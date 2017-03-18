Законы

Законы Республики Казахстан

Закон Республики Казахстан
О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики об оказании поддержки принимающей Стороны при проведении учений подразделениями специального назначения

Закон Республики Казахстан
О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Польша о реадмиссии лиц

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