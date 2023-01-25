Законопроект о возврате государству незаконно выведенных активов рассмотрели в Правительстве РК

Правительство , Экономика
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Возвращенные активы планируется использовать для финансирования проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана.

Фото: Kazpravda.kz

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание Совета по экономической политике с участием руководителей центральных госорганов, Администрации президента, Национального банка и Генеральной прокуратуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Участники рассмотрели проект закона о возврате государству незаконно выведенных активов, разработанного в соответствии с поставленными президентом задачами. В нем прописаны нормы, призванные устранить условия для незаконного вывода активов, стимулировать добровольный либо инициировать их принудительный возврат и т.д.

Так, по результатам анализа сведений уполномоченных госорганов планируется сформировать ограниченный реестр лиц, которым необходимо сдать специальную декларацию об активах. В случае если обладатель активов не сможет подтвердить их происхождение, они будут признаваться необоснованно приобретенными и подлежать обращению в доход государства.

Возвращенные активы планируется использовать для финансирования проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана.

Премьер-министр поручил Министерству юстиции продолжить тщательную проработку законопроекта с учетом высказанных мнений и замечаний.

На заседании также были обсуждены вопросы реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве.

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