Законодательство в сфере интеллектуальной собственности совершенствуется в РК

Закон и Порядок
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Поправки вносятся в четыре кодекса и пять отраслевых законов, передает Kazpravda.kz

Фото: Минюст РК

Министерством юстиции РК разработан проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам прав интеллектуальной собственности», который направлен на совершенствование законодательства в сфере интеллектуальной собственности путем введения дополнительных правовых инструментов по защите интеллектуальной собственности.

Указанный законопроект 23 апреля т.г. одобрен в 1-ом чтении Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Поправки вносятся в четыре кодекса и пять отраслевых законов (Гражданский, Уголовный, Предпринимательский и кодекс о таможенном деле, Об авторском праве и смежных правах, Об охране селекционных достижений, Патентный закон, О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров, О правовой охране топологий интегральных микросхем).

Основными направлениями вносимых поправок являются:

Защита прав вещательных организаций.

Уточняются права вещательных организаций в соответствии с международной Римской конвенцией.

Доступ к книгам для людей с нарушением зрения.

В соответствии с Марракешским договором разрешается без согласия автора не только воспроизводить, но и распространять, публично исполнять, доводить до всеобщего сведения обнародованные произведения шрифтом Брайля и использовать иные специальные форматы для людей с ограничениями по зрению.

3.Ускоренная регистрация товарных знаков.

Появится возможность зарегистрировать товарный знак всего за 3 месяца по желанию заявителя (вместо 7 месяцев). Это особенно важно для малого и среднего бизнеса в условиях конкуренции.

Больше времени на подачу возражений.

Срок подачи возражений против регистрации товарного знака увеличивается с 1 до 2 месяцев, что даст больше возможностей защитить  свои права.

Оптимизация патентной системы.

Если заявка не соответствует требованиям уже на ранней стадии, будет быстро приниматься решение об отказе. Это позволит не терять время и средства заявителей.

Специализация патентных поверенных.

Вводится чёткое разделение деятельности патентных поверенных — по товарным знакам и по изобретениям. Это повысит качество и профессионализм услуг.

7.Усиление ответственности за незаконное использование чужого товарного знака.

Усиление ответственности необходимо для эффективного пресечения распространения контрафактной продукции и повышения инвестиционной привлекательности Казахстана.

Предлагаемые изменения направлены на защиту прав интеллектуальной собственности и упрощение административных процедур, с учетом международных стандартов и потребностей бизнеса.

#законодательство #интеллектуальная собственность #Минюст РК

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