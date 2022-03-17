Законы Закон Республики Казахстан 17 марта 2022 г. 13:52 О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о порядке защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение при осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции от 12 ноября 2014 года Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Соглашение о порядке защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение при осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции от 12 ноября 2014 года, совершенный в Москве 17 февраля 2021 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Нур-Султан, Акорда, 16 марта 2022 года № 110-VІI ЗРК