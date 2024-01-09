Закон Республики Казахстан

О ратификации Четвертого протокола о внесении изменений в Устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года

Ратифицировать Четвертый протокол о внесении изменений в Устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года, совершенный 26 августа 2022 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 5 января 2024 года

№ 53-VІIІ ЗРК