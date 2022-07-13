Закон Республики Казахстан

«наказываются штрафом в размере от одной тысячи до трех тысяч месячных расчетных показателей либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.»;

1) пункт 2) статьи 3 после слов «214 – количество товаров, стоимость которых превышает две тысячи месячных расчетных показателей;» дополнить словами «217-1 – ущерб на сумму, в двести раз превышающую месячный расчетный показатель;»;

1. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года:

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид

пункт 4) абзаца первого части второй после слова «имущества» дополнить словами «либо права на него»;

в части третьей:

пункт 2) абзаца первого изложить в следующей редакции:

«2) с привлечением денег, иного имущества либо права на него в особо крупном размере;»;

в абзаце втором слово «десяти» заменить словом «двенадцати»;

1) дополнить статьей 217-1 следующего содержания:

«Статья 217-1. Реклама финансовой (инвестиционной) пирамиды

1. Реклама финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть личное и непосредственное распространение информации публично или с использованием средств массовой информации или электронных информационных ресурсов, повлекшее вовлечение в нее лиц с причинением значительного ущерба, –

наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:

1) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) лицом с использованием своего служебного положения, –

наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.».

2. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года:

1) абзац первый части 4-1 статьи 187 после слов «217 (частью второй, пунктами 1) и 2) части третьей),» дополнить словами «217-1 (частью второй),»;

2) часть восьмую статьи 191 после слов «217 (частью первой),» дополнить словами «217-1 (частью первой),».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ

Нур-Султан, Акорда, 12 июля 2022 года

№ 139-VІI ЗРК