Законы о науке и технологической политике рассмотрят сенаторы

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На предстоящем заседании сенаторы рассмотрят шесть законов. В их числе Закон «О производстве и обороте органической продукции» и сопутствующие – «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам производства и оборота органичес­кой продукции» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях». Будет рассмотрен Закон «О науке и технологической политике», а также сопутствующие ему «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам науки и технологической политики, платформенной занятос­ти и государственного контроля» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК о налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон РК «О введении в действие Кодекса РК о налогах и других обязательных платежах в бюджет».