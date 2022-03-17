О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о порядке защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение при осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции от 12 ноября 2014 года

Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Соглашение о порядке защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение при осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции от 12 ноября 2014 года, совершенный в Москве 17 февраля 2021 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Нур-Султан, Акорда, 16 марта 2022 года

№ 110-VІI ЗРК