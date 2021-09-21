Законность временной регистрации вакцин в Казахстане разъяснил Минздрав
Пользователи Казнета сообщают о том, что в нашей стране нет ни одной зарегистрированной вакцины против COVID-19. По их мнению, временная регистрация препаратов незаконна, так как она разрешается лишь утратившим силу Постановлением Правительства от 15 декабря 2020 года №850 и пунктом 1 Указа Президента РК от 16 марта 2020 года, который действовал лишь в режиме ЧП. Ситуацию пояснили в Министерстве здравоохранения РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.
Из ответа ведомства следует, что все используемые в Казахстане вакцины против COVID-19 зарегистрированы. Временная регистрация этих препаратов совершенно законна и основана на совершенно другом указе Главы государства.
«Временное государственное удостоверение вакцинам против COVID-19 выдается Комитетом медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК на основании Постановления Правительства РК от 15 декабря 2020 года №850 в соответствии с Правилами временной государственной регистрации вакцин против коронавируса СOVID-19, произведенных в Республике Казахстан», — сообщили в министерстве.
Специалисты пояснили, что временная регистрация препаратов для иммунизации против КВИ предусмотрена также и Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года. Соответствующие нормы изложены в подпункте 9 статьи 6.
«Постановление Правительства РК от 15 декабря 2020 года №850 не утратило своей силы, последнее изменение в Постановление было внесено 15 апреля 2021 года №244. Необходимо отметить, что вакцины, в том числе каждая серия ввозимой в Казахстан вакцины, проходят оценку качества, по результатам которой выдается сертификат соответствия продукции. При проведении оценки качества тщательно изучаются документы, подтверждающие качество вакцины от производителя, сертификат качества серии, выданный лабораторией, уполномоченной регуляторными органами проводить контроль качества с целью выпуска серии на рынок», — сказано в ответе Минздрава РК.
Таким образом, сообщения об отсутствии регистрации вакцин против КВИ в Казахстане – ложь. Временная регистрация препаратов для иммунизации против COVID-19 в нашей стране полностью законна.