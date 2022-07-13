Законы Закон Республики Казахстан 13 июля 2022 г. 2:32 О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан: 1. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года: 1) пункт 2) статьи 3 после слов «214 – количество товаров, стоимость которых превышает две тысячи месячных расчетных показателей;» дополнить словами «217-1 – ущерб на сумму, в двести раз превышающую месячный расчетный показатель;»; 2) в статье 217: абзац второй части первой изложить в следующей редакции: «наказываются штрафом в размере от одной тысячи до трех тысяч месячных расчетных показателей либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.»; пункт 4) абзаца первого части второй после слова «имущества» дополнить словами «либо права на него»; в части третьей: пункт 2) абзаца первого изложить в следующей редакции: «2) с привлечением денег, иного имущества либо права на него в особо крупном размере;»; в абзаце втором слово «десяти» заменить словом «двенадцати»; 1) дополнить статьей 217-1 следующего содержания: «Статья 217-1. Реклама финансовой (инвестиционной) пирамиды 1. Реклама финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть личное и непосредственное распространение информации публично или с использованием средств массовой информации или электронных информационных ресурсов, повлекшее вовлечение в нее лиц с причинением значительного ущерба, – наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное: 1) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; 2) неоднократно; 3) лицом с использованием своего служебного положения, – наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.». 2. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года: 1) абзац первый части 4-1 статьи 187 после слов «217 (частью второй, пунктами 1) и 2) части третьей),» дополнить словами «217-1 (частью второй),»; 2) часть восьмую статьи 191 после слов «217 (частью первой),» дополнить словами «217-1 (частью первой),». Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Нур-Султан, Акорда, 12 июля 2022 года № 139-VІI ЗРК