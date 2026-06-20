Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года:

часть первую пункта 2 статьи 193-1 после слова «связи;» дополнить словами «центры обработки данных;».

2. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года:

1) часть десятую пункта 8 статьи 44-1 дополнить словами

«, за исключением случаев предоставления земельных участков для нужд связи в целях строительства сооружений связи высотой до тридцати метров (антенно-мачтовых сооружений, опор для оборудования сотовой или спутниковой связи и опор совместного использования)»;

2) часть вторую пункта 3 статьи 44-2 дополнить словами

«, за исключением случаев предоставления земельных участков для нужд связи в целях строительства сооружений связи высотой до тридцати метров (антенно-мачтовых сооружений, опор для оборудования сотовой или спутниковой связи и опор совместного использования)»;

3) пункт 7 статьи 52 изложить в следующей редакции:

«7. Положения пункта 1 настоящей статьи не распространяются на здания (строения, сооружения) комплекса «Байконур», закрепленные за государственными землепользователями, на право собственности на линейные части магистральных трубопроводов, на право собственности на производственные здания (строения, сооружения), построенные за счет инвесторов, на антенно-мачтовые сооружения и (или) опоры для оборудования сотовой или спутниковой связи на земельных участках, принадлежащих на праве собственности другому лицу, с согласия собственника земельного участка в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.»;

4) части вторую, третью и четвертую пункта 3 статьи 122 после слова «электропередачи» дополнить словами «, сетей связи».

3. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

часть первую пункта 2 статьи 282-1 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) взаимодействия уполномоченного органа по инвестициям с Национальной палатой в рамках организации сопровождения инвестиционных проектов.».

4. В Закон Республики Казахстан от 10 июня 1996 года «Об авторском праве и смежных правах»:

в части второй пункта 3 статьи 43:

в подпункте 1) слова «, а также доведения до всеобщего сведения» исключить;

в подпункте 2) слова «, а также доведение до всеобщего сведения такого аудиовизуального произведения» исключить;

в подпункте 5) слова «, а также доведение до всеобщего сведения» исключить.

5. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1) подпункт 7-3) пункта 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:

«7-3) предоставляет места с подведенным электроснабжением для строительства операторами связи антенно-мачтовых сооружений и (или) опор для оборудования сотовой или спутниковой связи, сетей связи по их заявлению;»;

2) подпункт 7-1) пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:

«7-1) предоставляет места с подведенным электроснабжением для строительства операторами связи антенно-мачтовых сооружений и (или) опор для оборудования сотовой или спутниковой связи, сетей связи по их заявлению;».

6. В Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года «О регулировании торговой деятельности»:

1) статью 29-1 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. При реализации абонентского устройства сотовой связи продавец обязан указывать в документах, подтверждающих факт приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги), идентификационные коды реализуемого абонентского устройства сотовой связи.

Продавец обязан до реализации абонентского устройства сотовой связи осуществить проверку соответствующих идентификационных кодов реализуемого абонентского устройства сотовой связи на предмет наличия ограничений либо блокировки посредством базы данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи.

Владельцы электронных торговых площадок включают в договоры, заключаемые между продавцом и электронной торговой площадкой, обязанность продавцов перед продажей абонентского устройства сотовой связи проверять абонентское устройство сотовой связи на предмет наличия ограничений либо блокировки в базе данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи.»;

2) пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) представлять покупателю идентификационный код абонентского устройства сотовой связи для проверки статуса верификации данного абонентского устройства сотовой связи;»;

3) пункт 3 статьи 32 дополнить подпунктом 4-5) следующего содержания:

«4-5) абонентского устройства сотовой связи, не прошедшего верификацию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;».

7. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года «О связи»:

1) в статье 2:

подпункты 4-1), 4-2), 4-3) и 4-4) изложить в следующей редакции:

«4-1) пульт управления абонентскими устройствами – аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий взаимодействие оператора связи с абонентскими устройствами, функционирующими на территории Республики Казахстан, для их идентификации, активации, ограничения или прекращения работы;

4-2) перенос абонентского номера – услуга по сохранению и использованию абонентского номера в сетях сотовой связи, предоставляемая абоненту при заключении им нового договора об оказании услуг сотовой связи с другим оператором сотовой связи;

4-3) централизованная база данных абонентских номеров – аппаратно-программный комплекс управления базой данных, содержащей информацию об абонентских номерах сотовой связи, включая сведения, определяемые правилами переноса абонентского номера в сетях сотовой связи;

4-4) оператор централизованной базы данных абонентских номеров – организация, которая обеспечивает формирование, функционирование, сопровождение и развитие централизованной базы данных абонентских номеров и предоставляет доступ к ее ресурсам;»;

дополнить подпунктом 4-5) следующего содержания:

«4-5) удостоверяющий центр кибербезопасности – юридическое лицо, определяемое Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан, выпускающее сертификаты безопасности в электронной форме;»;

подпункты 6) и 7) изложить в следующей редакции:

«6) специальные отправления – регистрируемые пакеты, посылки, метизы с вложением государственных секретов либо сведений государственных органов, содержащих служебную информацию ограниченного распространения, и их носителей, а также изделий, их компонентов (веществ) и грузов оборонной промышленности;

7) каналы службы специальной почтовой связи – совокупность почтовых сетей, подразделений службы специальной почтовой связи, используемых для пересылки специальных отправлений;»;

подпункт 9) исключить;

дополнить подпунктом 20-1) следующего содержания:

«20-1) универсальные услуги связи – минимальный перечень услуг связи, который закреплен в секторе телекоммуникаций и почтовой связи, разрабатываемый и утверждаемый уполномоченным органом, оказание которых любому пользователю услуг связи в любом населенном пункте в заданный срок с установленным качеством и уровнем цен, обеспечивающих доступность этих услуг, является обязательным для операторов универсального обслуживания;»;

подпункт 22-2) изложить в следующей редакции:

«22-2) генерированные автоматические вызовы – автоматизированная деятельность по установлению более десяти соединений в минуту;»;

дополнить подпунктом 22-3) следующего содержания:

«22-3) агрегирование данных – процесс обработки и предоставления информации в обобщенном виде, при котором происходит ее обезличивание. Агрегированные данные используются оператором связи для формирования отчетности, осуществления анализа и исследований;»;

подпункты 23), 24), 30-2) и 30-3) изложить в следующей редакции:

«23) соединительная линия – комплекс технических средств, включающий в себя линию связи и части станционного оборудования, обеспечивающий взаимодействие между присоединяющей и присоединяемой сетями телекоммуникаций;

24) точка присоединения (подключения) – совокупность аппаратно-программных комплексов, предназначенных для соединения и взаимодействия спутниковых сетей связи, обеспечивающих обмен трафиком;»;

«30-2) передвижная базовая станция – базовая станция, установленная на транспортном средстве, предназначенная для оперативной организации или обеспечения сотовой связью;

30-3) сети интернета вещей – совокупность сетей передачи данных между физическими устройствами, имеющими доступ к сети Интернет и оснащенными встроенными средствами и технологиями для взаимодействия друг с другом или внешней средой посредством сетей телекоммуникаций;»;

дополнить подпунктами 30-4) и 30-5) следующего содержания:

«30-4) интернет-трафик – объем информации, передаваемой и принимаемой через соединение с Интернетом за определенный период времени;

30-5) точка обмена интернет-трафиком – аппаратно-программный комплекс по пропуску (обмену) интернет-трафика операторов связи на территории Республики Казахстан;»;

подпункт 40-4) исключить;

подпункт 44) изложить в следующей редакции:

«44) почтовые отправления – письменная корреспонденция, посылки, принятые к пересылке оператором почты;»;

дополнить подпунктами 46-1), 51-2), 51-3) и 64-2) следующего содержания:

«46-1) радиопомеха – электромагнитное воздействие, ухудшающее прием или передачу радиосигналов радиоэлектронными средствами и вызывающее ошибки или потерю информации;»;

«51-2) спутниковая сеть связи – сеть телекоммуникаций, включающая космический и наземный сегменты, создаваемая с использованием спутниковых систем связи и предназначенная для приема, передачи и маршрутизации сигналов связи между абонентами и (или) пользователями и сетями связи;

51-3) наземная станция спутниковой связи – аппаратно-программный комплекс, расположенный на территории Республики Казахстан, обеспечивающий передачу, прием и обработку сигналов через спутники связи и взаимодействие между космическим и наземным сегментами спутниковой сети связи;»;

«64-2) фиксированный беспроводной доступ – вид связи с использованием фиксированной связи и подвижной сети связи;»;

подпункты 67-3), 67-4), 67-5) и 67-6) изложить в следующей редакции:

«67-3) абонентское устройство сотовой связи – техническое средство, подключаемое к сети оператора сотовой связи, формирующее сигналы электрической связи для передачи или приема заданной абонентом информации, имеющее идентификационный код абонентского устройства сотовой связи;

67-4) верификация абонентского устройства сотовой связи – проверка сведений об абонентском устройстве сотовой связи в целях подтверждения правомерности его использования в сетях сотовой связи Республики Казахстан;

67-5) идентификационный код абонентского устройства сотовой связи – код, присваиваемый заводом-изготовителем абонентскому устройству сотовой связи, который передается в сеть оператора сотовой связи при подключении к ней этого устройства;

67-6) виртуальный оператор сотовой связи – оператор связи, использующий инфраструктуру одного либо нескольких операторов сотовой связи для предоставления услуг сотовой связи;»;

дополнить подпунктами 67-7) и 73-3) следующего содержания:

«67-7) опоры для оборудования сотовой или спутниковой связи – сооружения связи, не имеющие прочной связи с землей в виде заглубленного фундамента, для размещения на них оборудования сотовой или спутниковой связи;»;

«73-3) вызов – действие абонента по установлению голосового соединения с абонентским устройством другого абонента;»;

2) в пункте 1 статьи 8:

дополнить подпунктом 1-3) следующего содержания:

«1-3) участие в реализации проектов в области связи, направленных на стимулирование развития новых технологий и инфраструктуры в области связи;»;

подпункт 8-8) изложить в следующей редакции:

«8-8) утверждение правил верификации, регистрации и перерегистрации абонентских устройств сотовой связи;»;

подпункт 19-4) исключить;

3) пункт 1 статьи 9-1 дополнить подпунктами 2-1) и 5-1) следующего содержания:

«2-1) техническое обеспечение реестра распределенных и резервных ресурсов нумерации;»;

«5-1) осуществление верификации абонентских устройств сотовой связи;»;

4) в пункте 1 статьи 10:

подпункт 3) исключить;

подпункт 3-1) изложить в следующей редакции:

«3-1) по заявлению оператора связи по согласованию

с уполномоченным органом предоставляет места с подведенным электроснабжением для строительства операторами связи антенно-мачтовых сооружений и (или) опор для оборудования сотовой или спутниковой связи, сетей связи;»;

5) статью 11 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Абонентские устройства негеостационарных спутников операторов связи не проходят электромагнитную совместимость. При создании абонентским устройством негеостационарного спутникового оператора связи радиопомех другим техническим средствам на других частотах согласно методике измерения технических параметров качества услуг связи владелец абонентского устройства негеостационарного спутника должен отключить либо перенести такое устройство по требованию уполномоченного органа.»;

6) в статье 12:

в пункте 5-1:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) совместного использования радиочастот, выделенных для оказания услуг сотовой связи и широкополосного доступа к услугам связи, в том числе для деятельности виртуального оператора сотовой связи. Совместное использование радиочастот и сетей связи оформляется договором.»;

дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«Оператор сотовой связи предоставляет виртуальному оператору сотовой связи, указанному в подпункте 2) части первой настоящего пункта, возможность использования инфраструктуры его сети связи при наличии технической возможности и отсутствии загруженности сети связи.

При заключении договора, указанного в подпункте 2) части первой настоящего пункта, оператор сотовой связи указывает вид технологии,

в котором виртуальный оператор может предоставлять услуги сотовой связи.»;

в пункте 6:

часть третью изложить в следующей редакции:

«Срок действия разрешения на использование радиочастотного спектра должен соответствовать периоду действующего плана перспективного использования радиочастотного спектра, кроме разрешений на использование радиочастотного спектра, выдаваемых по итогам конкурса.»;

часть четвертую исключить;

пункт 7 дополнить подпунктами 8) и 9) следующего содержания:

«8) несоответствие заявленной полосы частот, радиочастоты (радиочастотного канала) плану перспективного использования радиочастотного спектра;

9) решение уполномоченного органа о проведении перераспределения радиочастотного спектра в целях:

реализации перспективных технологий в области связи, в том числе в случае перехода полос частот на перспективные технологии согласно плану перспективного использования радиочастотного спектра;

эффективного использования радиочастотного спектра, полос частот в соответствии с планами перспективного использования радиочастотного спектра.»;

7) в статье 14:

пункт 4 после слова «положения,» дополнить словами «а также профилактике террористических и экстремистских преступлений,»;

в пункте 5 слова «мобильные станции связи» заменить словами «передвижные базовые станции»;

8) в статье 15:

пункт 3 после слов «и идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи,» дополнить словами «единой дежурно-диспетчерской службе «112»,»;

в пункте 6 слово «регистрации» заменить словами «верификации, регистрации и перерегистрации»;

9) в подпункте 2) пункта 1 статьи 15-1 слово «регистрации» заменить словами «верификации, регистрации и перерегистрации»;

10) в статье 15-3:

заголовок дополнить словами «и государственной радиочастотной службой»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Операторы связи и (или) владельцы сетей связи, осуществляющие деятельность на территории Республики Казахстан, представляют государственной радиочастотной службе сведения об абонентских устройствах сотовой связи, используемых в сетях связи, в порядке, определяемом уполномоченным органом, в целях выявления абонентских устройств сотовой связи с одинаковыми идентификационными кодами и предотвращения их одновременной работы в сетях связи.»;

11) статью 16-2 дополнить частью второй следующего содержания:

«При совместной эксплуатации одного и того же радиоэлектронного средства и (или) высокочастотного устройства двумя и более операторами связи в одном и том же диапазоне частот в порядке, предусмотренном подпунктом 2) пункта 5-1 статьи 12 настоящего Закона, а также при совместном использовании в порядке, предусмотренном пунктом 4-3 статьи 29 настоящего Закона, уведомление о начале или прекращении эксплуатации радиоэлектронного средства и (или) высокочастотного устройства подается только одним из операторов связи, являющимся собственником такого устройства (таких устройств), от имени всех операторов связи, участвующих в их совместном использовании.»;

12) статью 17-1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Ввоз усилителей сигнала сотовой связи осуществляется только операторами связи, имеющими лицензию на предоставление услуг в области связи.»;

13) пункт 1 статьи 18 дополнить частью второй следующего содержания:

«Разрешение на использование радиочастотного спектра выдается на срок, указанный в конкурсной документации. В случае отсутствия срока в конкурсной документации срок устанавливается согласно периоду действующего плана перспективного использования радиочастотного спектра.»;

14) статью 20 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Операторы сотовой связи обеспечивают круглосуточное и нетарифицируемое соединение каждому пользователю к мобильным приложениям, имеющим социальное и государственное значение, перечень которых определяется уполномоченным органом.»;

15) в статье 21:

в пункте 3:

дополнить частью второй следующего содержания:

«Операторы спутниковой связи обязаны иметь пульт управления абонентскими устройствами и создать точку присоединения (подключения) к сетям телекоммуникаций Республики Казахстан в порядке, определяемом уполномоченным органом по согласованию с Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан.»;

часть четвертую исключить;

дополнить пунктами 3-1 и 4-1 следующего содержания:

«3-1. Операторам связи, владельцам сетей телекоммуникаций запрещаются пропуск несанкционированного трафика (фрода) и (или) незаконное использование сетей связи в местной сети телекоммуникаций, междугородной, международной и сотовой связи.

Операторам связи запрещается пропуск генерированных автоматических вызовов, совершаемых для передачи:

кодов идентификации и (или) аутентификации абонента, в том числе вызовов, прерывающихся до или после первого гудка;

предварительно записанных голосовых сообщений, за исключением случаев, когда условия взаимодействия с операторами связи по пропуску данных сообщений предусмотрены договором.

Операторы связи обязаны обмениваться между собой информацией о номерах и признаках трафика, используемых для мошеннических действий в сетях связи, в целях предотвращения противоправных действий.»;

«4-1. Сети интернета вещей являются составной частью единой сети телекоммуникаций Республики Казахстан. Сети интернета вещей способствуют интеграции технологий дистанционного сбора и передачи данных с существующими сетями связи, сетями Интернет, сотовыми, спутниковыми и другими сетями связи.»;

16) в статье 25:

пункт 3 дополнить частью второй следующего содержания:

«Пропуск голосового междугороднего и международного трафика должен осуществляться между абонентами взаимодействующих сетей.»;

дополнить пунктами 4-2 и 6 следующего содержания:

«4-2. Организация спутниковой связи осуществляется через наземную станцию спутниковой связи, расположенную на территории Республики Казахстан. Данное требование не распространяется на лиц, имеющих подвид деятельности по услугам спутниковой телефонной связи в рамках лицензии на предоставление услуг в области связи, предусмотренной Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».»;

«6. Транзит международного трафика осуществляется через международную линию связи с представлением государственной технической службе сведений о международных точках стыка, через которые осуществляется транзит международного трафика, без учета соблюдения порядка функционирования системы централизованного управления сетями телекоммуникаций Республики Казахстан.»;

17) подпункт 1) пункта 3-1 статьи 26 изложить в следующей редакции:

«1) публиковать перечень узлов связи, типовой договор с указанием условий подключения, тарифов на доступ к инфраструктуре на собственных интернет-ресурсах;»;

18) статью 29 дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания:

«8. Для организации фиксированного беспроводного доступа оператор связи использует радиочастоты согласно разрешительному документу, выданному уполномоченным органом.

9. Оператор связи предоставляет информацию о наличии сооружений и сетей связи в населенных пунктах Республики Казахстан государственной радиочастотной службе для отображения на цифровой карте телекоммуникаций в порядке, определяемом уполномоченным органом.»;

19) дополнить статьей 29-3 следующего содержания:

«Статья 29-3. Телекоммуникационная инфраструктура центров обработки данных

Физические или юридические лица уведомляют уполномоченный орган о вводе в эксплуатацию центров обработки данных в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.

Операторы связи обязаны оказывать услуги присоединения и пропуска трафика для центров обработки данных в соответствии с правилами присоединения и взаимодействия сетей телекоммуникаций, включая пропуск трафика и порядок взаиморасчетов.»;

20) пункт 2 статьи 34 изложить в следующей редакции:

«2. Размер субсидий определяется по условиям конкурса или условиям возложения обязательств по предоставлению универсальных услуг связи на оператора связи и не может превышать размер субсидий, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.»;

21) в пункте 2 статьи 35:

часть четвертую изложить в следующей редакции:

«Запрещается заключать договор об оказании услуг сотовой связи с абонентом сотовой связи без проведения его биометрической аутентификации.»;

в части пятой слово «идентификации» заменить словом «аутентификации»;

22) статью 36 дополнить пунктами 1-4 и 1-5 следующего содержания:

«1-4. Оператор связи обязан информировать абонента о приостановлении работы сети, связанной с плановыми работами и (или) авариями на сети оператора связи, доступным способом согласно правилам оказания услуг связи.

1-5. Оператор связи обязан уведомить абонента о планируемом повышении тарифа не менее чем за шестьдесят календарных дней до предполагаемой даты такого повышения посредством короткого текстового сообщения на абонентский номер и на своем интернет-ресурсе.»;

23) в статье 36-2:

заголовок и пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 36-2. Верификация, регистрация и перерегистрация абонентских устройств сотовой связи

1. Верификация, регистрация и перерегистрация абонентского устройства сотовой связи осуществляются в соответствии с правилами верификации, регистрации и перерегистрации абонентских устройств сотовой связи.

Регистрация абонентского устройства сотовой связи для абонента осуществляется на безвозмездной основе.»;

пункт 2 исключить;

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Физическому лицу допускается в течение календарного года верификация не более двух абонентских устройств сотовой связи, ввезенных на территорию Республики Казахстан для личного пользования, в соответствии с правилами верификации, регистрации и перерегистрации абонентских устройств сотовой связи.»;

пункт 5 дополнить словами «, и (или) использование которого не допускается в соответствии с правилами верификации, регистрации и перерегистрации абонентских устройств сотовой связи»;

дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. В случае передачи абонентского номера и (или) абонентского устройства сотовой связи третьему лицу для постоянного использования абонент обязан обеспечить переоформление абонентского номера и (или) абонентского устройства сотовой связи на передаваемое лицо в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.»;

в пункте 6 слова «абонентских устройств сотовой связи, зарегистрированных в базе данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи» заменить словами «зарегистрированных абонентских устройств сотовой связи, а также об идентификационных кодах абонентских устройств сотовой связи, прошедших верификацию»;

в пункте 7 слово «регистрации» заменить словами «верификации, регистрации и перерегистрации»;

24) статью 40 дополнить пунктами 1-6 и 4 следующего содержания:

«1-6. Оператор связи обязан передавать на абонентское устройство сотовой связи информацию об абоненте, инициировавшем вызов, в порядке, определенном уполномоченным органом.»;

«4. Операторы связи обязаны ежегодно обеспечивать публикацию на своем интернет-ресурсе годовой финансовой отчетности в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан.»;

25) в пункте 1-6 статьи 41-1 слово «регистрации» заменить словами «верификации, регистрации и перерегистрации».

8. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике»:

1) пункт 1 статьи 9-4 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) у энергопроизводящих организаций, генерирующие установки которых подключены к единой электроэнергетической системе Республики Казахстан, в объемах, определенных статьей 19-2 настоящего Закона.»;

2) подпункт 1) пункта 3 статьи 12 дополнить словами

«, за исключением случаев, указанных в статье 19-2 настоящего Закона»;

3) в пункте 2 статьи 12-1:

дополнить частью второй следующего содержания:

«Реализация электрической энергии по цене, превышающей предельный тариф на электрическую энергию, осуществляется энергопроизводящими организациями в случаях, указанных в статье 19-2 настоящего Закона.»;

часть шестую дополнить предложением вторым следующего содержания:

«При этом уполномоченный орган не берет в учет доходы энергопроизводящих организаций, получаемые от превышения цены продажи электрической энергии над ее предельным тарифом на электрическую энергию, в случаях, предусмотренных статьей 19-2 настоящего Закона.»;

4) в статье 13:

часть первую пункта 3-1 дополнить словами «и (или) субъектам оптового рынка электрической энергии в случаях, указанных в статье 19-2 настоящего Закона»;

в пункте 3-2:

подпункт 1) дополнить словами «, а также за исключением случаев, указанных в статье 19-2 настоящего Закона»;

в подпункте 1-2) слова «подпунктах 2) и 4) статьи 9-4» заменить словами «статьях 9-4 и 19-2»;

подпункт 2) части второй пункта 14 дополнить предложением следующего содержания:

«При этом цифровые майнеры вправе обратиться для получения новых технических условий при увеличении потребляемой электрической мощности от точки подключения, в которой было осуществлено присоединение до 1 апреля 2023 года, при условии отсутствия необходимости проведения мероприятий по расширению и (или) модернизации действующей инфраструктуры энергопередающей организации.»;

5) в пункте 5 статьи 19-1:

часть первую подпункта 1) после слов «гибридную группу,» дополнить словами «и (или) субъектам оптового рынка электрической энергии в случаях, указанных в статье 19-2 настоящего Закона»;

абзац первый подпункта 3) после слов «возобновляемых источников» дополнить словами «, и (или) у других энергопроизводящих организаций в случаях, указанных в статье 19-2 настоящего Закона»;

подпункт 4) дополнить словами «, либо у энергопроизводящих организаций в случаях, указанных в статье 19-2 настоящего Закона»;

6) главу 4 дополнить статьей 19-2 следующего содержания:

«Статья 19-2. Особенности участия субъектов оптового рынка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии

1. Действующие энергопроизводящие организации на твердом топливе при увеличении установленной электрической мощности в рамках расширения, реконструкции, модернизации и (или) обновления основного генерирующего и вспомогательного оборудования своих электрических станций вправе:

1) продавать электрическую энергию напрямую субъектам оптового рынка электрической энергии, соответствующим в совокупности следующим критериям:

владение на праве собственности центрами обработки данных;

оказание услуг по размещению и обработке данных в качестве основной деятельности и (или) осуществление цифрового майнинга;

наличие автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии, специальной автоматики отключения нагрузки, системы телекоммуникаций, обеспечивающих их унификацию с системами, установленными у системного оператора и энергопередающей организации при подключении к их сетям;

потребление электрической энергии в объеме не менее 1 мегаватта среднесуточной (базовой) мощности;

2) заключать с субъектами оптового рынка электрической энергии договоры купли-продажи электрической энергии на объем прироста располагаемой электрической мощности.

При этом объем продажи электрической энергии субъектам оптового рынка электрической энергии не должен превышать семьдесят процентов от прироста располагаемой электрической мощности. Плановый объем выработки электрической энергии от объема прироста располагаемой электрической мощности за вычетом объемов электрической мощности в рамках прямых договоров подлежит продаже единому закупщику электрической энергии не выше утвержденного предельного тарифа.

В случае, если по итогам централизованных торгов образуется невостребованный объем электрической энергии, допускается продажа электрической энергии в объеме более семидесяти процентов от прироста располагаемой электрической мощности лицам, указанным в подпункте 1) части первой настоящего пункта.

2. Продажа электрической энергии лицам, указанным в подпункте 1) части первой пункта 1 настоящей статьи, осуществляется энергопроизводящими организациями по ценам не ниже себестоимости производства.

3. В случае если генерирующие установки, основное генерирующее оборудование и (или) вспомогательное оборудование, которые прошли расширение, реконструкцию, модернизацию и (или) обновление в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, находятся в аварийном или внеплановом ремонте, резерве, то в течение длительности данного ремонта, нахождения в резерве объемы купли-продажи электрической энергии соответствующего договора купли-продажи электрической энергии не включаются в суточный график производства-потребления электрической энергии, утвержденный системным оператором.

4. Энергопроизводящие организации, указанные в части первой пункта 1 настоящей статьи, до начала мероприятий по расширению, реконструкции, модернизации и (или) обновлению основного генерирующего и вспомогательного оборудования, а также реализации проекта (проектов) строительства соответствующих вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок обязаны уведомить об этом уполномоченный орган с предоставлением информации о планируемой установленной мощности и типе вводимых установок, месте расположения электростанций и сроке их ввода, типе используемого топлива и годовом объеме потребления топлива.

5. Уполномоченный орган при корректировке предельного тарифа на электрическую энергию энергопроизводящей организации, указанной в части первой пункта 1 настоящей статьи, производимой на основании обращения в уполномоченный орган, согласно пункту 2 статьи 12-1 настоящего Закона не берет в учет доходы данной энергопроизводящей организации, получаемые от превышения цены продажи электрической энергии, указанной в договоре купли-продажи электрической энергии, над ее предельным тарифом на электрическую энергию.

6. Условия настоящей статьи распространяются на случаи строительства и введения в эксплуатацию вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок без применения положений подпункта 1-2) пункта 3-1 статьи 15-3, статей 15-4, 15-5, 15-6, 15-8 и 15-9 настоящего Закона.

7. В случае строительства вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок новой энергопроизводящей организацией вне площадки действующей энергопроизводящей организации заключение договоров купли-продажи электрической энергии возможно исключительно субъектами оптового рынка электрической энергии, соответствующими требованиям подпункта 1) части первой пункта 1 настоящей статьи и подключенными к генерирующим установкам напрямую без использования электрических сетей энергопередающих организаций.».

9. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об особо охраняемых природных территориях»:

части первую, вторую и третью пункта 2-3 статьи 23 после слова «электропередачи» дополнить словами «, сетей связи».

10. В Закон Республики Казахстан от 4 мая 2010 года «О защите прав потребителей»:

1) в подпункте 2) пункта 1 статьи 15:

часть вторую дополнить словами «, если иное не предусмотрено частью третьей настоящего подпункта»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Потребитель, которому продано не прошедшее верификацию абонентское устройство сотовой связи, предъявляет требования, установленные подпунктами 1) – 6) части первой настоящего пункта, исключительно к продавцу;»;

2) пункт 2 статьи 29 дополнить частью второй следующего содержания:

«Продавец также обязан представить потребителю идентификационный код абонентского устройства сотовой связи для проверки статуса верификации этого абонентского устройства сотовой связи.»;

3) подпункт 6) части первой пункта 1 статьи 30 дополнить словами «, прошедшего верификацию»;

4) часть вторую пункта 3 статьи 31 дополнить словами «, если иное не установлено настоящим Законом».

11. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан»:

в подпункте 5) пункта 6 статьи 23:

части вторую и третью изложить в следующей редакции:

«Требования настоящего подпункта не распространяются на эксплуатацию спутниковых сетей связи при соблюдении требований, указанных в пункте 3 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О связи», а также эксплуатацию сетей связи гражданской авиацией и судоходством.

Проведение пилотного проекта по использованию спутниковых сетей связи допускается без соблюдения требований, указанных в части первой настоящего подпункта, сроком до одного года.»;

в части четвертой слова «сетей связи с применением негеостационарных спутников» заменить словами «спутниковых сетей связи, в том числе в рамках пилотного проекта,».

12. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2013 года «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан»:

главу 3 дополнить статьей 14-2 следующего содержания:

«Статья 14-2. Функции Национальной палаты в сфере инвестиций Национальная палата:

1) принимает участие в проведении аналитических исследований по улучшению инвестиционной привлекательности Республики Казахстан;

2) принимает участие во взаимодействии при сопровождении инвестиционных проектов;

3) формирует пул отечественных инвесторов для продвижения и укрепления внешнеэкономических связей;

4) принимает участие в формировании общенационального пула инвестиционных проектов;

5) принимает участие в продвижении благоприятного инвестиционного имиджа Республики Казахстан;

6) осуществляет иные функции в сфере инвестиции, предусмотренные настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.».

13. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:

1) строку 12 приложения 1 изложить в следующей редакции:

«

12. Лицензия на предоставление услуг в области связи 1. Услуги телефонной связи:

1) междугородная телефонная связь;

2) международная телефонная связь;

3) спутниковая телефонная связь.

2. Услуги передачи данных:

1) доступ к сети Интернет;

2) доступ к сети Интернет с применением спутниковой сети связи.

3. Сотовая связь.

4. Транкинговая радиосвязь.

5. Международная IP-телефония.

6. Спутниковая связь. Неотчуждаемая;

класс 1»;

2) приложение 3 дополнить пунктом 66 следующего содержания:

«66. Уведомление о вводе в эксплуатацию центров обработки данных».

14. В Закон Республики Казахстан от 9 апреля 2016 года «О почте»:

пункт 2 статьи 5 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) выделяют нежилые помещения для производственных объектов операторов почты в соответствии с законодательством Республики Казахстан;».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзаца третьего подпункта 3) пункта 7 статьи 1, который вводится в действие с 1 июля 2027 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 19 июня 2026 года

№ 320-VІIІ ЗРК