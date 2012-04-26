Законы Республики Казахстан

Закон Республики КазахстанО ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Королевства Испания об обеспечении транзита военного имущества и персонала через территорию Республики Казахстан в связи с участием Королевства Испания в международных усилиях по стабилизации и восстановлению Исламской Республики АфганистанЗакон Республики КазахстанО ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Объединенными Арабскими Эмиратами о выдаче преступниковЗакон Республики КазахстанО ратификации Соглашения о сохранении специализации предприятий и организаций, участвующих в производстве продукции военного назначения в рамках Организации Договора о коллективной безопасности
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