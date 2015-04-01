Законопроект о миротворческой деятельности одобрили мажилисмены в первом чтении

Политика
Шынар Оспанова
Депутаты нижней палаты Парламента Казахстана в ходе пленарного заседания  в первом чтении одобрили законопроект РК "О миротворческой деятельности", передает корреспондент Kazpravda.kz.

Законопроектом раскрываются основные понятия, определяются принципы, цели и задачи миротворческой деятельности Казахстана, устанавливаются компетенции Президента, Правительства, Министерства обороны и других госорганов в области миротворческой деятельности страны. Кроме того, законопроектом определены меры социальной защиты национального контингента, его права и обязанности. Финансирование миротворческой деятельности РК будет осуществляться за счет средств, предусмотренных на содержание государственных органов, выделяемых ООН, иными международными организациями, государствами–партнерами для финансирования миротворческой операции, а также из резерва Правительства РК.

Заместитель министра обороны Казахстана Талгат Мухтаров заметил, что каждая операция по поддержанию мира имеет собственный бюджет и расчетный счет, которые включают в себя такие операционные расходы, как транспорт, материально-техническое обеспечение и оплата персонала. Поскольку ООН не имеет собственных Вооруженных сил, государства–партнеры предоставляют свой персонал, технику, вооружение и другое имущество, необходимое для поддержания мира. При этом, по словам замминистра, гражданские военнослужащие–миротворцы получают зарплату от правительств их стран в соответствии с установленными нормативами. В то же время ООН возмещает определенные расходы за предоставленный персонал, технику и иное имущество.

"Так, Генеральной ассамблеей ООН учреждена единая ставка компенсации в качестве возмещения за участие военнослужащих в миротворческой операции. Эта ставка утверждена в размере 1 028 долларов в месяц на одного военнослужащего. При этом расходы за участие гражданского персонала, предоставление техники, вооружения, техники и иного имущества оговариваются в специальном меморандуме о взаимопонимании и особом соглашении по вопросам миротворческой деятельности, которые заключаются с государствами–партнерами до направления национального контингента в миссию", – добавил Талгат Мухтаров.

Вместе с тем законопроект регламентирует порядок принятия решения об участии национального контингента РК в миротворческой операции. Решение об использовании ВС РК для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности принимается в соответствии с подпунктом 5 статьи 53 Конституции РК. Решение об участии гражданского персонала национального контингента РК в миротворческой операции принимается Правительством страны. 

Основаниями для завершения участия национального контингента РК в миротворческой операции являются: окончание миротворческой операции, окончание срока участия РК в ней, досрочный отзыв и экстренная эвакуация национального контингента, а также иные основания, оговоренные международным договором, ратифицированным РК. Национальный контингент проходит обучение и подготовку к миротворческой операции в соответствии с правилами подготовки к миротворческой операции, утвержденными Правительством РК.

Согласно нормам документа, ввоз и вывоз с территории Казахстана обычного вооружения и военной техники будет осуществляться в соответствии с законодательством об экспортном контроле.

Проект Закона РК "О миротворческой деятельности" был внесен в Мажилис Парламента 5 июня 2014 года.

