, государственном заказе на реализацию стратегического партнерства, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан»:

пункт 2 статьи 5 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) военно-патриотического воспитания граждан;».

4. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»:

1) подпункт 38-3) статьи 1 дополнить словами «, допризывную подготовку»;

2) в статье 6:

в пункте 2:

подпункт 4) после слов «одаренных детей» дополнить словами «, а также детей, проходящих углубленную допризывную подготовку,»;

подпункт 13) дополнить словами «, соревнований по начальной военной подготовке областного и районного (города областного значения) масштабов»;

в пункте 3:

подпункт 14) после слов «одаренных детей» дополнить словами «, а также детей, проходящих углубленную допризывную подготовку,»;

подпункт 15) после слов «общеобразовательным предметам,» дополнить словами «соревнований по начальной военной подготовке,»;

3) подпункт 6) части второй пункта 4 статьи 8 дополнить словами «или с углубленной допризывной подготовкой»;

4) часть третью пункта 2 статьи 14 после слов «одаренных лиц» дополнить словами «, а также лиц, проявляющих интерес и способности к военному делу,»;

5) в части второй статьи 18 слова «в организациях образования с углубленной допризывной подготовкой в специализированных школах Министерства обороны Республики Казахстан» заменить словами «в специализированных организациях образования с углубленной допризывной подготовкой»;

6) пункт 3 статьи 23 дополнить словами «, а также образовательных программ дополнительного образования по допризывной подготовке, которые утверждаются Министерством обороны Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом в области образования»;

7) в части третьей пункта 3 статьи 26 слова «подпункту 2) статьи 50-1» заменить словами «подпункту 2) части первой пункта 1 статьи 50-1»;

8) пункт 3 статьи 28 дополнить частью второй следующего содержания:

«Военно-патриотическое воспитание является неотъемлемой частью воспитательных программ в организациях образования.»;

9) в статье 43-1:

подпункт 9) части первой пункта 1 изложить в следующей редакции:

«9) военную подготовку обучающихся по программам офицеров запаса и сержантов запаса;»;

подпункт 11) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«11) предоставление академических отпусков обучающимся на основании заключения врачебно-консультативной комиссии, в случаях рождения, усыновления (удочерения) ребенка до достижения им возраста трех лет, а также в связи с призывом на воинскую службу;»;

10) пункт 17-2 статьи 47 дополнить подпунктами 5) и 6) следующего содержания:

«5) гражданам в случае прохождения установленного срока воинской службы по призыву (за исключением воинских сборов);

6) гражданам в случаях заключения контракта о прохождении воинской службы и соблюдения его условий.»;

11) в статье 59-1:

в пункте 2:

подпункт 13) после слов «одаренных детей» дополнить словами

«, а также детей, проходящих углубленную допризывную подготовку,»;

подпункт 14) после слов «профессионального мастерства» дополнить словами «, соревнований по начальной военной подготовке»;

подпункт 9) пункта 3 после слов «профессионального мастерства» дополнить словами «, соревнований по начальной военной подготовке».

5. В Закон Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года «О специальных государственных органах Республики Казахстан»:

1) части первую и вторую пункта 12 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«12. Гражданам, окончившим полный курс обучения в военных, специальных учебных заведениях, а также организациях образования иностранных государств, время обучения приравнивается к прохождению срочной воинской службы.

Курсанты, отчисленные из военных, специальных учебных заведений или организаций образования иностранных государств, а также отказавшиеся заключить контракт, направляются для постановки на воинский учет призывников в местные органы военного управления и проходят воинскую службу в установленном порядке.»;

2) пункт 9 статьи 51 изложить в следующей редакции:

«9. Курсанты, уволенные в связи с отчислением из военного, специального учебного заведения или организации образования иностранного государства, направляются для постановки на воинский учет призывников в местные органы военного управления и проходят воинскую службу в установленном порядке.»;

3) в пункте 2 статьи 52:

подпункт 1) дополнить словами «, за исключением курсантов»;

в подпункте 1-1) слова «в связи» заменить словами «из числа слушателей в связи».

6. В Закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих»:

1) в статье 1:

в подпункте 5) слова «принятия на воинский учет» заменить словами «достижения призывного возраста»;

в подпункте 6) слова «приписанные к призывным участкам местных органов» заменить словами «состоящие на воинском учете в местных органах»;

в абзаце третьем подпункта 11) слова «, призывников при поступлении в военные учебные заведения и студентов военных кафедр» исключить;

подпункты 14) и 25-2) изложить в следующей редакции:

«14) военная кафедра (военный факультет) – структурное подразделение организации высшего и (или) послевузовского образования Республики Казахстан, осуществляющее военную подготовку по программам офицеров запаса и (или) сержантов запаса и военно-патриотическое воспитание студентов;»;

«25-2) военно-учебная практика – вид учебной деятельности, направленной на закрепление теоретических знаний, умений, приобретение и развитие практических навыков по соответствующей программе военной подготовки;»;

дополнить подпунктом 25-3) следующего содержания:

«25-3) военный врач-резидент – военнослужащий, обучающийся в рамках образовательной программы резидентуры под надзором наставника медицинской организации;»;

подпункты 26) и 30-1) изложить в следующей редакции:

«26) начальная военная подготовка – обязательный предмет обучения (учебная дисциплина) по основам военного дела в рамках подготовки к воинской службе и военно-патриотического воспитания допризывников в организациях среднего, технического и профессионального образования;»;

«30-1) жас айбын – лицо, обучающееся по образовательным программам дополнительного образования по допризывной подготовке;»;

дополнить подпунктами 30-2) и 30-3) следующего содержания:

«30-2) жас сарбаз – лицо, воспитывающееся и обучающееся по специализированным общеобразовательным учебным программам углубленной допризывной подготовки;

30-3) сборы по боевой подготовке – мероприятия, проводимые с военнослужащими, проходящими воинскую службу в резерве, по программам боевой подготовки;»;

подпункт 35) изложить в следующей редакции:

«35) курсовая подготовка – форма дополнительного образования военнослужащих и военнообязанных, направленная на получение, поддержание и совершенствование военных знаний и навыков по определенным военно-учетным специальностям, осуществляемая для:

военнослужащих в военных учебных заведениях, учебных центрах органов военного управления, специализированной организации Министерства обороны Республики Казахстан или организациях образования иностранных государств в соответствии с международными договорами или приглашениями;

военнообязанных в военных учебных заведениях, военных кафедрах (военных факультетах) при организациях высшего и (или) послевузовского образования Республики Казахстан или специализированной организации Министерства обороны Республики Казахстан;»;

дополнить подпунктом 35-2) следующего содержания:

«35-2) рядовые (матросы) – военнослужащие, которым присвоены соответствующие воинские звания рядового состава;»;

подпункт 37) изложить в следующей редакции:

«37) специализированная организация Министерства обороны Республики Казахстан – организация, осуществляющая на безвозмездной, возмездной основах подготовку, переподготовку граждан по военно-техническим и иным специальностям, курсовую подготовку военнослужащих и военнообязанных, в том числе по управлению транспортными средствами;»;

подпункты 44) и 46) исключить;

дополнить подпунктом 52) следующего содержания:

«52) воинская должность внештатного состава – штатная единица военной кафедры (военного факультета), на которую возложены должностные полномочия по военной подготовке и военно-патриотическому воспитанию студентов.»;

2) подпункт 15) части первой пункта 3 статьи 5 после слова «квалификации,» дополнить словами «курсовой подготовке,»;

3) дополнить статьей 7-1 следующего содержания:

«Статья 7-1. Общие обязанности военнообязанных

1. Военнообязанный обязан:

1) соблюдать Конституцию Республики Казахстан и законодательство Республики Казахстан;

2) соблюдать обязанности по воинскому учету;

3) проходить воинские сборы либо курсовую подготовку военнообязанных для получения, поддержания и совершенствования военных знаний и навыков, в том числе для получения очередных воинских званий;

4) быть дисциплинированным, бдительным в период военной подготовки;

5) обеспечивать сохранность военного имущества в период военной подготовки;

6) не допускать публичных выступлений, причиняющих вред интересам воинской службы, в период военной подготовки.

2. Должностные и специальные обязанности военнообязанных, призванных на воинские сборы, определяются общевоинскими уставами.

3. Иные обязанности военнообязанных могут устанавливаться законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.»;

4) заголовок главы 2 дополнить словами «и их военно-патриотическое воспитание»;

5) в статье 9:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Подготовка граждан к воинской службе включает в себя:

1) военную подготовку в организациях образования, которая содержит:

допризывную подготовку по образовательным программам дополнительного образования;

углубленную допризывную подготовку по специализированным общеобразовательным учебным программам;

начальную военную подготовку;

военную подготовку по программам офицеров запаса и сержантов запаса;

2) военную подготовку по военно-техническим и иным специальностям в специализированных организациях Министерства обороны Республики Казахстан;

3) курсовую подготовку военнообязанных.»;

пункт 4 дополнить частью второй следующего содержания:

«Мониторинг и анализ качества военной подготовки в организациях образования осуществляются Министерством обороны Республики Казахстан в целях соблюдения в организациях образования требований законодательства Республики Казахстан в части подготовки граждан к воинской службе и выработки предложений по повышению качества военной подготовки в организациях образования.»;

дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:

«6. Повышение квалификации граждан, осуществляющих начальную военную, допризывную и углубленную допризывную подготовку, проводится на базе организаций, подведомственных Министерству обороны Республики Казахстан, военных учебных заведений, а также военных кафедр (военных факультетов) организаций высшего и (или) послевузовского образования в соответствии с правилами начальной военной подготовки.

Документ о прохождении повышения квалификации по образовательной программе начальной военной подготовки на базе организаций, подведомственных Министерству обороны Республики Казахстан, военных учебных заведений, а также военных кафедр (военных факультетов) организаций высшего и (или) послевузовского образования учитывается при присвоении квалификационной категории в порядке, определяемом уполномоченным органом в области образования.

Образовательная программа повышения квалификации граждан, осуществляющих начальную военную, допризывную и углубленную допризывную подготовку, разрабатывается в порядке, определяемом уполномоченным органом в области образования, и утверждается Министерством обороны Республики Казахстан.

7. Министерство обороны Республики Казахстан участвует в разработке и согласовании нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих дополнительное образование для детей в части допризывной подготовки, а также регулирующих порядок аттестации, присвоения квалификационных категорий, повышения квалификации и педагогической переподготовки в части, касающейся педагогов, осуществляющих начальную военную подготовку, в том числе в рамках допризывной и углубленной допризывной подготовки.»;

6) в статье 10:

пункт 1 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«Начальную военную подготовку могут осуществлять граждане:

1) имеющие высшее (послевузовское) педагогическое образование по соответствующему профилю, прошедшие воинскую службу или военную подготовку по программе офицеров запаса на военной кафедре (военном факультете) организаций высшего (послевузовского) образования;

2) прошедшие воинскую службу на должностях офицерского, старшего или высшего сержантского составов (за исключением граждан, уволенных с воинской службы по отрицательным мотивам без права повторного поступления на воинскую службу), имеющие высшее (послевузовское) образование.

Профессиональные навыки граждан, указанных в подпункте 2) части второй настоящего пункта, соответствуют профессиональному образованию по профилю начальной военной подготовки, и они вправе осуществлять начальную военную подготовку в случае прохождения педагогической переподготовки в соответствии с правилами начальной военной подготовки.»;

в пункте 2 слова «перед призывом на срочную службу в соответствии с Правилами подготовки граждан к воинской службе» заменить словами «в период прохождения воинской службы»;

в пункте 3 слова «Министерством обороны Республики Казахстан» заменить словами «правилами начальной военной подготовки»;

7) статью 11 изложить в следующей редакции:

«Статья 11. Углубленная допризывная подготовка по специализированным общеобразовательным учебным программам

1. Углубленная допризывная подготовка по специализированным общеобразовательным учебным программам реализуется в специализированных организациях образования с углубленной допризывной подготовкой.

2. Порядок организации и прохождения углубленной допризывной подготовки по специализированным общеобразовательным учебным программам определяется правилами углубленной допризывной подготовки по специализированным общеобразовательным учебным программам.

3. Создание, реорганизация и ликвидация специализированных организаций образования с углубленной допризывной подготовкой согласовываются с Министерством обороны Республики Казахстан.

4. Порядок назначения на должности первых руководителей и педагогов в специализированные организации образования с углубленной допризывной подготовкой и освобождения их от должностей, а также их квалификационные характеристики согласовываются с Министерством обороны Республики Казахстан.

5. Государственная аттестация специализированных организаций образования с углубленной допризывной подготовкой осуществляется с участием Министерства обороны Республики Казахстан.»;

8) дополнить статьей 11-1 следующего содержания:

«Статья 11-1. Допризывная подготовка по образовательным программам дополнительного образования

1. Допризывная подготовка по образовательным программам дополнительного образования осуществляется в организациях основного среднего и общего среднего, технического и профессионального образования в классах, группах жас айбынов. Также допризывная подготовка жас айбынов может осуществляться во внешкольных организациях дополнительного образования детей и при участии воинских частей (учреждений).

2. Порядок организации и прохождения допризывной подготовки определяется правилами допризывной подготовки по образовательным программам дополнительного образования.»;

9) в статье 13:

пункт 1 после слов «сержантов запаса – на возмездной основе» дополнить словами «в организациях высшего и (или) послевузовского образования»;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Порядок прохождения военной подготовки граждан по программам офицеров запаса и сержантов запаса определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Военно-учебная практика проводится с использованием учебно-материальной, технической базы воинских частей (учреждений), военных учебных заведений.»;

в пункте 2 слова «младший сержант запаса» заменить словами «сержант запаса»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Для организации военной подготовки граждан по программам офицеров запаса и сержантов запаса Министерством обороны разрабатываются и утверждаются:

1) правила деятельности военной кафедры (военного факультета);

2) перечень программ военной подготовки на военной кафедре (военном факультете);

3) правила организации учебного процесса на военной кафедре (военном факультете).»;

10) дополнить статьей 13-1 следующего содержания:

«Статья 13-1. Курсовая подготовка военнообязанных

1. Курсовая подготовка военнообязанных проводится на возмездной основе в соответствии с разнарядкой Министерства обороны исходя из мобилизационной потребности и необходимости накопления военно-обученного резерва.

2. Военнообязанным, окончившим полный курс военной подготовки по программам курсовой подготовки военнообязанных, присваивается очередное воинское звание в порядке, определенном правилами прохождения воинской службы.

3. Порядок прохождения курсовой подготовки военнообязанных определяется в соответствии с правилами прохождения курсовой подготовки военнообязанных, утверждаемыми Министерством обороны.»;

11) главу 2 дополнить статьей 14-1 следующего содержания:

«Статья 14-1. Военно-патриотическое воспитание

1. Военно-патриотическое воспитание – систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность субъектов военно-патриотического воспитания по формированию у граждан Республики Казахстан казахстанского патриотизма, чувства принадлежности к единому народу, духовно-нравственных ценностей, готовности к выполнению конституционной обязанности по защите Республики Казахстан и развитию связанных с этим необходимых знаний и навыков.

2. Система военно-патриотического воспитания представляет собой совокупность взаимосвязанных между собой средств, методов, документов, мероприятий, субъектов военно-патриотического воспитания,

обеспечивающих непрерывность военно-патриотического воспитания граждан.

Система военно-патриотического воспитания включает в себя координацию и определение направлений деятельности субъектов военно-патриотического воспитания, а также научное и методическое обеспечение такой деятельности.

3. Субъектами военно-патриотического воспитания являются государственные органы, органы местного самоуправления и организации Республики Казахстан, осуществляющие военно-патриотическое воспитание граждан.

Координацию деятельности субъектов военно-патриотического воспитания в Республике Казахстан осуществляют координационные советы по военно-патриотическому воспитанию, которые образуются при:

Министерстве обороны – республиканский;

местных исполнительных органах областей, городов республиканского значения, столицы – территориальные.

Координационные советы по военно-патриотическому воспитанию являются консультативно-совещательными органами.

Основными задачами координационных советов по военно-патриотическому воспитанию являются:

1) осуществление согласованных действий и повышение эффективности деятельности субъектов военно-патриотического воспитания;

2) обмен информацией, изучение и распространение положительного опыта по вопросам военно-патриотического воспитания;

3) выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию деятельности субъектов военно-патриотического воспитания.

Состав, полномочия и порядок деятельности координационных советов по военно-патриотическому воспитанию определяются положениями, утверждаемыми соответственно Министерством обороны, местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы.

Типовое положение о территориальных координационных советах по военно-патриотическому воспитанию разрабатывается и утверждается Министерством обороны.

4. Военно-патриотическое воспитание осуществляется за счет бюджетных средств и внебюджетных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан, за исключением финансирования, предоставляемого иностранными юридическими и физическими лицами, иностранными государствами и международными организациями.»;

12) заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:

«Глава 3. Воинский учет»;

13) статью 16 изложить в следующей редакции:

«Статья 16. Приписка граждан к местным органам военного управления

1. Приписка граждан к местным органам военного управления – мероприятия воинского учета, проводимые местными органами военного управления для первоначальной постановки граждан на воинский учет.

2. Приписке к местным органам военного управления подлежат:

1) граждане мужского пола по достижению семнадцатилетнего возраста;

2) граждане мужского пола, ранее не состоявшие на воинском учете;

3) лица, принявшие гражданство Республики Казахстан, за исключением лиц, указанных в пункте 1 статьи 15 настоящего Закона;

4) граждане женского пола, имеющие военно-учетную специальность.

3. Приписка граждан к местным органам военного управления осуществляется в соответствии с правилами воинского учета военнообязанных и призывников.»;

14) в статье 17:

в заголовке слова «, военнообязанных и призывников» исключить;

в подпункте 4) пункта 1 слова «приписки допризывников и призыве» заменить словом «призыва»;

в части первой пункта 4:

слова «места рождения;» заменить словами «места рождения, места работы (учебы); о наличии образования; о составе семьи; о наличии водительского удостоверения; о нахождении на территории Республики Казахстан;»;

после слов «с инвалидностью;» дополнить словами «находящихся на стационарном лечении и состоящих на динамическом наблюдении;»;

после слов «уголовного правонарушения» дополнить словами «; в отношении которых ведется дознание или предварительное следствие; в отношении которых судом рассматриваются уголовные дела, а также о вступивших в законную силу в их отношении приговорах»;

пункт 7 исключить;

15) в статье 18:

в пункте 3:

слова «К прохождению срочной службы приравниваются время обучения граждан на очных отделениях учебных заведений» заменить словами «Гражданам, окончившим полный курс обучения в специальных учебных заведениях»;

слова «, а также время прохождения военной подготовки в специализированных организациях Министерства обороны по программе подготовки военно-обученного резерва» заменить словами «либо в организациях образования иностранных государств по направлению данных государственных органов, время обучения приравнивается к прохождению срочной воинской службы»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«В случае отчисления граждане, указанные в части первой настоящего пункта, ранее не проходившие срочную воинскую службу, в установленном порядке призываются на срочную воинскую службу, а лица, указанные в абзаце шестом подпункта 4) пункта 1 статьи 38 настоящего Закона, вправе поступить на воинскую службу по контракту.»;

в пункте 4:

части вторую и третью изложить в следующей редакции:

«Военнообязанные, ранее не принимавшие военную присягу, принимают ее при призыве на воинские сборы (по завершении курсовой подготовки военнообязанных) и по мобилизации.

Студенты военных кафедр (военных факультетов) принимают военную присягу в преддверии Дня защитника Отечества в соответствии с правилами военной подготовки по программам офицеров запаса и сержантов запаса.»;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Призывники, обучающиеся на возмездной основе по военно-техническим и иным специальностям в специализированных организациях Министерства обороны, принимают военную присягу по завершении обучения в соответствии с правилами подготовки по военно-техническим и иным специальностям.»;

16) статью 20 дополнить примечаниями следующего содержания:

«Примечания.

1. Срок выслуги в воинском звании «лейтенант», предусмотренный абзацем вторым подпункта 2) части четвертой настоящей статьи, сокращается до одного года, если военнослужащий:

будучи курсантом, обучался в одном или нескольких военных учебных заведениях, реализующих образовательные программы высшего образования, в течение пяти и более лет;

по завершении военного учебного заведения Республики Казахстан, реализующего образовательные программы технического и профессионального или послесреднего образования, поступил в иностранное высшее военное учебное заведение и, будучи курсантом, обучался в течение четырех и более лет.

2. Если военнослужащий, будучи курсантом, обучался в одном или нескольких военных учебных заведениях, реализующих образовательные программы высшего образования, в течение шести лет или по завершении военного учебного заведения Республики Казахстан, реализующего образовательные программы технического и профессионального или послесреднего образования, поступил в иностранное высшее военное учебное заведение и, будучи курсантом, обучался в течение пяти лет, то срок выслуги в воинском звании «старший лейтенант», предусмотренный абзацем третьим подпункта 2) части четвертой настоящей статьи, также сокращается и составляет два года.»;

17) статью 21 дополнить пунктом 4-3 следующего содержания:

«4-3. На воинскую должность внештатного состава назначается военнослужащий Вооруженных Сил в соответствии с правилами прохождения воинской службы.»;

18) пункт 1 статьи 23 дополнить частью пятой следующего содержания:

«Гражданам, указанным в части второй пункта 1 ста­тьи 10 настоящего Закона, при осуществлении профессиональной деятельности педагога также разрешается ношение военной формы одежды с особенностями ношения отдельных предметов военной формы одежды и знаков различия в порядке, определяемом правилами начальной военной подготовки.»;

19) в пункте 10 статьи 26:

часть первую изложить в следующей редакции:

«10. Военнослужащие рядового и сержантского составов, поступившие на воинскую службу по контракту в соответствии с пунктом 6 статьи 37 настоящего Закона, прослужившие по совокупности со срочной воинской службой менее двенадцати месяцев и уволенные с воинской службы, в установленном порядке направляются в воинские части (учреждения) для прохождения оставшегося срока срочной воинской службы, но не менее чем на три месяца.»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Граждане, ранее не проходившие воинскую службу, военную подготовку на военной кафедре (военном факультете) или в специализированных организациях Министерства обороны, впервые поступившие на воинскую службу по контракту, прослужившие менее двенадцати месяцев и уволенные с воинской службы, направляются для постановки на воинский учет призывников в местные органы военного управления и в установленном порядке призываются на срочную воинскую службу.»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Курсанты и кадеты, ранее не проходившие срочную воинскую службу и отчисленные из военных, специальных учебных заведений, не достигшие двадцатишестилетнего возраста, направляются для постановки на воинский учет призывников в местные органы военного управления и в установленном порядке призываются на срочную воинскую службу, а лица, указанные в абзаце шестом подпункта 4) пункта 1 статьи 38 настоящего Закона, вправе поступить на воинскую службу по контракту.»;

части третью и пятую исключить;

20) подпункт 4) пункта 1 статьи 29 после слов «военные кафедры» дополнить словами «(военные факультеты)»;

21) статью 30 изложить в следующей редакции:

«Статья 30. Обязанности граждан, подлежащих призыву на воинскую службу

1. Граждане, подлежащие призыву на воинскую службу, обязаны являться по вызову местного органа военного управления в указанные дату и время (на медицинское освидетельствование или обследование, проведение изучения, заседание призывной комиссии или для отправки в воинскую часть (учреждение) для прохождения воинской службы, а также определения предназначения к воинской службе).

Вызов осуществляется путем направления повестки посредством текстового сообщения на абонентский номер сотовой связи и (или) в кабинет пользователя на веб-портале «электронного правительства» не менее чем за три календарных дня до даты явки.

В случае отсутствия сведений об абонентском номере сотовой связи, в том числе зарегистрированного на веб-портале «электронного правительства», повестка на бумажном носителе доставляется нарочно либо направляется по почте по адресу регистрации места жительства, месту временного проживания (пребывания) или месту работы. Повестка вручается гражданину, подлежащему призыву на воинскую службу, лично под роспись уполномоченными лицами местных органов военного управления, руководителем организации либо курьером оператора почты.

При отказе гражданина, подлежащего призыву на воинскую службу, принять повестку на бумажном носителе вручающее ее лицо делает соответствующую отметку на повестке, которая возвращается в местный орган военного управления. Гражданин, отказавшийся от принятия повестки, является извещенным надлежащим образом.

При необходимости повестка на бумажном носителе вручается гражданину, подлежащему призыву на воинскую службу, в местном органе военного управления, при этом дата явки должна быть установлена не позднее следующего дня.

Гражданин, подлежащий призыву на воинскую службу, является извещенным надлежащим образом в случаях получения повестки:

1) по абонентскому номеру сотовой связи, лично им предоставленному в местный орган военного управления либо зарегистрированному за гражданином, при получении отчета, подтверждающего доставку;

2) в кабинет пользователя на веб-портале «электронного правительства» с отправлением короткого текстового сообщения на абонентский номер сотовой связи, зарегистрированный на веб-портале «электронного правительства»;

3) по адресу регистрации места жительства, месту временного проживания (пребывания) или месту работы, а также при получении повестки в местном органе военного управления.

Гражданин, подлежащий призыву на воинскую службу, не признается извещенным надлежащим образом в случае непрочтения им текстового сообщения, направленного в кабинет пользователя на веб-портале «электронного правительства» и (или) на абонентский номер сотовой связи, в том числе в связи с изменением абонентского номера сотовой связи.

О наличии уважительных причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, гражданин, подлежащий призыву на воинскую службу, обязан уведомить орган местного военного управления, которым он вызывался.

Уважительными причинами неявки гражданина, подлежащего призыву на воинскую службу, надлежаще извещенного о вызове, признаются:

1) болезнь, лишающая возможности лицо явиться;

2) смерть близких родственников, супруга (супруги);

3) стихийные бедствия, иные причины, лишающие лицо возможности явиться в назначенный срок;

4) государственная регистрация заключения брака (супружества);

5) нахождение за пределами Республики Казахстан.

В случае неявки гражданина, подлежащего призыву на воинскую службу, по вызову местного органа военного управления обеспечение его прибытия возлагается на соответствующий орган внутренних дел.

2. За гражданами, подлежащими призыву на воинскую службу или воинские сборы, в период прохождения медицинской комиссии сохраняются место работы (должность), заработная плата по месту работы при вызове в местные органы военного управления.»;

22) статью 33 дополнить частью второй следующего содержания:

«Военнообязанные, подлежащие призыву на учебные воинские сборы, вправе пройти курс военной подготовки по программе курсовой подготовки военнообязанных на возмездной основе.»;

23) в статье 35:

в пункте 1:

часть первую изложить в следующей редакции:

«1. Отсрочка от призыва на воинскую службу предоставляется гражданам по следующим основаниям:»;

абзац первый части второй исключить;

пункты 3 и 6 изложить в следующей редакции:

«3. Отсрочка от призыва на воинскую службу для продолжения образования предоставляется гражданину, обучающемуся по очной форме обучения в организациях образования соответствующего уровня образования, на весь период обучения в соответствии с правилами организации и проведения призыва граждан на воинскую службу.

Отсрочка от призыва на воинскую службу для продолжения образования предоставляется гражданам, обучающимся в духовных (религиозных) организациях образования, в случае осуществления данной организацией образовательной деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области образования.

Отсрочка от призыва на воинскую службу для продолжения образования предоставляется для каждого уровня образования один раз.

Гражданину, получающему послевузовское образование, отсрочка от призыва на воинскую службу предоставляется один раз при обучениив резидентуре, магистратуре или докторантуре соответственно.

Отсрочка от призыва на воинскую службу для продолжения образования не предоставляется гражданам, обучающимся в учебных заведениях иностранных государств с применением дистанционного обучения.»;

«6. Гражданам, зачисленным в запас в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 41 настоящего Закона, предоставляется отсрочка от призыва на воинскую службу в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2, пунктами 3, 4 и 5 настоящей статьи.»;

в пункте 9:

слова «заявления и» заменить словами «заявления, а при наличии права на отсрочку в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи –»;

слова «и органов социальной защиты населения» заменить словами «в порядке, определяемом правилами организации и проведения призыва граждан на воинскую службу»;

24) пункт 5 статьи 36 изложить в следующей редакции:

«5. Граждане, имеющие право на освобождение от призыва на воинскую службу, могут быть призваны на воинскую службу по их желанию, за исключением граждан, указанных в подпункте 1) пункта 1 настоящей статьи, в порядке, определяемом правилами организации и проведения призыва граждан на воинскую службу.

Граждане, имеющие право на освобождение от призыва на воинские сборы, по их желанию могут быть призваны на воинские сборы либо пройти курсовую подготовку военнообязанных, за исключением лиц, указанных в подпункте 9) пункта 2 настоящей статьи, в порядке, определяемом правилами организации и проведения призыва граждан и правилами прохождения курсовой подготовки военнообязанных соответственно.»;

25) в статье 38:

в части первой пункта 1:

подпункт 3) дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«для повторно поступающих на воинскую службу по контракту и имеющих не менее двенадцати лет и шести месяцев непрерывной воинской службы, службы в специальных государственных и правоохранительных органах, органах гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы – трех лет.»;

в подпункте 4):

абзац первый после слов «военной кафедре» дополнить словами «(военном факультете)»;

дополнить абзацами четвертым, пятым и шестым следующего содержания:

«жас сарбазов, прошедших углубленную допризывную подготовку не менее двух лет;

жас айбынов, прошедших допризывную подготовку в течение периода не менее четырех лет;

лиц, отчисленных из военных учебных заведений, специальных учебных заведений правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан, уполномоченного органа в сфере гражданской защиты по истечении одного года обучения, а уланов – по истечении двух лет обучения.»;

часть вторую подпункта 11) части первой пункта 2 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«уволенное за систематическое (два и более раза) нарушение условий контракта о прохождении воинской службы, которое вправе поступить на воинскую службу по контракту по истечении двух лет после такого увольнения.»;

26) в статье 39:

в пункте 1:

часть вторую:

после слова «приема» дополнить словами «на обучение»;

после слов «учебные заведения,» дополнить словами «реализующие образовательные программы соответствующего уровня,»;

в части третьей:

абзацы первый и третий изложить в следующей редакции:

«При проведении конкурса на зачисление в военные учебные заведения преимущественное право при условии успешного прохождения всех этапов конкурсного отбора в соответствии с правилами приема на обучение в военные учебные заведения, реализующие образовательные программы соответствующего уровня, имеют:»;

«граждане, прошедшие допризывную подготовку в качестве жас сарбазов, жас айбынов в течение периода не менее двух лет;»;

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«дети военнослужащих, имеющих выслугу не менее пятнадцати лет, а также лиц, уволенных с воинской службы с выслугой двадцать и более лет, за исключением лиц, уволенных по отрицательным мотивам;»;

в части второй пункта 5 слова «младший сержант» заменить словом «сержант»;

27) в статье 39-1:

в пункте 1 слова «организацией образования, реализующей образовательные программы послевузовского образования» заменить словами «военным учебным заведением»;

пункт 3 после слов «Национальный университет обороны» дополнить словами «по образовательным программам послевузовского образования»;

28) в пункте 1 статьи 40:

в подпункте 1) слова «– для лиц, впервые поступающих на воинскую службу по контракту» исключить;

в подпункте 5) слово «, кадетов» исключить;

дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

«8) для кадетов – на срок обучения в военном учебном заведении и на пять лет воинской службы после его окончания.»;

29) подпункт 4) части первой пункта 1 статьи 40-2 после слов «военной кафедре» дополнить словами «(военном факультете)»;

30) в статье 41:

подпункт 6) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«6) прошедшие военную подготовку по программам офицеров запаса и сержантов запаса на военных кафедрах (военных факультетах) организаций высшего и (или) послевузовского образования;»;

пункт 4 дополнить словами «в соответствии с правилами воинского учета военнообязанных и призывников»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Пребывание в запасе заключается в прохождении воинских сборов (курсовой подготовки военнообязанных), выполнении правил организации и проведения призыва на воинскую службу и соблюдении обязанностей по воинскому учету.»;

в пункте 8:

слова «При прохождении» заменить словами «В случае прохождения»;

после слова «сборов» дополнить словами «(курсовой подготовки военнообязанных)»;

31) в статье 43:

в пункте 1 слова «, а также привлекаются на занятия по военной подготовке» заменить словами «или проходят курсовую подготовку на возмездной основе»;

пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:

«Прохождение полного курса по программе курсовой подготовки военнообязанных приравнивается к прохождению учебных воинских сборов.»;

часть первую пункта 6 изложить в следующей редакции:

«6. За военнообязанными на период воинских сборов сохраняются место работы и занимаемая должность, им выплачивается средняя заработная плата, но не выше средней заработной платы по республике, а неработающим – минимальная заработная плата за счет бюджетных средств.»;

32) часть пятую пункта 7 статьи 44 изложить в следующей редакции:

«Студенты военных кафедр (военных факультетов), обучающиеся на безвозмездной основе, в период военно-учебной практики, призывники при поступлении в военные учебные заведения, а также кандидаты, прибывшие для сдачи вступительных экзаменов и находящиеся на казарменном положении в военных колледжах, обеспечиваются питанием по соответствующим нормам за счет бюджетных средств. Студенты военных кафедр (военных факультетов), обучающиеся на возмездной основе, в период военно-учебной практики обеспечиваются питанием по соответствующим нормам за счет организаций высшего и (или) послевузовского образования, при которых функционируют соответствующие военные кафедры (военные факультеты).»;

33) в статье 48:

в заголовке слово «, воспитанников» исключить;

в части первой слово «, воспитанники» исключить;

34) в статье 48-1 слово «воспитанников,» исключить;

35) пункт 2 статьи 50 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«В целях социальной адаптации лиц, уволенных с воинской службы, Министерством обороны по согласованию с уполномоченными органами в области образования, науки и высшего образования разрабатываются и утверждаются образовательные программы педагогической переподготовки.

Педагогическую переподготовку на безвозмездной основе в военных учебных заведениях вправе пройти лица, увольняемые или уволенные с воинской службы (за исключением лиц, уволенных по отрицательным мотивам без права повторного поступления на воинскую службу), проходившие воинскую службу на должностях офицерского, старшего или высшего сержантского составов, имеющие высшее и (или) послевузовское образование и выслугу не менее десяти лет.»;

36) статью 50-1 изложить в следующей редакции:

«Статья 50-1. Гарантии при исполнении гражданами Республики Казахстан обязанностей воинской службы

1. Граждане Республики Казахстан, выслужившие установленный срок срочной воинской службы, имеют право:

1) на поступление в высшие военные, специальные учебные заведения на основе конкурсного отбора, проводимого в период прохождения срочной воинской службы в соответствии с правилами конкурсного отбора военнослужащих срочной воинской службы для получения образовательных льгот, в течение одного года со дня увольнения со срочной воинской службы;

2) на поступление в организации высшего и (или) послевузовского образования по образовательным программам высшего образования на основе конкурсного отбора, проводимого в период прохождения срочной воинской службы в соответствии с правилами конкурсного отбора военнослужащих срочной воинской службы для получения образовательных льгот, в пределах квот, установленных законодательством Республики Казахстан, за исключением образовательных программ медицинского, фармацевтического и педагогического образования;

3) на приоритетное получение места в общежитии на время первого года обучения в государственных организациях высшего и (или) послевузовского образования или организациях высшего и (или) послевузовского образования, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, или организациях высшего и (или) послевузовского образования, в которых размещен государственный образовательный заказ;

4) на поступление в организации высшего и (или) послевузовского образования без учета результатов единого национального тестирования и экзаменов на платной основе в течение двух лет со дня увольнения;

5) на поступление в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, в пределах квот, установленных законодательством Республики Казахстан;

6) на продолжение обучения в течение академического периода, совпадающего с периодом увольнения с воинской службы, по индивидуальным учебным планам без потери образовательного гранта (ранее отказавшимся от предоставления отсрочки для продолжения образования и призвавшимся на воинскую службу по собственному желанию);

7) на прекращение обязанности по отработке, связанной с обучением на основе государственного образовательного заказа и предусмотренной пунктом 17 статьи 47 Закона Республики Казахстан «Об образовании», без возмещения расходов, понесенных за счет бюджетных средств, связанных с обучением.

Действие подпунктов 4), 6) и 7) части первой настоящего пункта распространяется в том числе на офицеров запаса, выслуживших установленный срок воинской службы по призыву.

2. Военнослужащим срочной воинской службы по договорам банковского займа и (или) договорам о предоставлении микрокредита на период, включающий срок прохождения срочной воинской службы и шестьдесят дней после его окончания, предоставляется отсрочка платежей по основному долгу и вознаграждению без начисления вознаграждения по займу и (или) микрокредиту в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. За гражданами, призванными на воинскую службу (за исключением призыва по мобилизации, при военном положении и в военное время) или воинские сборы, на период прохождения воинской службы по призыву или воинских сборов сохраняется место работы (должность).

Гражданин, за которым на период прохождения воинской службы сохранялось место работы (должность), не позднее одного месяца со дня исключения из списков воинской части (учреждения) в связи с увольнением с воинской службы обязан приступить к своим трудовым обязанностям.»;

37) в части второй пункта 3 статьи 52 слова «Республиканскую школу «Жас Улан» заменить словами «специализированные организации образования с углубленной допризывной подготовкой»;

38) пункт 3 статьи 53 исключить.

7. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе»:

в части четвертой пункта 1 статьи 161 слова «оборонной промышленности и» исключить.

8. В Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года «О персональных данных и их защите»:

1) часть первую пункта 1 статьи 8-1 после цифры «2),» дополнить цифрами «2-1),»;

2) статью 9 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) осуществления воинского учета в соответствии с законодательством Республики Казахстан о воинской службе и статусе военнослужащих;».

9. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года «О дорожном движении»:

1) статью 16 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) осуществляют выдачу водительских удостоверений военнослужащих на право управления транспортными средствами, принадлежащими Вооруженным Силам Республики Казахстан, другим войскам и воинским формированиям (далее – водительские удостоверения военнослужащих), за исключением Сил особого назначения Службы государственной охраны Республики Казахстан;»;

2) в части первой пункта 2 статьи 73 слова «в статье 74» заменить словами «в статьях 74 или 74-1»;

3) в статье 74:

пункт 3 дополнить частью третьей следующего содержания:

«До достижения указанными лицами двадцатиоднолетнего возраста выданные им национальные водительские удостоверения подтверждают право на управление транспортными средствами категории «С», принадлежащими только Вооруженным Силам Республики Казахстан, другим войскам и воинским формированиям, и только в период прохождения ими воинской службы.»;

пункт 4 исключить;

4) дополнить статьей 74-1 следующего содержания:

«Статья 74-1. Особые условия получения права на управление

транспортными средствами, принадлежащими Вооруженным Силам Республики Казахстан, другим войскам и воинским формированиям

1. Право на управление транспортными средствами, принадлежащими Вооруженным Силам Республики Казахстан, другим войскам и воинским формированиям, подтверждается наличием национального водительского удостоверения или водительского удостоверения военнослужащего.

2. Подготовка военнослужащих к управлению транспортными средствами, прием экзаменов и выдача водительских удостоверений военнослужащих, а также требования по возрасту и наличию стажа работы и управления транспортными средствами для военнослужащих определяются правилами подготовки военнослужащих к управлению транспортными средствами, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений военнослужащих на право управления транспортными средствами, принадлежащими Вооруженным Силам Республики Казахстан, другим войскам и воинским формированиям.

3. Водительское удостоверение военнослужащего считается действительным на период прохождения военнослужащим воинской службы.

4. С учетом особенностей транспортных средств, принадлежащих Вооруженным Силам Республики Казахстан, другим войскам и воинским формированиям, могут вводиться дополнительные категории транспортных средств в соответствии с правилами подготовки военнослужащих к управлению транспортными средствами, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений военнослужащих на право управления транспортными средствами, принадлежащими Вооруженным Силам Республики Казахстан, другим войскам и воинским формированиям.

5. Лица, достигшие возраста, установленного пунктом 2 статьи 74 настоящего Закона, и имеющие медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, при наличии водительского удостоверения военнослужащего допускаются к сдаче экзамена на получение права на управление транспортными средствами соответствующей категории без прохождения подготовки в учебных организациях по подготовке водителей транспортных средств.».

10. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:

в подпункте 5) пункта 2 статьи 28 слова «, осуществляющего реализацию государственной политики в области формирования, размещения и выполнения» заменить словами «в области».

11. В Закон Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года

«О государственной молодежной политике»:

подпункт 3) статьи 12 дополнить словами «и военно-патриотического воспитания».

12. В Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года

«О государственной службе Республики Казахстан»:

в статье 40:

слова «срочную воинскую службу» заменить словами «воинскую службу (за исключением призыва по мобилизации, при военном положении и в военное время) или воинские сборы»;

слова «срочной воинской службы» заменить словами «воинской службы (воинских сборов)».

13. В Закон Республики Казахстан от 5 октября 2018 года

«О стандартизации»:

в статье 6 слова «и государственного оборонного заказа» исключить.

14. В Закон Республики Казахстан от 18 марта 2019 года «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе»:

1) в статье 1:

дополнить подпунктом 22-1) следующего содержания:

«22-1) уполномоченный орган в области государственного оборонного заказа – государственный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области государственного оборонного заказа;»;

в подпункте 38) слова «и государственного оборонного заказа» исключить;

2) пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.»;

3) подпункт 8) статьи 5 дополнить словами «в области государственного оборонного заказа»;

4) в статье 6:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) осуществляет стратегические, регулятивные, реализационные и контрольные функции в пределах своей компетенции;»;

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует государственную политику в области оборонной промышленности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;»;

в подпункте 3) слова «и государственного оборонного заказа» исключить;

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) участвует в осуществлении военно-технического сотрудничества;»;

подпункт 6) исключить;

подпункт 18) изложить в следующей редакции:

«18) участвует в формировании государственного оборонного заказа;»;

подпункты 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 35) и 36) исключить;

5) дополнить статьей 6-1 следующего содержания:

«Статья 6-1. Функции уполномоченного органа в области государственного оборонного заказа

Уполномоченный орган в области государственного оборонного заказа:

1) осуществляет стратегические, регулятивные, реализационные и контрольные функции в пределах своей компетенции;

2) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует государственную политику в области государственного оборонного заказа в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

3) организует и осуществляет взаимодействие с другими войсками и воинскими формированиями, специальными государственными и правоохранительными органами Республики Казахстан в области государственного оборонного заказа;

4) принимает участие в организации текущего и перспективного планирования обеспечения нужд обороны, безопасности и правопорядка в государстве необходимыми видами вооружения, военной, автомобильной и специальной техники, технических и специальных средств;

5) осуществляет военно-техническое сотрудничество;

6) организует и осуществляет взаимодействие с центральными исполнительными органами, государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту Республики Казахстан, их ведомствами в области военно-технического сотрудничества;

7) осуществляет межотраслевую координацию и контроль за выполнением государственного оборонного заказа;

8) организует деятельность подведомственных организаций;

9) разрабатывает правила формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа;

10) разрабатывает правила ценообразования на товары (продукцию) военного назначения, товары (продукцию) двойного назначения (применения), работы военного назначения и услуги военного назначения в рамках государственного оборонного заказа по согласованию с антимонопольным органом;

11) формирует, утверждает и ведет реестр отечественных производителей товаров (продукции) военного назначения, товаров (продукции) двойного назначения (применения) и отечественных поставщиков работ военного назначения и услуг военного назначения государственного оборонного заказа в соответствии с правилами формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа;

12) осуществляет выбор исполнителя государственного оборонного заказа, за исключением случаев, когда бюджетные средства в рамках государственного оборонного заказа предусмотрены в бюджете получателя государственного оборонного заказа;

13) формирует государственный оборонный заказ, представляет его на утверждение Правительству Республики Казахстан и доводит задания утвержденного государственного оборонного заказа до исполнителей государственного оборонного заказа в соответствии с правилами формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа;

14) заключает договор на выполнение государственного оборонного заказа с исполнителем государственного оборонного заказа, за исключением случаев, когда бюджетные средства в рамках государственного оборонного заказа предусмотрены в бюджете получателя государственного оборонного заказа;

15) осуществляет финансирование государственного оборонного заказа, за исключением случаев, когда бюджетные средства в рамках государственного оборонного заказа предусмотрены в бюджете получателя государственного оборонного заказа;

16) принимает решение о перераспределении бюджетных средств в рамках государственного оборонного заказа в пределах, выделенных на плановый период, при возникновении экономии, уменьшении либо увеличении суммы договора, продлении срока договора на выполнение государственного оборонного заказа, в случае, когда бюджетные средства в рамках государственного оборонного заказа предусмотрены в бюджете уполномоченного органа в области государственного оборонного заказа;

17) обеспечивает товарами (продукцией) военного назначения и товарами (продукцией) двойного назначения (применения) получателей государственного оборонного заказа, за исключением случаев, когда бюджетные средства в рамках государственного оборонного заказа предусмотрены в бюджете получателя государственного оборонного заказа;

18) обеспечивает соответствие товаров (продукции) военного назначения, товаров (продукции) двойного назначения (применения), работ военного назначения и услуг военного назначения, приобретаемых в рамках государственного оборонного заказа, тактико-техническому заданию (технической спецификации, тактико-технической характеристике), в случае, когда бюджетные средства в рамках государственного оборонного заказа предусмотрены в бюджете уполномоченного органа в области государственного оборонного заказа, в соответствии с правилами формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа;

19) утверждает отчеты по выполненным научным исследованиям, в случае, когда бюджетные средства в рамках государственного оборонного заказа предусмотрены в бюджете уполномоченного органа в области государственного оборонного заказа;

20) разрабатывает и утверждает правила проведения испытаний результатов опытно-конструкторских и технологических работ по согласованию с заинтересованными центральными исполнительными органами, государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту Республики Казахстан;

21) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.»;

6) в статье 7:

подпункт 9) после слов «уполномоченным органом» дополнить словами «в области государственного оборонного заказа»;

дополнить подпунктами 14-1) и 14-2) следующего содержания:

«14-1) обеспечивают соответствие товаров (продукции) военного назначения, товаров (продукции) двойного назначения (применения), работ военного назначения и услуг военного назначения, приобретаемых в рамках государственного оборонного заказа, тактико-техническому заданию (технической спецификации, тактико-технической характеристике), в случае, когда бюджетные средства в рамках государственного оборонного заказа предусмотрены в бюджете получателя государственного оборонного заказа, в соответствии с правилами формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа;

14-2) утверждают отчеты по выполненным научным исследованиям, в случае, когда бюджетные средства в рамках государственного оборонного заказа предусмотрены в бюджете получателя государственного оборонного заказа;»;

7) в части первой пункта 4 статьи 15 слова «уполномоченным органом,» исключить;

8) в статье 20:

в пункте 2:

часть третью после слов «уполномоченному органу» дополнить словами «в области государственного оборонного заказа»;

часть четвертую после слов «Уполномоченный орган» дополнить словами «в области государственного оборонного заказа»;

часть первую пункта 4 после слов «уполномоченным органом» дополнить словами «в области государственного оборонного заказа»;

9) в статье 22:

часть первую пункта 1 после слов «уполномоченным органом» дополнить словами «в области государственного оборонного заказа»;

пункт 5 после слов «Уполномоченный орган» дополнить словами «в области государственного оборонного заказа»;

пункт 9 после слов «уполномоченным органом» дополнить словами «в области государственного оборонного заказа»;

пункт 10 после слов «уполномоченный орган» дополнить словами «в области государственного оборонного заказа»;

пункт 12 после слов «уполномоченного органа» дополнить словами «в области государственного оборонного заказа»;

10) часть первую пункта 3 статьи 24 после слов «Уполномоченный орган» дополнить словами «в области государственного оборонного заказа»;

11) подпункт 7) статьи 25 дополнить словами «в области государственного оборонного заказа»;

12) в статье 26:

подпункт 1) после слов «уполномоченного органа» дополнить словами «в области государственного оборонного заказа»;

подпункты 5) и 7) после слов «уполномоченным органом» дополнить словами «в области государственного оборонного заказа»;

13) пункт 2 статьи 27 после слов «уполномоченным органом» дополнить словами «в области государственного оборонного заказа»;

14) в статье 29:

пункт 1 после слов «уполномоченный орган» дополнить словами «в области государственного оборонного заказа»;

подпункт 2) пункта 3 после слов «уполномоченного органа» дополнить словами «в области государственного оборонного заказа».

15. В Закон Республики Казахстан от 28 декабря 2022 года «О контроле специфических товаров»:

1) в части третьей пункта 3 статьи 12 слова «и государственного оборонного заказа» исключить;

2) в части второй пункта 1 статьи 16 слова «и государственного оборонного заказа» исключить.

16. В Закон Республики Казахстан от 14 марта 2023 года «Об органах военной полиции»:

пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 16-1) следующего содержания:

«16-1) осуществлять выдачу водительских удостоверений военнослужащих на право управления транспортными средствами, принадлежащими Вооруженным Силам, другим войскам и воинским формированиям, за исключением Сил особого назначения Службы государственной охраны Республики Казахстан;».

Статья 2.

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) абзацев первого – четвертого, одиннадцатого и двенадцатого подпункта 25), абзацев первого и двенадцатого подпункта 26), абзацев первого, четвертого и пятого подпункта 28) пункта 6, пунктов 7, 10, 13, 14 и 15 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;

2) абзацев восьмого и пятнадцатого подпункта 5) пункта 2, абзацев третьего и шестого подпункта 2), подпунктов 3) – 6), абзаца третьего подпункта 11) пункта 4, абзацев двенадцатого и четырнадцатого подпункта 1), абзацев пятого, шестого, тринадцатого – семнадцатого подпункта 5), подпунктов 7) и 8), абзацев восьмого и девятого подпункта 25), абзаца девятого подпункта 26) и подпункта 37) пункта 6 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2026 года.

2. Приостановить до 1 сентября 2026 года действие абзаца одиннадцатого подпункта 1) пункта 6 статьи 1 настоящего Закона, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

«26) начальная военная и технологическая подготовка – обязательный предмет обучения (учебная дисциплина) по основам военного дела, робототехнике и IT-технологиям в организациях среднего, технического и профессионального образования, определяемых уполномоченным органом в области образования;».

3. Установить, что действие абзацев третьего и четвертого подпункта 6) пункта 6 статьи 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие после введения в действие настоящего Закона.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 16 июля 2025 года

№ 211-VІIІ ЗРК