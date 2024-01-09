Закон Республики Казахстан Законы 9 января 2024 г. 10:00 0 О ратификации Четвертого протокола о внесении изменений в Устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года Закон Республики Казахстан О ратификации Четвертого протокола о внесении изменений в Устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года Ратифицировать Четвертый протокол о внесении изменений в Устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года, совершенный 26 августа 2022 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 5 января 2024 года № 53-VІIІ ЗРК