Подготовка к картине заняла около полутора лет

Фото: пресс-служба Минкультуры

В Алматы прошёл закрытый показ художественного фильма для детей «Жабайы», созданного киностудией «Казахфильм» имени Шакена Айманова при поддержке Минкультуры, сообщает Kazpravda.kz

По данным ведомства, на мероприятии присутствовали более трёхсот гостей, среди которых — представители киноиндустрии, журналисты, деятели культуры. Фильм «Жабайы» рассказывает историю мальчика Казбека, привыкшего к одиночеству. Его жизнь меняется после встречи с бездомной собакой Жабайы.

Вместе они проходят через множество испытаний: противостояние со сварливым соседом, жестокими ловцами собак и тщеславным блогером. Несмотря на все трудности, они остаются рядом друг с другом и доказывают, что настоящая дружба существует.

Режиссёр фильма Дамир Абилханов отметил, что подготовка к картине заняла около полутора лет. Он подчеркнул, что фильм посвящён памяти собаки по кличке Пшөн, ставшей известной в Атырау во время наводнения, и создан с целью напомнить людям о важности гуманного отношения к животным.

До начала показа для зрителей была организована концертная программа: юные артисты исполнили песни и подарили гостям праздничное настроение.

После концерта зрители смогли первыми увидеть долгожданный фильм и поделились тёплыми впечатлениями. Фильм «Жабайы» доступен к просмотру в кинотеатрах Казахстана с 25 сентября.